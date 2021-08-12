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Грузия минимум на 3 недели останавливает работу муниципального транспорта из-за вспышки коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Грузия минимум на 3 недели останавливает работу муниципального транспорта из-за вспышки коронавируса

Власти Грузии для противодействия новой вспышке коронавируса решили остановить муниципальный транспорт. Общественный транспорт не будет работать минимум три недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Работа общественного транспорта в Грузии будет остановлена с 14 августа по 4 сентября. Такое решение приняли сегодня на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Также в Грузии запрещают проведение концертов, фестивалей и спортивных турниров, кроме международных соревнований. Детские развлекательные центры также прекращают работу.

Еще одно ограничение касается ресторанов и кафе. Заведениям общественного питания запретили работать после 23:00. Сейчас они должны закрывать дверь в полночь.

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Автор: Ірина Дашківська
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А как добираться людям на роботу у которых нет личного транспорта? Хотя чего это я ? У грузин там у всех по "Волге" еще со времен совка Грузия минимум на 3 недели останавливает работу муниципального транспорта из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7057
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12.08.2021 16:45 Ответить
Грузия минимум на 3 недели останавливает работу муниципального транспорта из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 8204 Был там в 2007-м. Проехал из аэропорта Тбилиси в Батуми. Ты знаешь- на то время было действительно просто огромное количество "Волг". Я глаз не сомкнул, всю дорогу, постоянно встречные "Волги" попадались. Должен признать, что уже тогда состояние их было очень печальное...
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12.08.2021 16:48 Ответить
Жаль, я не в курсе: там никаких протестных антиправительственных акций не намечалось, на этот период? А то ведь: меня терзают смутные сомнения(с)
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12.08.2021 16:45 Ответить
 
 