В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Марше защитников Украины 24 августа в День Независимости в Киеве могут принять участие около 30 тысяч человек.
Об этом сообщил представитель оргкомитета мероприятия, координатор общественного союза "Союз ветеранов войны с Россией" Александр Войтко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В этом году, как и в 2019, и в 2020 годах состоится Марш защитников Украины. Подготовка уже завершается… Мы ожидаем, как и в предыдущие годы, значительное количество участников – около 30 тысяч", - рассказал Войтко.
По его словам, маршрут и план проведения Марша полностью согласованы. "Он начнется после официального военного парада. Собираемся мы в 13.00 в парке им.Шевченко и около 14.00 планируем выход. Маршрут тот же, как и в предыдущие годы: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости", - рассказал координатор организации.
По словам Войтко, в координационный комитет по проведению марша входят 42 общественные организации ветеранов¸ волонтеров, представителей объединения семей "Небесной сотни", духовенства.
"Украинские национальные флаги, государственная и национальная символика – это главная атрибутика Марша. Уместным и важным является использование официальной униформы для ветеранов, добровольцев, военнослужащих российско-украинской войны, медиков, капелланов, волонтеров. Знамена и символику добровольческих, военных ветеранских волонтерских и общественных сообществ, их количество желательно согласовать с организаторами… Использование партийной идентичности, рекламы, брендированной одежды, лозунгов или атрибутики крайне нежелательно", - говорится в правилах проведения Марша.
Марш завершится на Михайловской площади у Стены памяти погибшим защитникам Украины во время вооруженной российской агрессии.
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сепары в тот день вроде убили солдат
если что то я бы тоже не уважил
но это просто так между прочим, просто надо сказать шо стране и государству то есть уже лет 1500
Маленький холодный душ для тех, кто стал столь сильно восторгаться телодвижениями Зеленского около армии. Легендарные фамилии, легендарные офицеры, новая элита армии, ах-какой-Зеленский-молодец. Да, легендарные. Да, элита. Они - армия.
Армия, которой нужна экипировка, снаряжение, техника и боеприпасы.
Та часть, которой ведает Министерство обороны Украины. И кандидатуру министра обороны выбирает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Президент Украины. МО занимается закупками всего.
18%. Цифра на картинке.
По состоянию на 10 августа 2021 года МО заключило договоров в количестве 18% от годового плана закупок - это я по вещевому направлению смотрю.
Не получило на склад. Не выдало бойцам. Не оплатило поставщикам. Всего лишь - ПОДПИСАНО 18% договоров.
За это отвечает Министерство обороны.
Которое возглавляет министр обороны.
Которого выбирает Зеленский.
(там все будет от души)
https://www.youtube.com/watch?v=zALKdCvvASE
15:23 - Доброволець - Для Росії Марш Захистників України - це саме страшне, що ми всі об'єднані, нас не всіх вибили, не всіх згноїли в тюрмах і ми в любу секунду готові встати на захист України