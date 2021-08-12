Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство обороны подсчитало, что для достройки корабля "Владимир Великий" Украине необходимо 8,3 млрд гривен – его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат".
Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе ВМСУ "Гетьмана Сагайдачного", – говорит глава Минобороны Андрей Таран.
По его словам, достройка корабля тесно связана с приобретением новых возможностей украинскими предприятиями, которые будут достраивать корветы класса Ada.
Сообщается, что на "Владимир Великий" уже вложили 569 млн грн при курсе 8$ – его готовность составляет 17%. В частности, изготовлены блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля, закуплена часть оборудования отечественного и иностранного производства. По последним оценкам, на достройку корабля "Владимир Великий" необходимы около 8,3 млрд грн без учета боекомплекта.
Пожалуйста, подождите...
8 млрд./40 млн. = 200 грн.
я готов скинуться
тбарана?
Краще нехай повідомить, чому другий рік поспіль проблеми з держоборонзамовленням
Т.е 8.3 миллярда грн. делим на курс 27.00 имеем = 0,3074 миллярда далларз. Правда???
Ниии...*****...вы там рехнулись??? Программа строительства ПЯТИ!!! корветов Visby со спуском сдачей и с бутилькой шампаня тянет аж на 0,9 миллярда. Это пяти! Т.е один корвет, который легко вжарит раком вашего Владимира Великого стоит аж.....пауза....0,18 миллярда!!!
НЕее, вы канечна скажете, ни фигасе, дык тетеря этот же фрегатище. Ты прощелкал?
Не вопро! Смотрим амеровский фрегат (типовой!) типа «Оливер Хазард Перри», имеем программу из 52!! фрегатов общей стоимостью аж ..пауза ...10,1 милярда далларз! Не спеша делим на исправном калькуляторе. И имеем, что один фрегат стоит аж....0,19 миллярда долларз.
И теперича вопросик, что это за фарш такой будет в вашем ФРЕГАТИЩЕЕЕЕ?????
на стоимость боевого корабля влияет водоизмещение а у Висбю оно в четыре раза меньше чем у пр. 58250
с ценой на " Перри " тоже не все так просто . чем больше единиц в серии тем каждая из них дешевле выходит . к тому же миллион баксов в 80-е годы и сейчас это не одно и тоже . в остальном с тобой согласен
А остров Змеїний захищать чим будете?
поэтому фрегат для нас это либо представительский корабль ( для показа флага ) либо корабль комплексного усиления ПВО . некий аналог " Якоб ван Хемскерк " . только с системой " Иджис "
что у фрегата из противолодочной обороны есть то?
тупо в разе чего потопят со всеми матросами и он даже ся самого не защитит. ну реально - может и крейсер достроить бы надо?
я вот думал - че мы не достроили аналог Отмирала кузнецова..... по видимому шо он не нужен. ну а самолетов таких вроде нету, даже у ватников они скорее подводные самолеты
Это запасы топлива, еды, воды, боеприпасов и так далее. У катеров это сутки, у корветов месяц, у фрегата пару месяцев если не ошибаюсь.
ну просто говнорашка тупо 20 лодок выпустит против нашего флота - пуляй не хочу, и так торпеды пока перезарядишь, то даже самолеты накроют фрегата
тупо распил и ничего более - ты бы сам служил на нем зная шо в разе чего - гарантия шо минимум - надо будет болтаться в море пока не подберут или пока дельфины не помогут доплыть до одесситов?
доплывут да и там этих подлодок точно "надцять" есть. пара подлодок просто совковый "флот" запирала на базах, как и в войне Англии турции, франции и Корсики против русни - тупо затопили "флот" бо знали шо в бою будет позор
Як завжди, за рахунок українців та малоросів.
одним росчерком пера корвет не станет фрегатом . придется проект 58250 переделывать
начнем с того что по проекту там должны быть ПКР ПКР EXOCET MM40 Block3 . но мы вроде как имеем отечественный Нептун ( по крайней мере берегового базирования ) его ПУ крупнее и тяжелее Экзосета . а на АДАх собрались ставить Гарпун . на проектируемых в Британии катерах будет NSM . вопрос мы все типы существующих ПКР соберем в коллекции или что то сможем не достать ?
второй вопрос
по проекту там должны быть ЗРК ASTER 15 SAAM . в принципе не плохой комплекс . но опять же он получается будет представлен только на этом типе . на АДАх будет стоять другой . ну а если уж наши решили сделать корвет фрегатом то только это ЗРК как бы маловато . в свете угрозы от российских ракет и авиации нужно добавить что то еще подешевле с меньшей дальностью и ценой . например RIM-116
и вообще пора уже переходить в 21-ый век и размещать все ракетное вооружение в установках вертикального пуска
к чему я все это веду . а к тому что без переделки проекта корвет фрегатом не станет . а если его переделывать то заявленных 8 000 000 0000 ни фига не хватит . особенно учитывая привычку наших держиморд половину денег растаскивать по офшорам
Це єдине пояснення цьому цирку
Таран хоче добудувати наш корвет за 420 млн доларів і це без вартості озброєння.!
Здається Таран перебуває не на своєму місці