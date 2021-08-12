Грузия минимум на 3 недели останавливает работу муниципального транспорта из-за вспышки коронавируса

Власти Грузии для противодействия новой вспышке коронавируса решили остановить муниципальный транспорт. Общественный транспорт не будет работать минимум три недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Работа общественного транспорта в Грузии будет остановлена с 14 августа по 4 сентября. Такое решение приняли сегодня на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Также в Грузии запрещают проведение концертов, фестивалей и спортивных турниров, кроме международных соревнований. Детские развлекательные центры также прекращают работу.

Еще одно ограничение касается ресторанов и кафе. Заведениям общественного питания запретили работать после 23:00. Сейчас они должны закрывать дверь в полночь.

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