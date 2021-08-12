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Минобороны (8221) парад (624) Крещатик (14) Таран Андрей (267)

Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя

Министр обороны Андрей Таран ознакомился с ходом подготовки к параду войск по случаю Дня независимости Украины, в котором примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны. Сегодня, 12 августа, глава оборонного ведомства побывал на репетиции прохождения пешей колонны, состоявшейся на взлетной полосе ГП "Антонов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Подчеркивается, что Таран пообщался с военнослужащими и выразил довольство строевой выучкой воинов, которые "шлифуют" новый строевой шаг.

"Очень символично, что в этом году в 30-ю годовщину независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования и в частности военного парада, как отдельного элемента, данного празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", - отметил Таран.

Кроме этого, он анонсировал, что в военном параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военнослужащих – участники боевых действий.

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Отдельно отмечено, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие, в прохождении не будет.

По словам министра, каждый, кто будет шагать 24 августа по Крещатику, будет отмечен памятным нагрудным знаком "Участник парада".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+30
Ну да, в советское время за такое на параде кинули бы в изолятор на 15 суток Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 7689
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 922
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12.08.2021 16:58
+24
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 7364
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12.08.2021 17:02
+19
Та да. Прошлый "парад" я запомню надолго. Особенно зайчиков.
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12.08.2021 16:59
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Ну да, в советское время за такое на параде кинули бы в изолятор на 15 суток Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 7689
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 922
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12.08.2021 16:58 Ответить
Та да!!!
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12.08.2021 17:08 Ответить
От "совка" слышу.
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12.08.2021 18:05 Ответить
Та ні!!!
Картинці Та да!!!
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12.08.2021 20:09 Ответить
За порнографию больше давали. Это -- конкретная порнография.
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12.08.2021 17:09 Ответить
плюс на крепкого любителя. не все могут оценить и остаться психически здоровыми после увиденного Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 3676
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12.08.2021 17:12 Ответить
Таки да.
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12.08.2021 17:23 Ответить
То ти радієш, що вже не у совку, чи жалкуєш?
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13.08.2021 12:30 Ответить
Тревожно как то от будущих нововведений.
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12.08.2021 16:59 Ответить
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 8039
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12.08.2021 17:00 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо вітання "Слава Україні! - Героям слава!"
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194 із наступними змінами):
1) у тексті Статуту слова "Товаришу" та "товаришу" замінити відповідно словами "Пане (пані)" та "пане (пані)";
2) пункт 10 додатку 2 до Статуту викласти в такій редакції:
"10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами "Слава Україні". Особовий склад військової частини на привітання відповідає: "Героям слава". Після цього командир військової частини виступає зі словом у відповідь".
2. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 195 із наступними змінами):
1) статтю 84 викласти в такій редакції:
"84. На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова "Слава Україні" військовослужбовці відповідають: "Героям слава".
Поза строєм на вітання начальника або старшого за військовим званням "Бажаю здоров'я, пане (пані)" або "Вітаю, воїни (воїне)" військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, пане (пані)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, пане (пані) Міністре оборони України". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "До побачення, панове" військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане (пані)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане (пані) Міністре оборони України";
2) у тексті Статуту слова "Товаришу", "товаришу" та "Товариші", "товариші" замінити відповідно словами "Пане (пані)", "пане (пані)" та "Панове", "панове".
3. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196 із наступними змінами), слово "Товаришу" замінити словами "Пане (пані)".
4. Закон України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379 із наступними змінами) доповнити статтею 201 такого змісту:
"Стаття 201. Вітання поліцейських під час перебування у строю
1. На вітання керівника або старшого за спеціальним званням "Слава Україні" всі поліцейські, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо керівник або старший за спеціальним званням прощається, на його слова "Слава Україні" поліцейські відповідають: "Героям слава".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
4 жовтня 2018 року
N 2587-VIII
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12.08.2021 18:11 Ответить
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 6662
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12.08.2021 17:03 Ответить
Бадон Алоев считает себя творческой личность, по этому всегда под наркотой когда работает Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 4348
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12.08.2021 17:06 Ответить
Та да. Прошлый "парад" я запомню надолго. Особенно зайчиков.
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12.08.2021 16:59 Ответить
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 7364
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12.08.2021 17:02 Ответить
Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" у минулому, - Таран - Цензор.НЕТ 7305

...
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12.08.2021 17:40 Ответить
Жалко наша украинская Кунг-Лао не сделала зебобу фаталити или бурталити Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" у минулому, - Таран - Цензор.НЕТ 7038
Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" у минулому, - Таран - Цензор.НЕТ 3207
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13.08.2021 08:17 Ответить
То не тільки Ви.
Усі адекватні 25% шановних людей - ЗАПАМ'ЯТАЮТЬ той зашквар ганьби та недолугості.
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12.08.2021 17:24 Ответить
Та да. "Поганка", "престарелая проститутка", "озабоченная .. ять", "зайчик" и т.д. -- самое оно для парада на День Независимости.
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12.08.2021 17:45 Ответить
Епічне було святкування. А попередні 28 якось не склались. 30-е ти теж запам'ятаєш...
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13.08.2021 12:35 Ответить
Не изолятор,а губа.Ну.в общем,служивые в курсе.
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12.08.2021 17:00 Ответить
А то дійсно, пілять, відходять. Парад зайчиків буде приймати паяц...
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12.08.2021 17:00 Ответить
Не переживайте, набежавшие сюда Кремлетролли лаптестана , вас это не коснется. Ходите строем и дальше. Ать-Два.
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12.08.2021 17:01 Ответить
ты матчасть учи "олигархи жертвы системы -такие же ,как ты")))))
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12.08.2021 17:08 Ответить
из хорошего:
станция наведения ПКР "Нептун" на цель.. РЛС "Минерал-У".. 3х координатная.. две штуки.. Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 2368
Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 7562 Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран - Цензор.НЕТ 9692
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12.08.2021 17:03 Ответить
Вы это Клоуну не показывайте, а то он больно хочет, уже в этом году, попасть в десятку крупнейших экспортеров вооружения
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12.08.2021 18:13 Ответить
"которые "шлифуют" новый строевой шаг" - а шо, уже перешли с прусского на британский?
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12.08.2021 17:03 Ответить
Таран так хотел показать свою модерновость и современность, но вот этот "новый строевой шаг".
С таким же успехом мог сказать, что ушли от советского прошлого, когда солдат заставляли красить траву и теперь, перед приездом начальства, старую траву мы снимаем бульдозером с стелим свежий рулонный газон...
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12.08.2021 18:18 Ответить
Що ещё гаже чем в прошлом году?не сомневаюсь
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12.08.2021 17:06 Ответить
и гораздо прибыльнее для организаторов)
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12.08.2021 17:07 Ответить
болтовня
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12.08.2021 17:07 Ответить
Вообщем одно название, что "парад". Командование поменяли, а министр как был бревном так и остался..
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12.08.2021 17:10 Ответить
"Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно"
Ну не знаю....
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12.08.2021 17:12 Ответить
Зассал Хомяк в машине ездить. Кто-то может вместо "Ура!" крикнуть "Пшел на!"
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12.08.2021 17:25 Ответить
А то и гранаткой угостить
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12.08.2021 19:07 Ответить
"каждый, кто будет шагать 24 августа по Крещатику, будет отмечен памятным нагрудным знаком "Участник парада".

Начал за здравие, закончил за упокой... Совок? Не, какой же может быть совок...
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12.08.2021 17:13 Ответить
Гениально. Я -то думаю, чего Украина не в НАТО? А мы оказывается парады не так проводили. Ну, теперь-то будет совсем по-другому. Предлагаю еще сменить направление прохождения коробок - от Бессарабки к Грушевского, тогда Байден на следующий день пришлет телеграмму, что мы уже в НАТе
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12.08.2021 17:19 Ответить
И ваще, порядок парада определяется Строевым уставом и Уставом гарнизонной и караульной службы, если я не ошибаюсь. Этот Хомяк внес изменения?
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12.08.2021 17:23 Ответить
Они в прошлом году два раза цвет ниток на нашивках и пуговицы меняли. И все ради НАТы Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаючи "совковість" у минулому, - Таран - Цензор.НЕТ 7240
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12.08.2021 17:39 Ответить
Не сомневайтесь, Клоун так и скажет: Байден, посмотри как мы маршируем, почему мы еще не в НАТО?
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12.08.2021 18:20 Ответить
Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа.

"Участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости - большая гордость для нашего коллектива, который самоотверженно работал на реализацию поставленной задачи"
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12.08.2021 18:04 Ответить
Парады сами по себе, это и есть совок. Ото мне декоммунизатор нашёлся.
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12.08.2021 19:06 Ответить
Замшелый совок хочет оставить "совковость" в "прошлом". А когда он по настоящему армией будет заниматься?
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12.08.2021 22:06 Ответить
За прошлый парад, тебя Таран нужно отправить на парад к геям в Лос Анжелес.
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12.08.2021 22:14 Ответить
Парады каждый год это не просто совок, это уже вообще стиль африканских диктаторов вместе с Северной Кореей.
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13.08.2021 04:47 Ответить
Та не дай Боже по "совєтскі",
А жрать и разворовывать 30 лет советское не подавились? Что нового построено, кроме дорогущих свкорешников? Какие заводы, пароходы???
Всё только продали и продают. Уже и до земли добрались, до лесов. На очереди порты, моря, реки, и ... воздух.
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13.08.2021 09:47 Ответить
 
 