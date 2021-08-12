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Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3

Новости Цензор.НЕТ Общество

На трассе Н-31 Днепр-Решетиловка состоятся гонки болидов "Эстония" класса Формула-3. Автомобили опробуют качество дорожного покрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Днепропетровской области.

Старт автогонок состоится 19 августа в 12-00 от двухуровневой развязки в Петриковском районе.

На отрезке протяженностью 14 км проедут болиды, за рулем которых будут мастера автомобильного спорта Александр Медведченко, Владимир Гавриленко и Виктор Поваров. Сами машины предоставлены техническим музеем "Машины времени".

Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 01

В Днепропетровской области дорога Н-31 построена уже до канала Днепр-Донбасс. Дорожникам осталось проложить 29,5 км из 59 км. В соседней Полтавской области протяженность новой трассы составит 79 км, где она будет выполнена полностью с применением тяжелого бетона.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2020 году в Украине будет построено и реконструировано в общей сложности 6500 км, из которых дороги государственного значения составят 4500 км, и 2000 км – местного.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Испытание скоростью? Что там курят, я тоже такое хочу. Фуры на трассу выпустить, они и проверят качество покрытия.
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12.08.2021 16:33
+11
Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 7810
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12.08.2021 16:32
+9
Не проверят, там Альона теперь всех шваброй отгоняет.
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12.08.2021 16:34
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Правила форума Совет форумчан
Та уже и Софийскую площадь заодно проверьте, чего там...
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12.08.2021 16:30 Ответить
Не проверят, там Альона теперь всех шваброй отгоняет.
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12.08.2021 16:34 Ответить
Это да. Это аргумент. Не корабельная сосна какая-то.
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12.08.2021 16:36 Ответить
Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 7810
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12.08.2021 16:32 Ответить
Испытание скоростью? Что там курят, я тоже такое хочу. Фуры на трассу выпустить, они и проверят качество покрытия.
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12.08.2021 16:33 Ответить
ЗеДебилы, сэр. Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 9454
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12.08.2021 16:34 Ответить
Дело ничто, тупой пиар все.
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12.08.2021 16:51 Ответить
Вот и я о том-же. Они бы еще Формулу 1 запустили. У моих хороших знакомых стоят поверенные весы для грузового транспорта с максимальным весом в 80 тонн. К ним за денежку приезжают "вешаться" со всей округи. Так под некоторыми фурами весы зашкаливают !! Вот их нужно пустить на проверку.
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12.08.2021 16:50 Ответить
после фур проверять бу нечего
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12.08.2021 16:50 Ответить
для проверки качества покрытия дороги существую специальные инструменты (если что)
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12.08.2021 16:33 Ответить
У зелевласти из инструментов всего одна вещь: смартфон. Все остальное они не воспринимают потому что это порохобандеровцы придумали под внешним управлением.
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12.08.2021 16:39 Ответить
Вы не забудьте в болид посадить свынню на 2 центнера с кличкой "Алёшкобаниха альёшкобаниха". Уж она то в тестировании своим весом и рылом знает толк. Богдан мне свидетель.
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12.08.2021 16:34 Ответить
На выбор. По отдельности и всех вместе

Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 607
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12.08.2021 16:54 Ответить
Якість відремонтованої дороги Н-31 на Дніпропетровщині перевірять за допомогою болідів Формули-3 - Цензор.НЕТ 4281
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13.08.2021 12:39 Ответить
Усьо готово !
Якість відремонтованої дороги Н-31 на Дніпропетровщині перевірять за допомогою болідів Формули-3 - Цензор.НЕТ 3177
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12.08.2021 20:05 Ответить
Что ж так просто то болидами? Есть еще хороший способ для проверки : 100 декалитров односолодового виски разлить на 1 км отремонтированной дороги, строго под углом 45 градусов при температуре воздуха +25 С и засечь время испарения. Можно и Бурбон использовать, но погрешность будет большая, почти 0,05%
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12.08.2021 16:36 Ответить
Ащо ж тоді вони перевіряли, на Софіївський площі? Треба було на Н-31
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12.08.2021 16:38 Ответить
Пиар - Зе-всё!
А может лучше поставить стакан воды на торпеду "Ланоса" и вперёд !?
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12.08.2021 16:38 Ответить
Нудний ти. Так, піар, але й він іноді потрібний.
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13.08.2021 12:41 Ответить
клоунада для зебилов
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12.08.2021 16:38 Ответить
Із усього зробити шоу...
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12.08.2021 16:40 Ответить
обравши за передставника посереднього клоуна - чекайте від нього все й інше посередє...
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12.08.2021 16:46 Ответить
а может танками проверить
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12.08.2021 16:45 Ответить
Я поважаю естонців як націю, але назва боліду "Естонія" - це прикольно)
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12.08.2021 16:47 Ответить
хай альонка подрихтує
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12.08.2021 16:49 Ответить
Шоу с концертных залов и стадионов вышло в жизнь. Ничего серьезного - все - шоу.
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12.08.2021 16:49 Ответить
+100500.
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12.08.2021 17:09 Ответить
И в чем смысл? Мафынки быстренько пронесутся по дороге, еле-еле касаясь её колёсами... Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 3745
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12.08.2021 17:09 Ответить
и очередной видосик для короны
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12.08.2021 17:15 Ответить
Пусть Алена Алена лидер мнений подрифтит там
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12.08.2021 17:12 Ответить
Качество отремонтированной дороги Н-31 на Днепропетровщине проверят с помощью болидов Формулы-3 - Цензор.НЕТ 3238
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12.08.2021 17:13 Ответить
Килими в держвних установах, це так по радянські . Тре їм підказати , нехай стіни до середини олійною фарбою вимажуть , бажано синьою , або зеленою...Влада совків ...((
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12.08.2021 17:50 Ответить
А якже пожежна безпека, шляхи евакуації ?
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12.08.2021 19:46 Ответить
Всё правильно. Надо показать состояние покрытия перед открытием трассы, а потом через год! Во что превращается дорога при отсутствии весового контроля и содействия зебилов по уничтожению инфраструктуры и следов распила. Янык воровал вагонными нормами, эти(зе) - эшелонами. "Какая разница" какой вес фуры, главное - откат. "Депутат РАДЫ украл на строительстве дороги, купил крутую машину и разбил её на "убитой" дороге."
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12.08.2021 17:21 Ответить
Про дріфт Альона- Альона вже написали...
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12.08.2021 19:47 Ответить
Качество надо проверять годика через 3.
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13.08.2021 00:02 Ответить
 
 