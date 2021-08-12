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МИД Литвы подвергся кибератаке. Хакеры могли похитить переписку с посольствами других стран и НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МИД Литвы подвергся кибератаке. Хакеры могли похитить переписку с посольствами других стран и НАТО

Министерство иностранных дел Литвы в среду 11 августа сообщило о попытке кибератаки на свои системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сообщаем, что МИД Литвы зафиксировал попытку осуществить кибератаку. Соответствующие органы были проинформированы об этом, началось расследование", - отметила пресс-служба министерства. Других деталей в сообщении не приводится.

В то же время неофициально журналисты получили информацию, что злоумышленники могли получить доступ к более 1,5 млн писем из переписки с посольствами других стран и НАТО, в том числе по "Северному потоку-2", отношениям с Беларусью и Китаем. Некоторые документы якобы были с грифом секретности.

Советник президента Аста Скайсгирите в четверг сказала, что владеет информацией о возможном похищении переписки, и настораживает то, что это произошло почти одновременно с волнениями в Сейме и бунтом в лагере мигрантов.

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В МИД сказали, что не могут комментировать ее слова и пока ограничиваются тем, что уже сообщили в пресс-релизе.
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здогадайтесь з трьох раз, навіщо воно кацапам)
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12.08.2021 15:05 Ответить
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12.08.2021 16:08 Ответить
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12.08.2021 15:09 Ответить
Едва литовцы погнали ссаными тряпками батькин сброд назад, так и атака нарисовалась. Такое вот совпадение. МИД Литвы подвергся кибератаке. Хакеры могли похитить переписку с посольствами других стран и НАТО - Цензор.НЕТ 2503
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12.08.2021 15:12 Ответить
Ищите у москалей
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12.08.2021 15:12 Ответить
Россия, Китай и Сев.Корея, прикрываясь ядерным щитом, творит в мире беспредел. И никто не знает, как этому воспрепятствовать. МИД Литвы подвергся кибератаке. Хакеры могли похитить переписку с посольствами других стран и НАТО - Цензор.НЕТ 7706
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12.08.2021 15:15 Ответить
если переписка воняет руSSкими свиньями, то это уже - диверсия !
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12.08.2021 15:28 Ответить
МЗС Литви зазнало кібератаки: Хакери могли викрасти листування з посольствами інших країн і НАТО - Цензор.НЕТ 5427
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12.08.2021 15:43 Ответить
 
 