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Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "шабашем" планируемую встречу инициированной Украиной Крымской платформы. Он считает, что там Запад якобы "будет развивать неонацистские настроения Киева".

Об этом заявил Лавров на встрече с участниками арт-кластера "Таврида", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество участников "Крымской платформы" увеличилось до 38, еще один европейский партнер прислал подтверждение, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+28
;+))))) дайте ему овса
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12.08.2021 14:46
+20
"Значит, хорошие сапоги. Надо брать!" (с)

Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 6190
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12.08.2021 14:51
+20
Мдя... кремлядську коняку аж "трисёт". Приємно спостерігати.
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12.08.2021 14:53
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Правила форума Совет форумчан
;+))))) дайте ему овса
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12.08.2021 14:46 Ответить
лучше селедки
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12.08.2021 14:50 Ответить
Дебилу только 9 грамм помогут...
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12.08.2021 14:51 Ответить
А шо у них за названия? Кластеры шмастеры, хотят нормальными людьми выглядеть? Свинособаки
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12.08.2021 16:26 Ответить
Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 6968
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12.08.2021 14:56 Ответить
мул ***********, твоя думка нікого не цікавить
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12.08.2021 14:47 Ответить
но насрать может
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12.08.2021 14:53 Ответить
так він тільки й сере навкруги..
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12.08.2021 15:11 Ответить
Я, я. Зер гут дер гауль
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12.08.2021 14:48 Ответить
Шабаш это мовзолейные гопники...
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12.08.2021 14:48 Ответить
Перво-наперво всегда обязательно первый шаг - это сбросить своё дерьмо с "больной головы на здоровую".
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12.08.2021 14:50 Ответить
"Значит, хорошие сапоги. Надо брать!" (с)

Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 6190
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12.08.2021 14:51 Ответить
фейк - это ты с рашей и хйлом
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12.08.2021 15:00 Ответить
Висрався? А тепер жери, кацапська свиното.
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал шабашем форум «Крымской платформы», который запланирован украинскими властями на конец августа текущего 2021 года.
- Через неделю пройдет очередной шабаш - форум «Крымской платформы», на котором западные государства будут продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной власти на Украине, - подчеркнул Сергей Лавров во время выступления в арт-кластере «Таврида».
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4398729/
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12.08.2021 15:03 Ответить
свинособако, а ну марш "за порєбрік"
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12.08.2021 15:12 Ответить
Мдя... кремлядську коняку аж "трисёт". Приємно спостерігати.
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12.08.2021 14:53 Ответить
Шабаш,це коли вихолощений кінь займає посаду міністра закордонних справ. Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 8917
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12.08.2021 14:54 Ответить
Будут "пестовать"! Даст бог, выпестуют! Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 8170
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12.08.2021 14:54 Ответить
Из грызла рюсських свиней смердит!
Нужно одевать на них намордники(с)
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12.08.2021 14:55 Ответить
Як там говорив посол Азербайджану, свино-мерін не повинен хрюкати, це нікому не цікаво
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12.08.2021 14:57 Ответить
а эта гнида мацковская лаВРУХА точно ничо не папутала
именна савецкая пропаганда
учила меня в школе и апасля, шо нацисты, это те кто пришел и захватил нашу землю в 1941 году ...
по моему в 2014 мы ничо не захватили у кацапов, ни одного метра, а захватили они у нас !
так кто неоНАЦИСТы ?
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12.08.2021 14:58 Ответить
Давай больше бреда, лошадь! Привет из Донецка
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12.08.2021 14:59 Ответить
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" - це цитата Черчілля, якою він перефразував американськаого сенатора **** Pierce Long, коли той характеризував бісноватого адольфа.
Це визначення підходить для характеристики ***** і цього мерина.
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12.08.2021 14:59 Ответить
это почти точно, но наоборот...нынешние антифашисты, вскоре станут фашистами, покруче нынешних..так примерно дедушко Черчиль тогда как то сказал, имея ввиду, руцке асвабадителей, домов европейских от утвари и жителей...сравнение.. покруче.. мое, не помню уже точного, но смысл тот же..))
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12.08.2021 15:51 Ответить
"Через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", Источник: https://censor.net/ru/n3282386

1- Шабаш - суботнє свято у юдеїв.
Шабаш - нічне збіговисько відьом, чортів, чаклунів.
А мерин який має на увазі ? Чортів та іншої нечисті там точно не буде! Бо не буде представників РФ. Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва - Цензор.НЕТ 6897
2 - неонацистские, расистские настроения современной украинской власти" ...???
Просто пі..деж - або нехай вкаже - які конкретні настрої ******** української влади можна так називати ?
Більш , менш успішну побудову України без москальського гімна ??
Чи щось інше ???
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12.08.2021 16:03 Ответить
почему его дельта не забрал еще??????????
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12.08.2021 15:00 Ответить
Говноед о нацизме Гитлера заговорил... Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 5103 медаль даже за это получил,Крыса МавзолейнаяЛавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 9292
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12.08.2021 15:01 Ответить
"Если я ворую - я Вор. Если у меня воруют - это крысы."))
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12.08.2021 17:08 Ответить
Це ж не зустріч з талібами
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12.08.2021 15:02 Ответить
Крысеныш когда кусок Грузии забирал тоже про ницизм варнякал...Баран тупорылый... Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 3129РАБссия пля СкреПОНОСная...Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева - Цензор.НЕТ 4943
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12.08.2021 15:05 Ответить
о, уже и расистские))
"русофобство" уже не возбуждает москаликов?))
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12.08.2021 15:06 Ответить
они себя уже неграми возомнили?
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12.08.2021 16:14 Ответить
это всё хня для местного потребления.
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12.08.2021 16:23 Ответить
Нас не запад русофобии учил. У нас были учителя покруче, типа бурятов под Дебальцево. Толковые ребята, урок усваивается на века.
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12.08.2021 15:10 Ответить
Идиот! Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва - Цензор.НЕТ 3888
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12.08.2021 15:12 Ответить
Дырявая лошадь уже не знает как материться. Тут и неонацизм и расизм. Скоро про куклуксклан в центре Киева расскажет. Наркотики-зло))
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12.08.2021 15:15 Ответить
кацапия должна понимать что по её периметру одни враги и создала их сама кацапия. Грузия- враг,Украина- враг, народ Беларуси- враг, Литва,Латвия,Эстония это понятно,всегда враги, Япония на свои Курилы смотрит,Германия на свой Кенигсберг. Теперь Азербайджан - враг, в Армении не того президента выбирают,тоже враг. Китай на все что до Урала смотрит- враг. США - ну явно не друг. Странно,говорит жирик,что они не хотят видеть там ни одного руSSкого солдата ...
Но ведь, гнида, из -за солдат всё и началось! Школьник и тот понимает чтобы не создать себе врага - нехер посылать солдат на чужие земли . тчк
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12.08.2021 15:21 Ответить
азиаты -все вражины лютые для московитов теперь стали, особенно казахи ...Алга Казахстан!
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12.08.2021 15:55 Ответить
Какое отношение имеет данная особь к дипломатии?
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12.08.2021 15:24 Ответить
какая страна, такая и дипломатия))
вот дипламотичными рейсами возят кокс))
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12.08.2021 15:26 Ответить
раиський "дипломат":
"Крымская платформа будет развивать неонацистские настроения Киева"

А чего, ****, промолчал, что еще будет прививать любовь к однополым бракам, наркотикам и порнографии?
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12.08.2021 15:28 Ответить
Я рад, что пердящий конь так неадекватно реагирует на "крымскую платформу"... жду когда передаста удар влупит.
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12.08.2021 15:31 Ответить
Стара коняка трошки переплутала. Неонацистські шабаші проходять в його країні:
В России прошел съезд неонацистов Европы

Кроме хорошо известных российских неонацистских движений в съезде приняли участие их европейские единомышленники: партия "Новая сила" (Италия), "Атака" (Болгария), "Британская национальная партия", "Партия датчан", "Партия шведов", "Национал-демократическая партия" (Испания) и другие. У себя на родине все эти организации известны крайне радикальными взглядами, ненавистью к представителям иных национальностей и религий, антисемитизмом и восхищением идеями Адольфа Гитлера.
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12.08.2021 15:44 Ответить
" неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"

Уже даже расистские? И против какой рассы настроены современные украинские власти по мнению унылой лошади?
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12.08.2021 15:52 Ответить
против лошадиной расы и свинособак)
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12.08.2021 16:53 Ответить
...неонацистские настроения... Это когда у вора и бандита пытаются отобрать награбленное ? Лавруха по ходу совсем ипанулся ! Дебил...бл.я !
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12.08.2021 15:53 Ответить
А я вот жду когда же нео(новые)нацисты соберутся всей неонациской кучей и наконец то дойдут до масквы и спалят ее ко всем чертям, и вот когда они нападут в мягком подбрюше яйца раисьи откусит китайский дракон, а вот хер раисьи отрубят самураи (за Курилы, низабудем нипрастим) катаной, а главное раисьи уже не поможет в борьбе с неонацистами дядушка Сэм да и Британия тоже - вот же умудрились, разосраться со всеми.
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12.08.2021 16:03 Ответить
Уже разложено по полочкам их примитивное блеянье про неонацистов.На ютубе уже только ленивый не выложил их посылы и возможные маневры.Все забадяжено для тупого и еще тупее ))
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12.08.2021 16:12 Ответить
Ну так они теперь еще добавили про "расистов".
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12.08.2021 16:47 Ответить
Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва - Цензор.НЕТ 8977
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12.08.2021 16:28 Ответить
Как же я люблю когда печальная лошадь злится! Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва - Цензор.НЕТ 1850
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12.08.2021 16:58 Ответить
Попытка создать украинское государство Украина кремлевские аоры и агрессоры называют неонацизмом. А они то сами классические нацисты со своим "русским миром"
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12.08.2021 17:37 Ответить
Фашист Лавров вирішив нагадати про себе. Дебіл, одним словом.
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12.08.2021 17:59 Ответить
Маячню старого сивого коняки не варто коментувати, маячня є маячня.
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12.08.2021 18:43 Ответить
Ну а шо эта 3/14дарастическая коняка ещё могла родить?
Только очередной кусок говна...
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12.08.2021 19:58 Ответить
Конь престарелый, развивай платформу таежную.
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12.08.2021 21:30 Ответить
 
 