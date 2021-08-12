Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "шабашем" планируемую встречу инициированной Украиной Крымской платформы. Он считает, что там Запад якобы "будет развивать неонацистские настроения Киева".

Об этом заявил Лавров на встрече с участниками арт-кластера "Таврида", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - заявил он.

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