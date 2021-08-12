Избившим цепями молодую пару байкерам грозит до 7 лет за решеткой, - прокуратура
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Мотоциклистам сообщили о подозрении в хулиганстве.
Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"Подозреваемые 28.07.2021, находясь у здания магазина по бульвару Шевченко, 145 в городе Черкассы, подошли к молодой паре и в процессе общения с последними, стремясь выявить грубую силу, демонстрируя полное откровенное пренебрежение к установленным обществом требованиям этического поведения, с особой дерзостью нарушили общественный порядок и начали предъявлять указанным лицам надуманные претензии по поводу их ненадлежащего поведения и унижать их честь и достоинство, безосновательно оскорбляя громкими нецензурными ругательствами. В дальнейшем нанесли потерпевшим телесные повреждения, после чего последние были госпитализированы в городскую больницу для оказания им медицинской помощи", - сказано в сообщении прокуратуры.
Троим байкерам сообщили о подозрении в хулиганстве. Одного - жителя Закарпатской области - подозревают в хулиганстве с использованием предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Еще двоих байкеров подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет.
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А тут... тут некому было остановить. И- трагедия. А так- не надо, не в джунглях живем.
Впрочем им там самое место.
Та й на відео їх щонайменьше п'ятеро!
байкеры за Украину.
Они ехали за что? За единство Украины.
легковушка ватная подрезала.
ватники сбивали ребят.
****ят везде и во все времена.
козаки бы шкуру сняли жевьём.
Байкер - это уже диагноз, этих клоунов нужно лишать прав, пусть ездят в троллейбусах.