МИД Литвы подвергся кибератаке. Хакеры могли похитить переписку с посольствами других стран и НАТО

Министерство иностранных дел Литвы в среду 11 августа сообщило о попытке кибератаки на свои системы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сообщаем, что МИД Литвы зафиксировал попытку осуществить кибератаку. Соответствующие органы были проинформированы об этом, началось расследование", - отметила пресс-служба министерства. Других деталей в сообщении не приводится.

В то же время неофициально журналисты получили информацию, что злоумышленники могли получить доступ к более 1,5 млн писем из переписки с посольствами других стран и НАТО, в том числе по "Северному потоку-2", отношениям с Беларусью и Китаем. Некоторые документы якобы были с грифом секретности.

Советник президента Аста Скайсгирите в четверг сказала, что владеет информацией о возможном похищении переписки, и настораживает то, что это произошло почти одновременно с волнениями в Сейме и бунтом в лагере мигрантов.

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В МИД сказали, что не могут комментировать ее слова и пока ограничиваются тем, что уже сообщили в пресс-релизе.