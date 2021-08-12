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корабль (1926) Минобороны (8220) Таран Андрей (267)

Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата

Министерство обороны подсчитало, что для достройки корабля "Владимир Великий" Украине необходимо 8,3 млрд гривен – его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат".

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе ВМСУ "Гетьмана Сагайдачного", – говорит глава Минобороны Андрей Таран.

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По его словам, достройка корабля тесно связана с приобретением новых возможностей украинскими предприятиями, которые будут достраивать корветы класса Ada.

Сообщается, что на "Владимир Великий" уже вложили 569 млн грн при курсе 8$ – его готовность составляет 17%. В частности, изготовлены блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля, закуплена часть оборудования отечественного и иностранного производства. По последним оценкам, на достройку корабля "Владимир Великий" необходимы около 8,3 млрд грн без учета боекомплекта.
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Топ комментарии
+17
в чом проблема ?
8 млрд./40 млн. = 200 грн.
я готов скинуться
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12.08.2021 15:01
+11
или пара-тройка новых вилл у кого-то...
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12.08.2021 15:06
+9
Минуточку!! еще раз минуточку!!! Я правильно в диоптриях разлядел 8,3 миллярда гривен????? Это один доморощенный фрегат????? Это точно????
Т.е 8.3 миллярда грн. делим на курс 27.00 имеем = 0,3074 миллярда далларз. Правда???
Ниии...*****...вы там рехнулись??? Программа строительства ПЯТИ!!! корветов Visby со спуском сдачей и с бутилькой шампаня тянет аж на 0,9 миллярда. Это пяти! Т.е один корвет, который легко вжарит раком вашего Владимира Великого стоит аж.....пауза....0,18 миллярда!!!
НЕее, вы канечна скажете, ни фигасе, дык тетеря этот же фрегатище. Ты прощелкал?
Не вопро! Смотрим амеровский фрегат (типовой!) типа «Оливер Хазард Перри», имеем программу из 52!! фрегатов общей стоимостью аж ..пауза ...10,1 милярда далларз! Не спеша делим на исправном калькуляторе. И имеем, что один фрегат стоит аж....0,19 миллярда долларз.
И теперича вопросик, что это за фарш такой будет в вашем ФРЕГАТИЩЕЕЕЕ?????
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12.08.2021 15:20
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Правила форума Совет форумчан
в чом проблема ?
8 млрд./40 млн. = 200 грн.
я готов скинуться
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12.08.2021 15:01 Ответить
Кстати да! Был бы народный боевой корабль.
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12.08.2021 15:05 Ответить
или пара-тройка новых вилл у кого-то...
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12.08.2021 15:06 Ответить
Скільки буде коштувати модернізація крейсера Україна під нову автоматику та зброю?
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12.08.2021 15:15 Ответить
Про це знаєш тільки ти.
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12.08.2021 15:27 Ответить
наверное столько же. Но обслуживание кресера на порядок дороже, я читал надо полмиллиарда гривен в год
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12.08.2021 15:29 Ответить
Крейсер вартує таких витрат.
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12.08.2021 15:34 Ответить
А вот и очередной рашистский ыкспЁрд, ты меняй ник,этот уже протух...
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12.08.2021 16:46 Ответить
Ха! а 73% населения не готовы.
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12.08.2021 15:06 Ответить
если шо я и больше могу . только ведь зарворуют суки
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12.08.2021 15:19 Ответить
разворуют Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 3078
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12.08.2021 15:20 Ответить
І за тих, розумних, які не довірять зеленим шахраям свої 200 грн.?
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12.08.2021 15:24 Ответить
у нас вати 73 відсотка. Які мало того, що не скинуться, вони ще чекають поки їм держава роздасть
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12.08.2021 16:18 Ответить
Не бреши. Если бы столько было ваты, ты уже жил в другой стране.
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12.08.2021 17:00 Ответить
кучма спёр 8 млрд долларов, утюжком его ласково погладить и бабки будут
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12.08.2021 16:56 Ответить
Проблема в том что этот корабль строил завод который недавно обанкротил владелец Новинский. И корабля по моему уже нет, так как фотку даже не прикрепили к новости.
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12.08.2021 17:57 Ответить
100500 трлд.
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12.08.2021 15:04 Ответить
Мамма Мия! Как мне кажется, даже бывший Комфлота-танкист таки не рискнул бы пороть подобную чушь. Даже по водоизмещению. Ладно, есть "Гетьман Сагайдачный", который никоим образом не дотягивает до данного класса, будучи при рождении сторожевиком. Но! Сотворить из корвета фрегат, это только генералу Тарану под силу.
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12.08.2021 15:07 Ответить
Гетьман Сагайдачный -3600 тон ,Владимир Великий- 2600 тонн. Практически в полтора раза меньше.
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12.08.2021 15:33 Ответить
Корвет від фрегата відрізняється в першу чергу водотоннажністю, від якої і залежить кількість озброєння на борту - тому не зрозуміло якою чарівною плачкою Таран зробить з корвета фрегат
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12.08.2021 15:57 Ответить
Яж про це і написав
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12.08.2021 15:59 Ответить
папір все стерпить
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12.08.2021 23:42 Ответить
ясно... переквалифицируют с фрегата в корвет а на выходе получим резиновую надувную лодку как один караблестоитель продавал ВМФ свои катера по цене корвета и которые боятся 3-х бальный шторм!! ...они для ВМФ не нужны !!! ....Постройте патронный завод лучше !!!
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12.08.2021 15:08 Ответить
На патронах ВМФ плавать будет?)
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12.08.2021 15:59 Ответить
у Нас нет денег строить современные корабли для ВМФ и на "военные буксиры "прошлого века последние деньги тратить не стоит да и глупо...
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12.08.2021 18:04 Ответить
и кста - плавает дерьмо, а по морю ходят !!!
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12.08.2021 18:10 Ответить
У нас еще вообще-то Азовское море есть. Самое мелкое море в мире ,как озеро считай. Там эти катера очень нужны. У Росси подавляющее преимущество в Азовском море.
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12.08.2021 16:03 Ответить
В Азовском море тоже бывают штормы и кста очень часто - там нужны ТОЛЬКО быстроходные плоскодонные катера береговой охраны .. а о тех лодках с Рыбальского не стоит даже говорить - там надежность-цена-качество и вооружение не соответствует действительности и их проектировали для юж.америки для плаванья по Амазонке(был заказ на такие 10 лет назад и сейчас они и там уже и нах не надо)
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12.08.2021 18:09 Ответить
я один не довіряю "розрахункам" цього тбарана?
Краще нехай повідомить, чому другий рік поспіль проблеми з держоборонзамовленням
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12.08.2021 15:08 Ответить
ЧСЗ належить Новінському,Воно набудує,не для того купляв,що Україні щось будувати.
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12.08.2021 15:09 Ответить
ряха у тебя не треснит министр Баран?
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12.08.2021 15:11 Ответить
Подлодка Курск сдохла 12 августа 2000 года...крупное говно строят только на РАБссии...,говно крупное быстро тонет... Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 7580 Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 7580
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12.08.2021 15:11 Ответить
Интересно ,что там шлюхи 10 долларовые ,все спились ?
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12.08.2021 16:53 Ответить
Смотрящий ЗЕрмак прилетел в Киев из США...договорились посрать с Байденом в одном туалете...,такое уже было....Дмитрий Табачник был у Кучмы Смотрящим... Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 4054
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12.08.2021 15:14 Ответить
Что делал Кулеба в Америке догадайтесь с 1 раза... Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 5294
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12.08.2021 15:16 Ответить
Минуточку!! еще раз минуточку!!! Я правильно в диоптриях разлядел 8,3 миллярда гривен????? Это один доморощенный фрегат????? Это точно????
Т.е 8.3 миллярда грн. делим на курс 27.00 имеем = 0,3074 миллярда далларз. Правда???
Ниии...*****...вы там рехнулись??? Программа строительства ПЯТИ!!! корветов Visby со спуском сдачей и с бутилькой шампаня тянет аж на 0,9 миллярда. Это пяти! Т.е один корвет, который легко вжарит раком вашего Владимира Великого стоит аж.....пауза....0,18 миллярда!!!
НЕее, вы канечна скажете, ни фигасе, дык тетеря этот же фрегатище. Ты прощелкал?
Не вопро! Смотрим амеровский фрегат (типовой!) типа «Оливер Хазард Перри», имеем программу из 52!! фрегатов общей стоимостью аж ..пауза ...10,1 милярда далларз! Не спеша делим на исправном калькуляторе. И имеем, что один фрегат стоит аж....0,19 миллярда долларз.
И теперича вопросик, что это за фарш такой будет в вашем ФРЕГАТИЩЕЕЕЕ?????
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12.08.2021 15:20 Ответить
вообще то не совсем правильно считаешь

на стоимость боевого корабля влияет водоизмещение а у Висбю оно в четыре раза меньше чем у пр. 58250

с ценой на " Перри " тоже не все так просто . чем больше единиц в серии тем каждая из них дешевле выходит . к тому же миллион баксов в 80-е годы и сейчас это не одно и тоже . в остальном с тобой согласен
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12.08.2021 15:28 Ответить
Я считаю правильно. И нужен конечный результат, а не отчет по выполненной тоннажности и распил средств. А результат в пользу Висби. С Перри да, там серия, но даже без серии цена намного завышена.
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12.08.2021 15:32 Ответить
вы считаете неправильно и зря спорите ) ну, а чем отличает фрегат от корвета вам думаю понятно... прежде всего автономностью, куда и уходят все эти тонны водоизмещения... другой вопрос зачем нам вообще фрегат... ответ только один - исключительно для международных миссий... больше нам плавать некуда и море пару месяцев торчать негде...
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12.08.2021 15:38 Ответить
А танкери супроводжувать нам не треба? Нехай самі до нас ходять як хочуть?
А остров Змеїний захищать чим будете?
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12.08.2021 23:40 Ответить
Змеиный находится у нас под боком а не в Индийском океане . с его защитой и ракетные катера справятся . корабли класса фрегат там не нужны . даже корветы не обязательны . аналогичная ситуация и с защитой судоходства . Черное море не Атлантика . противолодочные авианосцы здесь не обязательны

поэтому фрегат для нас это либо представительский корабль ( для показа флага ) либо корабль комплексного усиления ПВО . некий аналог " Якоб ван Хемскерк " . только с системой " Иджис "
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13.08.2021 09:08 Ответить
Вы ошиблись причём дважды. Стоимость программы строительства фрегатов Оливер Перри действительно составляла 10.1 миллиарда баксов, но это по ценам 1978 года. Это не корректно ) Цены сейчас другие. Из более близких это строительство 10 фрегатов для ВМС Италии в 201чх годах. Программа 5 миллиардов евро, одна штука выходит в 500 миллионов евро... Но и это еще не всё... чем больше серия - тем меньше стоимость ) А одна штука всегда выходит дорогой, это закон... Так, что это они еще 300 лямов скромно посчитали...
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12.08.2021 15:36 Ответить
нафиг надо если фрегат должен быть с сопровождением, да и черное море это тупо мона перекрывать силами береговиков с Нептунами.
что у фрегата из противолодочной обороны есть то?
тупо в разе чего потопят со всеми матросами и он даже ся самого не защитит. ну реально - может и крейсер достроить бы надо?
я вот думал - че мы не достроили аналог Отмирала кузнецова..... по видимому шо он не нужен. ну а самолетов таких вроде нету, даже у ватников они скорее подводные самолеты Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 9270
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12.08.2021 15:20 Ответить
у фрегата есть противолодочные ракеты ) точно такие же ракеты есть и у корветов ) еще у фрегата более мощная ПВО, да и прочее тоже... основная же разница между катерами - корветами и фрегатов - это автономность нахождения в открытом море без захода на базу.
Это запасы топлива, еды, воды, боеприпасов и так далее. У катеров это сутки, у корветов месяц, у фрегата пару месяцев если не ошибаюсь.
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12.08.2021 15:28 Ответить
Сутки еды на корвете? Я в машине могу еды набрать на неделю..
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12.08.2021 15:46 Ответить
Тоже ,что и у Сагайдачного. У Сагайдачного есть торпеды.
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12.08.2021 15:28 Ответить
так торпеды есть у всех, но обнаружить ПЛ при активной борьбе электронщиков.... Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 3565
ну просто говнорашка тупо 20 лодок выпустит против нашего флота - пуляй не хочу, и так торпеды пока перезарядишь, то даже самолеты накроют фрегата
тупо распил и ничего более - ты бы сам служил на нем зная шо в разе чего - гарантия шо минимум - надо будет болтаться в море пока не подберут или пока дельфины не помогут доплыть до одесситов?
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12.08.2021 15:40 Ответить
сейчас Сагайдачный как раз на ремонте, будут электронику и РЛС модернизировать
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12.08.2021 15:50 Ответить
У них нет столько лодок в Черном море
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12.08.2021 15:51 Ответить
перегнать еще 10 - тупо 2 недели
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12.08.2021 15:56 Ответить
Понятно, что в одиночку глупо плавать -нужна корабельная группа
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12.08.2021 16:00 Ответить
не допливуть
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12.08.2021 16:01 Ответить
до Сирии плыли и даже Кузька дотянут был
доплывут да и там этих подлодок точно "надцять" есть. пара подлодок просто совковый "флот" запирала на базах, как и в войне Англии турции, франции и Корсики против русни - тупо затопили "флот" бо знали шо в бою будет позор
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12.08.2021 16:13 Ответить
Умножаем на два
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12.08.2021 15:24 Ответить
... если не больше.
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12.08.2021 15:52 Ответить
придурки, з +5 лайками як завжди весь електорат зе жопих
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12.08.2021 15:25 Ответить
маленький Вова ДУЖЕ хоче відпіаритись на фрегаті "Володимир Великий".

Як завжди, за рахунок українців та малоросів.
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12.08.2021 15:27 Ответить
Свежо предание, но верится с трудом
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12.08.2021 15:27 Ответить
нужно 8,3 млрд грн- старцює Таран. При том что : Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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12.08.2021 15:28 Ответить
А что, никто не обратил внимание вот на это: "в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе ВМСУ "Гетьмана Сагайдачного", - говорит глава Минобороны Андрей Таран." (с) Таки слухи о неходовом состоянии "Г.Сагайдачного" вовсе не беспочвенны, как оказывается! Ну, тогда клепай фрегат, пан Таран. Из корвета. Войдешь в Книгу Рекордов Гиннеса.
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12.08.2021 15:33 Ответить
а Сагайдачный это фрегат из сторожевика... ) И да ему уже приходят кранты... отсужил своё причём это без шуток... Корабль сделал своё дело.
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12.08.2021 15:39 Ответить
Разница между этим сторожевиком и фрегатом меньше, чем между корветом и фрегатом. Потому что по сути это не сторожевик. По классификации НАТО -этот проект называли большой противолодочный корабль до 1977 года.
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12.08.2021 15:56 Ответить
кацапи 5 із 7 сторожовиків з тієїж серії 11351, що й Сагайдачний, вже списали
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12.08.2021 16:20 Ответить
Володимир...це вони часом не на честь найвеличнішого??
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12.08.2021 15:36 Ответить
Це найвеличніший названий на честь українського князя.
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12.08.2021 15:52 Ответить
стоимость лондонской квартиры Ахметки....))..250-300млн. зелени , для олигарха, это не деньги...у Новинского, чертилы православного возьмите, он нацаревал уже в разы больше.. Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 696
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12.08.2021 15:42 Ответить
Так це ж на його заводі будувати збираються,все копійка "с цуке православному"в карман,на церкви РПЦ та антимайдани.
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12.08.2021 15:51 Ответить
да хрен там, эта псина рпц-шная, его, завод этот обанкротила....
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12.08.2021 15:58 Ответить
Я бы его продал Индии или Китаю. А на вырученные деньги увеличил выпуск ракет.Но я диванный генерал, настоящие надеюсь сделают лучше.
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12.08.2021 15:45 Ответить
В чем проблема? Реквизируйте и продайте имения, яхты, капиталы мертвеччуков, порошенок, ахметовых, коломойских, судей, прокуроров, таможенников, налоговиков и прочего ворья и будет у нас не один корабль а целый флот... Ни один из них не заработал ни копейки честно!
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12.08.2021 15:46 Ответить
Рашистский фуфел, а к чему ты туда приплел Пороха? Он тебе тоже навалил полные штаны !
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12.08.2021 17:05 Ответить
Ой, шо я наделап??? Святого осквернил... Там же усьо нажито нИпасильным трудом... И кондфабрику, и Ленкузню, и Крахмалопаточный, и сахзаводы и, и, и... Фсьо сам построил... Как же это я на ТАКОГО чилавека наехал? Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 6437
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12.08.2021 20:28 Ответить
Рашкотварь падлючая,ёрничать будешь на пляшке из под горилки !
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12.08.2021 20:32 Ответить
На том месте на Козинке где эта барыжная свинья отгрохала себе маеточек, была база отдыха, где за сезон могло отдохнуть около 1000 людей, но оно хапнуло себе эту базу кондфабрики поселило там свое жирное тело с выводком! И не подавилось! Из-за таких выродков козинцы вообще не могут к воде подойти! А такие как ты вылизуют этих негодяев за порцуху конфет... Ты даже хуже рашиста, бо ти внутрішня гн...да!
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12.08.2021 20:41 Ответить
Олигофрен,идешь на 3 веселых буквы!
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12.08.2021 20:43 Ответить
шось ти клоуна зі ************ на крові забув помянути
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12.08.2021 23:35 Ответить
Не знав, що він олігарх... Можна пом'янути... А де там ти побачило ********** на крові? Чи об'ївся галюциногенів від рошену?
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13.08.2021 08:51 Ответить
есть некоторые вопросы

одним росчерком пера корвет не станет фрегатом . придется проект 58250 переделывать

начнем с того что по проекту там должны быть ПКР ПКР EXOCET MM40 Block3 . но мы вроде как имеем отечественный Нептун ( по крайней мере берегового базирования ) его ПУ крупнее и тяжелее Экзосета . а на АДАх собрались ставить Гарпун . на проектируемых в Британии катерах будет NSM . вопрос мы все типы существующих ПКР соберем в коллекции или что то сможем не достать ? Міноборони опрацьовує питання добудови фрегата "Володимир Великий": потрібно 8,3 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 3822
второй вопрос

по проекту там должны быть ЗРК ASTER 15 SAAM . в принципе не плохой комплекс . но опять же он получается будет представлен только на этом типе . на АДАх будет стоять другой . ну а если уж наши решили сделать корвет фрегатом то только это ЗРК как бы маловато . в свете угрозы от российских ракет и авиации нужно добавить что то еще подешевле с меньшей дальностью и ценой . например RIM-116

и вообще пора уже переходить в 21-ый век и размещать все ракетное вооружение в установках вертикального пуска

к чему я все это веду . а к тому что без переделки проекта корвет фрегатом не станет . а если его переделывать то заявленных 8 000 000 0000 ни фига не хватит . особенно учитывая привычку наших держиморд половину денег растаскивать по офшорам
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12.08.2021 15:47 Ответить
клоуни допомагають "братушкам" збирати озброєння НАТОвців для подальшого вивчення на болотах.
Це єдине пояснення цьому цирку
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12.08.2021 23:33 Ответить
Из корвета фрегат? Это как? Ведь это разные по классу и по размеру корабли!
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12.08.2021 15:48 Ответить
Це ви знаєте,а Сопле *****
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12.08.2021 15:54 Ответить
Так це ж на його заводі будувати збираються,все копійка "с цуке православному"в карман,на церкви РПЦ та антимайдани.
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12.08.2021 15:54 Ответить
Я даже знаю где взять 7 млрд. гривен для этой цели - из Фонда Школы Клоунов !
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12.08.2021 16:07 Ответить
Крейсер крайне нужен ВМС. Можно достроив, продать и на эти деньги купить себе новые старые корабли необходимого класса. Хотя крейсер для противостояния корытам ЧФ просто нужен позарез. Деньги? Потрясти, в крайнем случае, кацапский попанат, засевший в окопах нашей Лавры. За счет репараций вражеских диверсантов, можно будет содержать боевой крейсер. Выходы есть всегда. Надо их видеть.
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12.08.2021 16:36 Ответить
Так крейсер же есть - "Украина", причем в 90% готовности или около того. В Николаеве возле стенки не одно десятилетие простаивает. Как будто в 2017 г решили продать.
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12.08.2021 23:32 Ответить
Да ктож его купит? РФ - купила бы. Но ведь не продадите. Покупать кому то ещё - достроить получится только с помощью РФ (ну или придётся его полностью переделывать так - что достроить станет дороже чем строить с нуля). Украине тоже не очень понравится.
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13.08.2021 00:15 Ответить
Чим більший корабель тим дорожче він коштує, дорожче в обслуговуванні і тем легше в нього попасти. Для того аби його повноцінно використовувати в бойових діях має бути повноцінна, і як я розумію на це вже грошей не дадуть і буде в нас один наддорогий корабель який не зможе розкрити свій потенціал і в кращому випадку буде стояти в порту
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12.08.2021 16:39 Ответить
Его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат и переименуют с "Владимир Великий" во "Владимир Александрович".
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12.08.2021 16:56 Ответить
Никто ничего не построит - уже Зене осталось мало времени верховодить. Разве что, если люмпен переизберет его на второй срок - окажет доверие воровать дальше и дольше - может к концу второго срока - что тоже сомнительно.
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12.08.2021 17:04 Ответить
Смысл выкидывать столько денег,чтобы его потопили через 20-30 минут морского боя.Лучше запустить пару спутников для новигации ракет и обнаружения караблей противника.Также увеличить количество дивизионов ракетного компликса Нептун.Весь надводный флот рф можно и нужно уничтожить одними только ракетами.
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12.08.2021 23:28 Ответить
Корвет типу Ада вартує 260 млн доларів
Таран хоче добудувати наш корвет за 420 млн доларів і це без вартості озброєння.!
Здається Таран перебуває не на своєму місці
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12.08.2021 23:30 Ответить
Тут надо заметить что производство тех корветов серийное и хорошо налажено. А этот корвет - штучное изделие. Дороже будет в разы.
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13.08.2021 00:16 Ответить
 
 