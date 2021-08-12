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Женщины-военнослужащие будут на параде в новых туфлях на низком каблуке, - участница парада

Новости Цензор.НЕТ Общество

Женщины-военнослужащие будут на параде в новых туфлях на низком каблуке, - участница парада

Военнослужащие будут маршировать в новой обуви без высокого каблука, модели которой Минобороны разработало после скандала.

Об этом "Суспільному" рассказала курсантка Киевского университета имени Тараса Шевченко Соломия Резник, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем маршировать в туфлях, но там каблуки невысокие. И я вам скажу, что в той обуви, которую нам представили, гораздо удобнее, чем в берцах. В берцах нога не "дышит", а там кожа натуральная, каблук низкий и подошва достаточно широка. Вот сейчас асфальт раскаленный, и в ноги жжет достаточно сильно", - отметила участница парада.

По ее словам, элегантнее выглядели предыдущие туфли, но ходить в них было "очень трудно".

"Соответственно, нам сделали ту модель туфель, где фиксируется нога на шнуровке и каблук там низкий, где-то 2,5-3 см. И они немножко грубовато, возможно, выглядят - под брюки, пожалуй, лучше было бы, но они удобные, и это самое важное", - добавила Резник.

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Она рассказала, что впервые участвует в параде. По ее словам, для парада отбирали девушек ростом от 175 см.

"Желающих было большое количество девушек, и все проявляли инициативу. Это было видно по тренировкам: каждая хотела быть первой и старались по максимуму. Это уже четвертая репетиция. Чувствуется интенсивная нагрузка, потому что здесь жара и некуда спрятаться", - рассказала курсантка.

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Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента озвучила открытое обращение с требованием провести служебное расследование о том, кто принял решение, чтобы женщины-военные на параде ко Дню Независимости маршировали на каблуках. После выступления женщины-депутаты подарили министру обороны Андрею Тарану красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад".

Сначала "слуга народа" Бардина собщила, что министр обороны Таран якобы пообещал: на параде женщины-военнослужащие будут маршировать в других туфлях, не тех, что во время репетиции. Но позднее в Министерстве обороны заявили, что каблуки на параде будут - мол, это обязательная часть парадной формы.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
І без зброї, щоб фельдмаршала не налякать.
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12.08.2021 16:12
+9
слава Богу, последняя проблем в ВСУ решена ...
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12.08.2021 16:07
+6
Ну, тут я некомпетентен. Единственное знаю: даже в шлёпанцах, на той жуткой жаре, на совершенно открытом месте- я бы просто умер. Молодца, девчата! Вот это- школа и выправка! Счастья всем вам.
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12.08.2021 16:14
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слава Богу, последняя проблем в ВСУ решена ...
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12.08.2021 16:07 Ответить
Женщины-военнослужащие будут на параде в новых туфлях на низком каблуке, - участница парада - Цензор.НЕТ 9003
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12.08.2021 16:08 Ответить
Огласите всю форму для женского парада, пжалста Женщины-военнослужащие будут на параде в новых туфлях на низком каблуке, - участница парада - Цензор.НЕТ 8694
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12.08.2021 16:09 Ответить
А всё.
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12.08.2021 16:11 Ответить
Если только в туфлях - пойду смотреть парад на Крещатик)
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12.08.2021 16:20 Ответить
для таких как ты есть спец сайты
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12.08.2021 16:37 Ответить
Шо там сайты. Тут пару лет назад целого такого президента выбрали...
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12.08.2021 16:37 Ответить
вижу ты спец по этим сайтам)
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12.08.2021 16:38 Ответить
Треба залишити і низькі підбори, і взуття з високими підборами теж, щоб могла собі носити з формою на свято чи вихідні те, що їй більше пасує. Бо жінка залишається жінкою, навіть якщо вона служить у війську. Проте на службу - лише на низькому підборі, бо тут недоцільно демонструвати красу ніг, тут треба демонструвати інші якості.
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12.08.2021 16:12 Ответить
І без зброї, щоб фельдмаршала не налякать.
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12.08.2021 16:12 Ответить
😂
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12.08.2021 16:37 Ответить
Жінки-військовослужбовці будуть на параді в нових туфлях на низьких підборах, - учасниця параду - Цензор.НЕТ 2539
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12.08.2021 16:49 Ответить
Обнимашки с "Рососиянками" будут? Вроде это новый тренд в ВСУ Женщины-военнослужащие будут на параде в новых туфлях на низком каблуке, - участница парада - Цензор.НЕТ 8260
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12.08.2021 16:13 Ответить
Ну, тут я некомпетентен. Единственное знаю: даже в шлёпанцах, на той жуткой жаре, на совершенно открытом месте- я бы просто умер. Молодца, девчата! Вот это- школа и выправка! Счастья всем вам.
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12.08.2021 16:14 Ответить
А четырежды уклонист и дезертир будет парад принимать? Или всё же этого ублюдка не допустят на трибуну и парад примет достойный офицер.
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12.08.2021 17:05 Ответить
Посмотрите на армию Израиля и не надо изобретать велосипед. Все сделать не так как у людей а через зад - наш принцип?
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12.08.2021 17:57 Ответить
Не у тухлях. Є чудове українське слово черевики
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12.08.2021 18:52 Ответить
мешти
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12.08.2021 21:54 Ответить
Разве в воюющей стране парад не должен проводиться в полевой форме, а не в парадке?
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12.08.2021 19:53 Ответить
А чё туфли не сфоткали и не показали. Мы б тут их сразу бы пообсуждали, оценили бы и сказали годятся или нет. Непорядок
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12.08.2021 21:41 Ответить
Мешти на опцасах файні, але армія ... слабенька. ВПС нема, ВМФ нема, системи ППО нема. Один "Оплот" та й той для парадів (може не заглохне...).
Цікаво, ці дівулі задератимуть ноги на параді, як північнокорейські? Ті, принайні мають і армію і авіацію і фльоту, Навіть ракетні війська і яденрну зброю . Тим не гріх і помарширувати...
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12.08.2021 21:54 Ответить
 
 