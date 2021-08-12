Минобороны прорабатывает вопрос достройки фрегата "Владимир Великий": нужно 8,3 млрд грн, - Таран

Министерство обороны подсчитало, что для достройки корабля "Владимир Великий" Украине необходимо 8,3 млрд гривен – его переквалифицируют из класса "корвет" в класс "фрегат".

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе ВМСУ "Гетьмана Сагайдачного", – говорит глава Минобороны Андрей Таран.

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По его словам, достройка корабля тесно связана с приобретением новых возможностей украинскими предприятиями, которые будут достраивать корветы класса Ada.

Сообщается, что на "Владимир Великий" уже вложили 569 млн грн при курсе 8$ – его готовность составляет 17%. В частности, изготовлены блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля, закуплена часть оборудования отечественного и иностранного производства. По последним оценкам, на достройку корабля "Владимир Великий" необходимы около 8,3 млрд грн без учета боекомплекта.