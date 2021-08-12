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15 главарей и боевиков армейского корпуса "ДНР" заочно уведомлены о подозрении, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

15 главарей и боевиков армейского корпуса

Правоохранители заочно объявили о подозрении 15 главарям и боевикам поддерживаемого РФ незаконного вооруженного формирования "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"В ходе досудебного расследования установлено, что с ноября 2014 года 15 представителей незаконных вооруженных формирований седьмой бригады Армейского корпуса "ДНР" занимали руководящие должности в указанном подразделении. Боевики террористической организации участвовали в вооруженном конфликте против сил АТО и ООС на Дебальцевском направлении", - следует из сообщения.

Известно, что двое из подозреваемых боевиков являются гражданами России.

Накануне боевикам сообщили о подозрении за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).

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Автор: Ірина Дашківська
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А Пушыла главарь или боевик? 15 главарей и боевиков армейского корпуса "ДНР" заочно уведомлены о подозрении, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9967
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12.08.2021 16:33 Ответить
Хорошая новость, неужели делом начали заниматься? Хотя не мешает увидеть список подозреваемых, нет ли там уже давно зашкваренных сепаров...
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12.08.2021 16:44 Ответить
Заочно увєдомлєни...
Це як?

Новина повинна звучати: 15 боєвіков безслідно щезли
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12.08.2021 21:24 Ответить
 
 