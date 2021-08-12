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Новости Политика Украины
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Австрия (734) Рудьковский (340)

Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек в установлении правды в деле рейдерства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский сообщил, что находился в Австрии и возвращается в Украину.

Об этом Рудьковский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку вчера вечером от журналистов прозвучали обвинения в мой адрес о месте пребывания, то считаю необходимым вернуться из Вены на родину. Я - наиболее заинтересованный человек установить правду в деле рейдерства", - говорится в сообщении.

По словам Рудьковского, источником негативных, а главное недостоверных публикаций последнего времени считаетсвою позицию отстаивать истину вместо того, чтобы согласиться на вымогательство.

"Поскольку бремя доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации лежит на ответчике, то надеюсь, что мой судебный иск поставит точку как минимум в этой новости. Неужели кто-то действительно может верить, что, вернувшись именно в Украину из России, я не вернусь из Австрии или любой другой страны?"- подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о похищении "слуги народа" Семинского: Печерский суд отпустил экс-министра Рудьковского под ночной домашний арест

Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".

24 июня 2021 года суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского.

Цензор.НЕТ о всех перипетиях вокруг Нефтегаздобычи писал неоднократно.

Также читайте: Дело против Рудьковского – это давление и вымогательство акций крупнейшего газового предприятия "Нефтегаздобыча", - Катеринчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
из тюрьмы в Украину, из Украины в тюрьму, из тюрьмы в Австрию, из Австрии в Украину, из Украины в тюрьму. Какая романтичная жизнь у этого ублюдка.
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12.08.2021 15:48
+3
".. по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации Рудьковского"..

Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек установить правду в деле рейдерства" - Цензор.НЕТ 2062
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12.08.2021 15:50
+3
От зараза! А чого ж він про Монако мовчить. Суть повідомлення була, що виїхав на лікування, а зад гріє у Монако.
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12.08.2021 15:58
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да что там мелочиться, все давайте в кучу дерьма сваливайтесь
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12.08.2021 15:46 Ответить
из тюрьмы в Украину, из Украины в тюрьму, из тюрьмы в Австрию, из Австрии в Украину, из Украины в тюрьму. Какая романтичная жизнь у этого ублюдка.
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12.08.2021 15:48 Ответить
".. по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации Рудьковского"..

Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек установить правду в деле рейдерства" - Цензор.НЕТ 2062
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12.08.2021 15:50 Ответить
Хе-хе-хе... Сразу отозвался, ворюга! Стоило только Лещенко фотку сегодня разместить, где пан Рудьковский вовсе не в Австрии! Пан в Швейцарии, оказывается, в очень даже престижном отеле! Но... какая разница, верно? Странно то, что от Леща, оказывается- тоже есть польза. Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек установить правду в деле рейдерства" - Цензор.НЕТ 2455
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12.08.2021 15:53 Ответить
Кстати, это ж он под домашним арестом пребывает, да? Какой у него дом интересный...
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12.08.2021 15:55 Ответить
От зараза! А чого ж він про Монако мовчить. Суть повідомлення була, що виїхав на лікування, а зад гріє у Монако.
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12.08.2021 15:58 Ответить
А зачем хвастаться? Скромный бывший чиновник... Какое Монако? О чем вы...
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12.08.2021 16:00 Ответить
Шуфпич, падаль красноперая, суши сухари, Мыкола тебя с потрохами сдаст! Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек в установлении правды в деле рейдерства - Цензор.НЕТ 4066
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12.08.2021 16:02 Ответить
Из классики -
" Бригадир: Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете? " (с) Рудьковський заявив про повернення з Австрії в Україну: Я - найзацікавленіша людина встановити правду у справі рейдерства - Цензор.НЕТ 3508
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12.08.2021 16:27 Ответить
а что поэтому поводу СУД думает???
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12.08.2021 16:29 Ответить
плед и каталку тоже захватил?
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12.08.2021 16:47 Ответить
Я не знаю, почему бы Януковичу не возвратиться, пока Зеля у власти, и не подать на возмещение морального ущерба?
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12.08.2021 17:01 Ответить
Значит уже чемодан занесли.
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12.08.2021 19:53 Ответить
 
 