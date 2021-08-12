15 главарей и боевиков армейского корпуса "ДНР" заочно уведомлены о подозрении, - Нацполиция

Правоохранители заочно объявили о подозрении 15 главарям и боевикам поддерживаемого РФ незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"В ходе досудебного расследования установлено, что с ноября 2014 года 15 представителей незаконных вооруженных формирований седьмой бригады Армейского корпуса "ДНР" занимали руководящие должности в указанном подразделении. Боевики террористической организации участвовали в вооруженном конфликте против сил АТО и ООС на Дебальцевском направлении", - следует из сообщения.

Известно, что двое из подозреваемых боевиков являются гражданами России.

Накануне боевикам сообщили о подозрении за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).

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