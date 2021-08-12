"Признак веселья": Лавров видит позитив в том, что РФ ассоциируется в мире с медведями и водкой
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит ничего плохого в том, что российские символы, такие как медведь, водка и балалайка, вызывают улыбки и позитив.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"У нас такие символы, не мы их придумали, это от жизни всё идёт. Никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС не было", - отметил глава МИД страны-агрессора.
Отвечая на вопрос о том, не обидно ли, что такие российские символы вызывают насмешливое отношение в других странах, Лавров сказал: "Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки, - это, во-первых, признак веселья и доброго отношения, - ну и медведи - признаки нашего бережного отношения к природе. И мне кажется гораздо лучше, чтобы это вызывало такие позитивные эмоции, улыбки, чем те ассоциации, которые вызывает у многих людей такой символ США, как индейцы, например. Их судьба даже несопоставима, хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас вон гуляют по всей стране".
Пожалуйста, подождите...
з 4.48 - https://www.youtube.com/watch?v=k4xnD7utfQ4&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%2C%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%21%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%2C%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%21Lookatartist%21
Але , якщо нарисований п"яний медвідь з балалайкою - то точно москаль !!!
А сейчас символы РФ - мельдоний, боярка и ху*ло !
заметим, не медведь и водка, а 2 в 1 = русская свинья.
Мы ж пособие не платим, тут шоб жить - надо работать.
Правда заключается в том, что в один прекрасный день рыба в рыбопроводе заканчивается и зверь вынужден искать другую пищу. При этом, он готов сожрать чужие запасы, будь то других животных или людей. Пчеловоды - в курсе. Следует отметить, что как хищник, медведь проявляет себя очень странно. Он может убить свою жертву, но предпочитает утащить тушу у более удачливого охотника. Особенность медвежьей мясной гастрономии только продолжает и укрепляет медвежью странность. Он почти никогда не ест свежего мяса, но ждет, пока оно протухнет. То есть медведь - падальщик, пожиратель тухлятины.
Как говорят знающие люди, медведь - бесполезное животное. От него нет никакой прямой пользы никому, ни лесу вообще, ни животным, живущим рядом, ни человеку. Медвежья шкура почти никому ни на что не годится, мясо медведя - тот еще продуктец. Надо быть фанатом именно такой снеди, чтобы долго и нудно возиться с медвежатиной, доводя ее до съедобного состояния.
Если взять во внимание указанное выше, то становится очевидным родство русских и медведя. Это такой же непредсказуемый, кровожадный каннибал - падальщик, готовый разорить и сожрать все, до чего может дотянуться.
https://www.facebook.com/Anti.colorados/posts/1578325159047037:0
Прямо не знаю, где вас столько придурков берётся...
Когда начнут ассоциировать тогда и поговорим, а пока себя они с медведем ассоциируют. По тексту и теме о медведе и его бесполезности в лесу есть вопросы или опровержения? Нет?
Прямо не знаю, где вас столько придурков берётся...
Не страна, а зоопарк.
"Ржунємагу" (с)
Вони раді тому, що їх сприймають як тупих агресивних, але сцикливих (ведмідь та "ведмежа хвороба") п'яниць-нероб (горілка-балалайка).
Може це якась форма шизофренії? Лікарі є?
Лесь Подерв'янський