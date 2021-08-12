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В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет

В Марше защитников Украины 24 августа в День Независимости в Киеве могут принять участие около 30 тысяч человек.

Об этом сообщил представитель оргкомитета мероприятия, координатор общественного союза "Союз ветеранов войны с Россией" Александр Войтко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году, как и в 2019, и в 2020 годах состоится Марш защитников Украины. Подготовка уже завершается… Мы ожидаем, как и в предыдущие годы, значительное количество участников – около 30 тысяч", - рассказал Войтко.

По его словам, маршрут и план проведения Марша полностью согласованы. "Он начнется после официального военного парада. Собираемся мы в 13.00 в парке им.Шевченко и около 14.00 планируем выход. Маршрут тот же, как и в предыдущие годы: парк Шевченко – Бессарабская площадь – Крещатик – Майдан Независимости", - рассказал координатор организации.

По словам Войтко, в координационный комитет по проведению марша входят 42 общественные организации ветеранов¸ волонтеров, представителей объединения семей "Небесной сотни", духовенства.

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"Украинские национальные флаги, государственная и национальная символика – это главная атрибутика Марша. Уместным и важным является использование официальной униформы для ветеранов, добровольцев, военнослужащих российско-украинской войны, медиков, капелланов, волонтеров. Знамена и символику добровольческих, военных ветеранских волонтерских и общественных сообществ, их количество желательно согласовать с организаторами… Использование партийной идентичности, рекламы, брендированной одежды, лозунгов или атрибутики крайне нежелательно", - говорится в правилах проведения Марша.

Марш завершится на Михайловской площади у Стены памяти погибшим защитникам Украины во время вооруженной российской агрессии.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+23
Слава Героям!
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12.08.2021 16:23
+23
Юрій Бірюков

Маленький холодный душ для тех, кто стал столь сильно восторгаться телодвижениями Зеленского около армии. Легендарные фамилии, легендарные офицеры, новая элита армии, ах-какой-Зеленский-молодец. Да, легендарные. Да, элита. Они - армия.

Армия, которой нужна экипировка, снаряжение, техника и боеприпасы.
Та часть, которой ведает Министерство обороны Украины. И кандидатуру министра обороны выбирает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Президент Украины. МО занимается закупками всего.

18%. Цифра на картинке.
По состоянию на 10 августа 2021 года МО заключило договоров в количестве 18% от годового плана закупок - это я по вещевому направлению смотрю.
Не получило на склад. Не выдало бойцам. Не оплатило поставщикам. Всего лишь - ПОДПИСАНО 18% договоров.

За это отвечает Министерство обороны.
Которое возглавляет министр обороны.
Которого выбирает Зеленский.
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12.08.2021 16:32
+18
вот за марш ветеранов - я спокоен !!!
(там все будет от души)
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12.08.2021 16:46
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Слава Героям!
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12.08.2021 16:23 Ответить
А зеленский примет участие в марше?
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12.08.2021 16:25 Ответить
Уклониться. Как истый уклонист.
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12.08.2021 16:27 Ответить
командовать парадом буду я В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет - Цензор.НЕТ 1283
В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет - Цензор.НЕТ 2165
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12.08.2021 16:34 Ответить
К слову, марш то "Защитников Украины", а этот криворожский воровитый и сцыкливый утырок разве имеет к защитникам хоть какое то отношение?
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12.08.2021 16:29 Ответить
ну он же говнокомандующий В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет - Цензор.НЕТ 4541
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12.08.2021 16:33 Ответить
Так пускай и возглавит марш говна по трубам киевской канализации. Как ГОВНОкомандующий. К слову, когда начнётся (а начнётся непременно, вопрос - как скоро?) Вава так и поступит. Нырнёт в фановую систему и там попытаеться отсидеться.
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12.08.2021 16:42 Ответить
он будет парад принимать
В Марше защитников Украины в День Независимости ожидается участие 30 тыс. человек, - оргкомитет - Цензор.НЕТ 8442...
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12.08.2021 16:45 Ответить
Нет не примет. Он боится своего войска, которое ему не доверяет.
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12.08.2021 19:25 Ответить
В КАКОиновом.
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12.08.2021 21:48 Ответить
Ну, с символикой разных партий понятно, что им там не чего делать, но памперсов дЕрьмак должен Вове завезти заранее и очень много. Скажите, избиратели Зеленского и прочии умственно недоразвитые граждане Украины, памперс в ЗЕлёном говне считается символикой Зеленского или нет?
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12.08.2021 16:26 Ответить
не знаю, но топтался этот зеля знатно - это как бы было.... какое то чуть ли не жертвоприношение?
сепары в тот день вроде убили солдат
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12.08.2021 16:29 Ответить
День Восстановления независимости. Ибо более тысячи лет государство было. Особенно нравится как наши казнили послов и потом удивились на Калке - почему монголы не уважили пленных князей......
если что то я бы тоже не уважил
но это просто так между прочим, просто надо сказать шо стране и государству то есть уже лет 1500
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12.08.2021 16:27 Ответить
Юрій Бірюков

Маленький холодный душ для тех, кто стал столь сильно восторгаться телодвижениями Зеленского около армии. Легендарные фамилии, легендарные офицеры, новая элита армии, ах-какой-Зеленский-молодец. Да, легендарные. Да, элита. Они - армия.

Армия, которой нужна экипировка, снаряжение, техника и боеприпасы.
Та часть, которой ведает Министерство обороны Украины. И кандидатуру министра обороны выбирает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Президент Украины. МО занимается закупками всего.

18%. Цифра на картинке.
По состоянию на 10 августа 2021 года МО заключило договоров в количестве 18% от годового плана закупок - это я по вещевому направлению смотрю.
Не получило на склад. Не выдало бойцам. Не оплатило поставщикам. Всего лишь - ПОДПИСАНО 18% договоров.

За это отвечает Министерство обороны.
Которое возглавляет министр обороны.
Которого выбирает Зеленский.
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12.08.2021 16:32 Ответить
вот за марш ветеранов - я спокоен !!!
(там все будет от души)
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12.08.2021 16:46 Ответить
о,приємна новина,а то, десь декілька днів тому,писали,що у зв*язку з проведенням параду,нашої ходи в цьому році не буде,постараюсь бути,але піксельку вдягати не хочу,в ній спекотно,буду у мультікамі,в ньому досить комфортно,два літа на нулі в ньому був
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12.08.2021 16:52 Ответить
Пане Валерію, обіцяють дощову погоду . Ми теж їдемо на "марш нескорених " )
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12.08.2021 18:16 Ответить
У нас була ДПМка британська. В ній і прийду.
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12.08.2021 21:27 Ответить
пане,Висоцький свого часу написав,а потім склав пісню з такими словами:"...якщо тупий,як дерево,то будеш баобабом тисячу років,поки помреш"...,мабуть вас та таких як ви він мав на увазі...
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12.08.2021 17:58 Ответить
Не псуй передсвятковий настрій чортами...
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12.08.2021 19:48 Ответить
Петро Чайка 721da89e "ватник", брысь за паребрик к твоему кремлевскому ху@лу и бубочку свою ЗЕленую вместе с жОПАблохами и медведчуками забери не забудь... от тебя боярой и "скрепами" аж смердит...
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12.08.2021 21:12 Ответить
А ти, боягузе, прийди на Марш та скажи йому це ввічі. Сцикотно?
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12.08.2021 21:29 Ответить
Прес-конференція оргкомітету Марш Захисників України

https://www.youtube.com/watch?v=zALKdCvvASE

15:23 - Доброволець - Для Росії Марш Захистників України - це саме страшне, що ми всі об'єднані, нас не всіх вибили, не всіх згноїли в тюрмах і ми в любу секунду готові встати на захист України
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12.08.2021 19:47 Ответить
+1, це краще, чим парад з собаками, бутафорними ракетами й концертом проросійкою попсою
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12.08.2021 21:02 Ответить
а автоматы дадут???
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12.08.2021 21:57 Ответить
Свой бери.
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13.08.2021 00:11 Ответить
Не можу пояснити, але від того маршу якийсь неприємний осадочок відчуваю.
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13.08.2021 08:52 Ответить
Порошенко очолить колону?
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13.08.2021 09:09 Ответить
 
 