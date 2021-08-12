Рудьковский заявил о возвращении из Австрии в Украину: Я - наиболее заинтересованный человек в установлении правды в деле рейдерства
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Экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский сообщил, что находился в Австрии и возвращается в Украину.
Об этом Рудьковский сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку вчера вечером от журналистов прозвучали обвинения в мой адрес о месте пребывания, то считаю необходимым вернуться из Вены на родину. Я - наиболее заинтересованный человек установить правду в деле рейдерства", - говорится в сообщении.
По словам Рудьковского, источником негативных, а главное недостоверных публикаций последнего времени считаетсвою позицию отстаивать истину вместо того, чтобы согласиться на вымогательство.
"Поскольку бремя доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации лежит на ответчике, то надеюсь, что мой судебный иск поставит точку как минимум в этой новости. Неужели кто-то действительно может верить, что, вернувшись именно в Украину из России, я не вернусь из Австрии или любой другой страны?"- подытожил он.
Как сообщалось ранее, экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. По данным правоохранителей, Семинского лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн. Рудьковский все обвинения категорически отрицает и называет дело инструментом вымогательства доли компании "Нефтегаздобыча".
24 июня 2021 года суд отправил Рудьковского под арест в деле о похищении "слуги народа" Семинского.
Цензор.НЕТ о всех перипетиях вокруг Нефтегаздобычи писал неоднократно.
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