РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14396 посетителей онлайн
Новости За рубежом Борьба с коронавирусом
44 695 150
Евросоюз (15864) COVID-19 (18599) Pfizer (180) Moderna (58)

У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочные эффекты: В Евросоюзе начали их изучать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочные эффекты: В Евросоюзе начали их изучать

Вакцинированные препаратами Pfizer и Moderna пожаловались на побочные эффекты после прививки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, пациенты заявили, что после вакцинации этими препаратами у них появились:

- многоформная эритема - форма аллергической реакции на коже,
- гломерулонефрит - воспаление почек,
- нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

Европейское агентство по лекарственным средствам уже изучает побочные эффекты.

Также читайте: В случае со штаммом "Дельта", Moderna эффективнее, чем Pfizer,- исследование катарских ученых

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Даже руснявый Reuters написал шо ето у small number of people.
Нет, мы напишем шо "вакцинированные пожаловались", хай дегенераты антиваксеры порадуются
показать весь комментарий
12.08.2021 15:39
+20
А молчали долго! Я убежден- там кошмар происходит! Но... тихо всё! Можэ те 8600, которым тетка в Германии физраствор вколола, вот-вот начнут бабло собирать, на прижизненный памятник ей. И я- не удивлюсь!
показать весь комментарий
12.08.2021 15:41
+20
Меня биочип так заставляет писать, ничего не могу поделать.
показать весь комментарий
12.08.2021 15:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Еще CNN ссылочку приведи. Тоже достойный фекомет по всем вопросам от расовой теории и выплаты репараций за рабство до чудодействия вакцин.
показать весь комментарий
12.08.2021 19:44 Ответить
Ви часом нє вєрующій в QAnon? Чи може дивитися і слухаєтe OAN, Breitbart? Тримайтеся подалі від трампівських брехунів. Можете таким же стати. Дивіться, що вони зробили з Республіканською партії. Була - ПАРТІЯ, зараз - зібрання брехунів і сраколизів. А шкода. Республіканці була сила.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:31 Ответить
CNN MSNBC по вашему достойные источники информации ? не врут ? не углубляясь в политические споры - при Трампе жизнь была лучше , налоги и цены ниже , работы валом и в страну потихоньку возвращались производители . При Байдене/Обаме инфляция 6% , налоги идут вверх , цены на бензин, продукты растут при полупустых полках , мелкие и средние бизнесы разоряються , бесполезные ограничения и дебильные вопли о климате , репараций черным за рабство , белом национализме . рост преступности в том числе на расовой почве .....
показать весь комментарий
12.08.2021 22:03 Ответить
в них просто є імунітет до чіпування. Це організм відторгає чіп, просто залежить де він встановився, в нирки, під шкіру і т.д. Найгірше коли в мозок...
показать весь комментарий
12.08.2021 16:48 Ответить
я хз.. позавчера укололся Модерной, пока только одна рука сильно болит не могу поднять, а так всё остальное норм У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати - Цензор.НЕТ 7057
показать весь комментарий
12.08.2021 17:12 Ответить
Блин, я не знаю что делать. Тоже Модерной предлагают вакцинироваться и у многих моих знакомых, такая же проблема с рукой, ну это будет пару дней.
показать весь комментарий
13.08.2021 15:29 Ответить
да все ок с ней, болит рука не из за самой вакцины, а потому что вводится большое количество жидкости сразу в мышцу и вот пока это все там не рассосётся то болит. Первый день совсем немного, на второй день сильно что спать не сможешь на этой руке но тогда рекомендую чего то холодного приложить к плечу чуть попускает, на 3й день уже все нормально.
показать весь комментарий
14.08.2021 18:47 Ответить
Благодарю, пойду на следующей неделе вакцинироваться.
показать весь комментарий
22.08.2021 19:21 Ответить
дайте кто-то бутусову подсрачник за такие новости
показать весь комментарий
12.08.2021 17:14 Ответить
Идиоты ванючие, читайте ОРИГИНАЛ новости, прежде чем обмазываться гавном с ног до головы!
"Aug 11 (Reuters) - Three new conditions reported by a small number of people after vaccination with COVID-19 shots from Pfizer (PFE.N) and Moderna (MRNA.O) are being studied to assess if they may be possible side-effects, Europe's drugs regulator said on Wednesday."

small number , мать вашу !!
показать весь комментарий
12.08.2021 17:33 Ответить
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/

тут вот изобретатель мРНА технологии говорит о вакцинах на ее основе .

..
показать весь комментарий
12.08.2021 19:45 Ответить
Пфайзер провел испытания на животных, на 23 тыс. добровольцах, Израиль вакцинировал 5,8 млн человек и тех ужасов, что рассказывает этот ученый, ни там, ни там не наблюдается. А практические результаты в медицине ценнее непроверенных теорий.
показать весь комментарий
12.08.2021 21:12 Ответить
респект, уважаемый Амфаш ! Как же достали все эти идиоты-антивакцинаторы с их страшилками...

Лично я привился Пфайзером: никаких побочных эффектов, прекрасно себя чувствую, совершил 4 зарубежных путешествия.
показать весь комментарий
20.09.2021 02:07 Ответить
Хто писав цю статю , вона як передрана з кацапського сайту , з якимись страхами ???!! Це побічне явище вже давно відоме . Нічого страшного немає , така реакція буває через тиждень , потім вона проходить , і можна робити ревакцінацію . У кого на 6-7 день після вакцинації таке з'явиться, головне не розчісуйте , бо дуже свербить , і ще скалькі днів боліла рука, стальки воно буде , а потім само зникає , знаю, бо у мене два дні таке було , десь сантиметрав 5Х7 . Якщо розчешете, то буде до ліктя !! Даю посилання на орігінал

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2102131?query=featured_home
показать весь комментарий
12.08.2021 17:38 Ответить
Ну если практически любую смерть трактуют как последствия ковида то почему разную хрень у привитых нельзя трактовать как последствия прививки?
показать весь комментарий
12.08.2021 18:18 Ответить
Золотые слова!
показать весь комментарий
12.08.2021 18:49 Ответить
На примере Вашего вранья разберем, как врут антиваксеры.
Итак
В 2020 году умерли 616 835 украинцев. Самой распространенной причиной смертей стали болезни системы кровообращения. От осложнений COVID-19 умерли 20 709 человек.
Итого, видно, что далеко не каждую смерть считают смертью от ковида.
Может, каждую избыточную смерть считают смертью от ковида? в 2019 в Украине умерло 581114 человек.
избыточная смерть в 2021 составляла 616835-581114=35721 Тоже с Вашим враньем большое расхождение.
показать весь комментарий
12.08.2021 21:54 Ответить
Общий коэффициент смертности
15,2 (на 1 000 населения) in 2020

Общий коэффициент смертности показывает число смертей, происходящих в течение года, в расчете на 1000 населения по оценкам на середину года. ДАТАЗНАЧЕНИЕИЗМЕНЕНИЕ ,
%2020 15,20 ,05%
2019 15,20, 09%
2018 15,20, 09%
201715,10,06%201615,1-0,07%201515,1-0,32%201415,2-0,63%201315,3-0,91%201215,4-1,13%201115,6-1,21%201015,8-1,13%200916,0

Криво скопировалось. Но и так видно шо никакого увеличения смертности ( удельной, которая является наиболее объективной) не произошло.
2021 нет. Но по показателям на февраль и по оценочным данным цру. это примерно 14.
показать весь комментарий
13.08.2021 09:58 Ответить
Ты, вместо аргументов, предлагаешь другое вранье. Ну что ж, разоблачим и его (мне кажется, я уже это делал и ты это видел.)
Я тебе дал ссылку и ты ее можешь проверить Вот еще на сайт Госстата могу дать ссылку
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
И там количество смертей 2020 года учтено до одного случая.
Ты копипастишь неизвестно откуда коэффициент, посчитанный до с точностью десятой
на основе ОЦЕНОЧНЫХ данных, взятые, скорее всего отсюда.
ТЫЦЬ

То, что данные оценочные, видно во всплывающем окне, если навести курсор на график.
То, что сам сайт лажает, видно по архивной копии 2017(!) года, где Общий коэффициент смертности в Украине за 2015 год (!!!) указан 15,4, а в твоем, если нажать на окошко "Данные"
видно откуда и когда взяты данные для оценки - "Опубликовано источником: 28 августа 2019".
показать весь комментарий
13.08.2021 10:39 Ответить
Архивная копия сайта
Тыць еще
показать весь комментарий
13.08.2021 10:41 Ответить
Это только начало . Долгосрочные перспективы еще хуже .Учитывая необходимость колоться каждые 6 месяцев . Переходите на лечение антивирусными препаратами . Вакцина не может быть основным средством борьбы с вирусом .
показать весь комментарий
12.08.2021 19:40 Ответить
In vitro ивермектин оказывает противовирусное действие в отношении нескольких отдельных одноцепочечных РНК-вирусов с положительным смыслом , включая SARS-CoV-2 . [84] Последующие исследования показали, что ивермектин может ингибировать репликацию SARS-CoV-2 в культуре клеток почек обезьяны с IC 50 2,2-2,8 мкМ. [85] [86] Однако, исходя из этой информации, для противовирусного эффекта потребуются дозы, намного превышающие максимально разрешенные или безопасные для использования у людей. [87] [88]Помимо практических трудностей, такие высокие дозы не охватываются текущими разрешениями на использование препарата людьми и были бы токсичными, поскольку считается, что противовирусный механизм действия действует путем подавления клеточного процесса хозяина, [87] в частности, ингибирования от ядерного транспорта по импортину α / β1 . [89] Таким образом, обоснование клинической оценки ивермектина при COVID-19 кажется недостаточным. [90] Самолечение высококонцентрированной формулой, предназначенной для лошадей, привело к многочисленным госпитализациям, а передозировка может привести к смерти, возможно, из-за взаимодействия с другими лекарствами. [91]Чтобы устранить неопределенности, связанные с предыдущими небольшими или некачественными исследованиями, с июня 2021 года в Соединенных Штатах и ​​Соединенном Королевстве проводятся крупномасштабные испытания. [92] [93]
показать весь комментарий
12.08.2021 21:17 Ответить
не надо лечиться таблетками для лошадей . манипуляция ваша на лицо . надо выписывать те что сделаны для людей , а не отправлять заболевшего в карантин ожидая пока у него сгниют легкие . начатое лечение на ранних стадиях дает 99.98% положительный эффект и нет побочных эффектов . судя по всему вы продаете эту поганую вакцину .
показать весь комментарий
12.08.2021 22:07 Ответить
Та ты можешь писать, что эффективность ивермектина 140%. Ты ж ссылок не даешь, лепи любую хрень.
Судя по всему, ты гробами в Украине торгуешь.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:17 Ответить
ссылки ? они подавляют любую информацию и запрещали в 2020 году выписывать эти и другие лекарства когда можно было спасти людей . Фейсбук Твиттер и прочие фильтровали и банили всех докторов кто сообщал о результатах ивермектина. Вакцина от ковида не может быть основным средством лечения , потому как вирус мутирует быстро . потому как мРНА технология опасна тем что огранизм вырабатывает токсичный белок под ее воздействием , а этот белок сам по себе опаснее вируса и приносит организму больше вреда чем сам вирус . нравиться вам вакцина ? колите ее на здоровье . дайте возможность другим людям использовать иные методы .
показать весь комментарий
12.08.2021 22:24 Ответить
Как этот белок может быть опаснее вируса, если этот же вирус заставляет клетки вырабатывать этот же белок? Но вакцина это делает строго дозированно, а вирус бесконтрольно?
показать весь комментарий
12.08.2021 22:33 Ответить
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32253100/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/
показать весь комментарий
12.08.2021 23:59 Ответить
и ни одной цифры...ни по возрастной категории,ни по количеству последствий на миллион вакцинированных...ни по странам,где это произошло...
очередной фейк от антипрививочников
показать весь комментарий
12.08.2021 20:01 Ответить
І н жоден з експертів не може сказати що саме у вакцині приводить до таких трагічних наслідків. Тому ця суміш не може називатись вакциною.
показать весь комментарий
12.08.2021 20:40 Ответить
вот же люди не благодарные!!1, их можно сказать спасают экспериментальными вакцинами, а они еще и жалуются У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати - Цензор.НЕТ 47
показать весь комментарий
12.08.2021 20:53 Ответить
Якби вони давали згоду на участь в дослідах з певними ризиками, питань би не виникало.
показать весь комментарий
12.08.2021 21:23 Ответить
Ну что сказать, просто наши подопытных кроликов, вот и всё.
показать весь комментарий
12.08.2021 22:37 Ответить
У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати - Цензор.НЕТ 1367 Mike Redford чего своей аквафрешной тряпки стесняешься?
показать весь комментарий
12.08.2021 22:42 Ответить
Псориаз, воспаление почек - это ещё цветочки.
Ягодки будут позже - потому и приняли закон, по которому вся ответственность
на самих вакцинированных.
Как всегда в совке: "Вы сами себя задерживаете!", "Спасение утопающих - ...."
показать весь комментарий
12.08.2021 23:58 Ответить
Все ок, після другої дози з температурою день полежав і все.
Ті кому погано від вакцини, то напевне при реальному вірусі взагалі нежильці.
показать весь комментарий
13.08.2021 00:30 Ответить
Особисто я не проти вакцинуватись і кожен рік, і за гроші. А на інших пофіг, більше антивакцинаторів - менше антивакцинаторів, доступніша вакцина усім іншим, одні переваги.
Скільки пригадую ще з часів Радянського Союзу чим тільки не кололи і усім було пофіг. А тут намалювались.
показать весь комментарий
13.08.2021 00:39 Ответить
Ви мені краще таке скажіть. Після двох заштриків Модерною - коли вже я зможу напряму, без смартфона та інших гаджетів, підключитися через той жидорептилоїдний чип бодай до 4G?
показать весь комментарий
13.08.2021 00:34 Ответить
Хм...Вам мабуть бракована вакцина попалася.Я після першого заштрику вже підключився до GPRS і почав ловити три нових телевізійних канали.І це при тому,що у мене ні телевізора ні телефона нема. У вакцин Pfizer і Moderna виявили нові побічні ефекти: В Євросоюзі почали їх вивчати - Цензор.НЕТ 7154
показать весь комментарий
13.08.2021 08:24 Ответить
Я отримав Pfaizer, дві вакцини й нічого. З усіх знайомих хто вакцинувався ніяких побічних, температура у деяких була день-два й усе.
Так що явище з поічним дуже дуже рідко трапляються.
показать весь комментарий
13.08.2021 02:17 Ответить
АФТАР! БРОСАЙ ПОБОЛЬШЕ ДЕРЬМА НА ВЕНТИЛЯТОР!!!
ПУСТЬ БЫДЛОМАССА ВЕСЕЛИТСЯ И РАЗВЛЕКАЕТСЯ!
показать весь комментарий
13.08.2021 07:05 Ответить
спс
показать весь комментарий
13.08.2021 08:08 Ответить
- гломерулонефрит - воспаление почек,
- нефротический синдром - поражение почек,характеризующееся сильной потерей белка с мочой.Источник: https://censor.net/ru/n3282400
показать весь комментарий
13.08.2021 08:08 Ответить
Люди в кого ще мізки не мутували у фікаліїї провакцинуйтесь ..щоб не піти у вічність через ковід
показать весь комментарий
13.08.2021 08:46 Ответить
Цензор, ну нельзя так манипулировать информацией! Это антинаучная пропаганда. Вы хотя бы переведите правильно тот же Reuters. Особенно в стране где 73% населения не умеют критически мыслить. Такие новости надо подавать правильно. Тут же приводить статистику сколько побочных эфектов от таблетки аспирина, например. Чтобы люди понимали, что они скорее умрут под колесами машины, чем от вакцины.
показать весь комментарий
13.08.2021 10:18 Ответить
В статье нет никаких цифр.
И я даже представить не могу сколько белка теряю с мочой, что эта проблема кого то может беспокоить. Что то ведь должно произойти экстраординарное в организме именно после прививки.
Зато я знаю, что среди умерших, 99% не вакцинированных! И когда на чаше весов стоит смерть и боль в руке на пару дней, то выбор для меня очевиден.
Как сказал один мой знакомый, который противник вакцинации: я хочу дождаться внука в этом году. На что я ему ответил, что я хочу быть со своей семьей и воспитывать своего внука многие годы!
показать весь комментарий
13.08.2021 13:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 