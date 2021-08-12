Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран

Министр обороны Андрей Таран ознакомился с ходом подготовки к параду войск по случаю Дня независимости Украины, в котором примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны. Сегодня, 12 августа, глава оборонного ведомства побывал на репетиции прохождения пешей колонны, состоявшейся на взлетной полосе ГП "Антонов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Подчеркивается, что Таран пообщался с военнослужащими и выразил довольство строевой выучкой воинов, которые "шлифуют" новый строевой шаг.

"Очень символично, что в этом году в 30-ю годовщину независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования и в частности военного парада, как отдельного элемента, данного празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", - отметил Таран.

Кроме этого, он анонсировал, что в военном параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военнослужащих – участники боевых действий.

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Отдельно отмечено, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие, в прохождении не будет.

По словам министра, каждый, кто будет шагать 24 августа по Крещатику, будет отмечен памятным нагрудным знаком "Участник парада".