Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр обороны Андрей Таран ознакомился с ходом подготовки к параду войск по случаю Дня независимости Украины, в котором примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны. Сегодня, 12 августа, глава оборонного ведомства побывал на репетиции прохождения пешей колонны, состоявшейся на взлетной полосе ГП "Антонов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Подчеркивается, что Таран пообщался с военнослужащими и выразил довольство строевой выучкой воинов, которые "шлифуют" новый строевой шаг.
"Очень символично, что в этом году в 30-ю годовщину независимости мы отходим от советской системы организации парадов, оставляем "совковость" в прошлом. В этом году сценарий проведения всего празднования и в частности военного парада, как отдельного элемента, данного празднования на Крещатике будет другим. Впервые за годы независимости Украины не будет объезда войск, поздравления каждой коробки отдельно. Это осталось разве что в России, которая осуществляет против нас вооруженную агрессию. Я считаю, что это серьезная демонстрация приверженности натовским стандартам", - отметил Таран.
Кроме этого, он анонсировал, что в военном параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны. Большинство военнослужащих – участники боевых действий.
Отдельно отмечено, что тяжелой техники, которая может повредить дорожное покрытие, в прохождении не будет.
По словам министра, каждый, кто будет шагать 24 августа по Крещатику, будет отмечен памятным нагрудным знаком "Участник парада".
Пожалуйста, подождите...
Картинці Та да!!!
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194 із наступними змінами):
1) у тексті Статуту слова "Товаришу" та "товаришу" замінити відповідно словами "Пане (пані)" та "пане (пані)";
2) пункт 10 додатку 2 до Статуту викласти в такій редакції:
"10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової частини з одержанням Бойового Прапора словами "Слава Україні". Особовий склад військової частини на привітання відповідає: "Героям слава". Після цього командир військової частини виступає зі словом у відповідь".
2. У Стройовому статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 195 із наступними змінами):
1) статтю 84 викласти в такій редакції:
"84. На вітання начальника або старшого за військовим званням "Слава Україні" всі військовослужбовці, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, на його слова "Слава Україні" військовослужбовці відповідають: "Героям слава".
Поза строєм на вітання начальника або старшого за військовим званням "Бажаю здоров'я, пане (пані)" або "Вітаю, воїни (воїне)" військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, пане (пані)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "Бажаємо (бажаю) здоров'я, пане (пані) Міністре оборони України". Якщо начальник або старший за військовим званням прощається, то на його слова "До побачення, панове" військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане (пані)", додаючи в кінці відповіді військове звання без зазначення роду військ чи служби. Під час відповіді Міністрові оборони України військовослужбовці відповідають: "До побачення, пане (пані) Міністре оборони України";
2) у тексті Статуту слова "Товаришу", "товаришу" та "Товариші", "товариші" замінити відповідно словами "Пане (пані)", "пане (пані)" та "Панове", "панове".
3. У тексті Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196 із наступними змінами), слово "Товаришу" замінити словами "Пане (пані)".
4. Закон України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379 із наступними змінами) доповнити статтею 201 такого змісту:
"Стаття 201. Вітання поліцейських під час перебування у строю
1. На вітання керівника або старшого за спеціальним званням "Слава Україні" всі поліцейські, які перебувають у строю, відповідають: "Героям слава". Якщо керівник або старший за спеціальним званням прощається, на його слова "Слава Україні" поліцейські відповідають: "Героям слава".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
4 жовтня 2018 року
N 2587-VIII
...
Усі адекватні 25% шановних людей - ЗАПАМ'ЯТАЮТЬ той зашквар ганьби та недолугості.
станция наведения ПКР "Нептун" на цель.. РЛС "Минерал-У".. 3х координатная.. две штуки..
С таким же успехом мог сказать, что ушли от советского прошлого, когда солдат заставляли красить траву и теперь, перед приездом начальства, старую траву мы снимаем бульдозером с стелим свежий рулонный газон...
Ну не знаю....
Начал за здравие, закончил за упокой... Совок? Не, какой же может быть совок...
"Участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости - большая гордость для нашего коллектива, который самоотверженно работал на реализацию поставленной задачи"
А жрать и разворовывать 30 лет советское не подавились? Что нового построено, кроме дорогущих свкорешников? Какие заводы, пароходы???
Всё только продали и продают. Уже и до земли добрались, до лесов. На очереди порты, моря, реки, и ... воздух.