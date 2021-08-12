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Избившим цепями молодую пару байкерам грозит до 7 лет за решеткой, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Избившим цепями молодую пару байкерам грозит до 7 лет за решеткой, - прокуратура

Мотоциклистам сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Подозреваемые 28.07.2021, находясь у здания магазина по бульвару Шевченко, 145 в городе Черкассы, подошли к молодой паре и в процессе общения с последними, стремясь выявить грубую силу, демонстрируя полное откровенное пренебрежение к установленным обществом требованиям этического поведения, с особой дерзостью нарушили общественный порядок и начали предъявлять указанным лицам надуманные претензии по поводу их ненадлежащего поведения и унижать их честь и достоинство, безосновательно оскорбляя громкими нецензурными ругательствами. В дальнейшем нанесли потерпевшим телесные повреждения, после чего последние были госпитализированы в городскую больницу для оказания им медицинской помощи", - сказано в сообщении прокуратуры.

Смотрите: В Черкассах байкеры из Одессы жестоко избили молодую пару и разбили автомобиль за обгон на трассе. ВИДЕО

Троим байкерам сообщили о подозрении в хулиганстве. Одного - жителя Закарпатской области - подозревают в хулиганстве с использованием предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Еще двоих байкеров подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+58
все правильно. Зверью место в клетке
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12.08.2021 17:03
+39
подождем приговор
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12.08.2021 17:03
+33
********** волки в Украине ? вообще, где была полиция? почему вообще этих пердунов без глушаков полиция не останавливает ?
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12.08.2021 17:04
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подождем приговор
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12.08.2021 17:03 Ответить
все правильно. Зверью место в клетке
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12.08.2021 17:03 Ответить
Таким место под землёй
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12.08.2021 20:03 Ответить
********** волки в Украине ? вообще, где была полиция? почему вообще этих пердунов без глушаков полиция не останавливает ?
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12.08.2021 17:04 Ответить
наверное зарплату получали в этот день, поэтому нет их. И вообще такое впечатление что у них каждый день зарплата
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12.08.2021 17:05 Ответить
мусора в это время вскрывали квартиру телочки, светившей свою звезду в интернете и не платившей мусорской "крыше".
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12.08.2021 17:13 Ответить
********** волкі? Ти там головою здоровий? Почитай про мотопробіг єдності 2021, дурко.
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12.08.2021 18:27 Ответить
Я не хочу єдності з такою мразотою! так що ********** шакали.Їх треба прі папітке к бегству.
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12.08.2021 18:46 Ответить
а ты здоров... хорошо просто волки... если эти ушлепки еще и имеют отношение к мотопробегу единства то вообще шакалы конченные
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13.08.2021 10:44 Ответить
хорошо кому?
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13.08.2021 11:17 Ответить
ну может тебя не устраивает х..ские волки
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13.08.2021 11:21 Ответить
Та кажуть, що перед бійкою люди двічі викликали і поліцаї двічі приїжджали, але ніяких ефективних дій вчинено не було. А коли почався мордобій, то поліцаї вже приїхали, коли всі байкери зникли, а постраждалих забрали до лікарні. Напевно, чекали коли п'яні байкери розʼїдуться, бзділи втрутитися. Після чого в міськраду була направлена електронна петиція, яка за пару діб зібрала належну кількість голосів, про заборону байкерський фестивалів на Черкащині.
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12.08.2021 20:53 Ответить
Да бздят они их останавливать, вот и весь ответ.
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12.08.2021 21:19 Ответить
Какие ху..вскме волки? Ты знаешь о чем вообще идет речь? Это был пробег за единство Украины. Они колонной проехали от Ужгорода до Мариуполя и нескольких из них я знаю лично они достойные патриоты Украины! И били не цепями, а монтировкой которой этот молодой козленыш ударил на ходу девушку мотоциклистку. А началось все из за того что этот водЯтел на машине влез в колонну мотоциклистов, в результате чего чуть не произошло столкновения между мотоциклами. А сначала заголовки были что байкеры из Одессы побили бедненького мальчика в синих трусиках. А теперь уже здесь признали что один из байкеров закарпатец, про остальных не пишут. Так на кого работают журнаШЛЮХИ, которые начали раздувать ажиотаж вокруг этого события?
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13.08.2021 04:34 Ответить
За розпилення газу перед мотоколоною взагалі придурка прибити мало. Обрізали відео, зробили з мудака та його курки жертву, а піпл, як завжди, схавав.
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13.08.2021 11:24 Ответить
говноездо...
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12.08.2021 17:06 Ответить
It serves them right!
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12.08.2021 17:07 Ответить
пєдіки на мопєдіках, а не Байкери.
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12.08.2021 17:10 Ответить
А вот это- хорошая новость. Даже для меня, бывшего байкера. У меня был случай, когда могло случиться нечто подобное: меня подрезала "восьмерка"... спасли боковые дуги, после падения... из "восьмерки" вылезли пятеро, но без всякой агрессии... а тут наша банда, мотыков 20-25. Ну и мгновенная реакция: они все останавливаются и просто летят к нам, которые спокойно разбираются. Я успел выскочить вперед и заорать: "Стоять! Всё в порядке! Стоять!!!". Ну и всё. Парни уехали. Не могу сказать, что мне не помогла наша стая: я тогда задал вопрос тем, которые были в "восьмерке": "Пацаны, у нас всё в порядке?" и мне мгновенно выплатили компенсацию требуемую. Тогда, в 2010-м это было 800 гривен.
А тут... тут некому было остановить. И- трагедия. А так- не надо, не в джунглях живем.
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12.08.2021 17:11 Ответить
Я знаю кілька СПРАВЖІХ байкерів , у Києві . Не думаю , що навіть будучи зпровокованими , поводили б себе подібним чином .имхо
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12.08.2021 17:15 Ответить
А я не знаю ни одного,но ежедневно сталкиваюсь с этими тупыми и наглыми ушлёпками на дорогах Киева.
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12.08.2021 17:17 Ответить
Ну, в большом количестве такие есть, это верно. То есть- такие, с которыми ты сталкиваешься. Однако!!! Есть и Настоящие. Немного, но- есть. Я, лично, знал восьмерых. Щас их осталось шестеро, а может быть и ещё менее, давно не встречались...
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12.08.2021 17:21 Ответить
Спорить не буду, лично не знаком, если есть такие им респект, остальное двухколёское быдло вижу ежедневно.
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12.08.2021 17:28 Ответить
Грозит не приговор.
Впрочем им там самое место.
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12.08.2021 17:16 Ответить
С трудом верится что эта гапота будет сидеть в тюрьме...
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12.08.2021 17:24 Ответить
И уколы от бешенства им. На всякий случай. А то ещё перекусают всех.
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12.08.2021 17:29 Ответить
ждем нашествия дятлов которые начнут плести истории о том как парень был не прав а его баба-пассажир так вообще подлежала инквизиции, истории о том, что он вклинился в коллону угрожал жизни и здоровью итд итп тупой бред от такихже тупых даунов которые путают административку с уголовкой. Посидят на зоне подумают, я очень на это надеюсь!
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12.08.2021 17:30 Ответить
хотелось бы услышать про термин "колонна" детальнее, по правилам, она. обычно, ограничивается спереди и сзади спецавтомобилями с мигалками, что было тут? так в какую "колонну" въехал пострадавший? если в простую - байкеры идут найух мелкими шагами, если в организованную - лишить прав мудилу
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13.08.2021 09:08 Ответить
стремясь выявить грубую силу

Байкерам, що побили ланцюгами молоду пару, загрожує до 7 років за ґратами, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6571
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12.08.2021 17:36 Ответить
Судя по тексту,выявить не получилось,пришлось проявить.
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13.08.2021 07:36 Ответить
Не нужно путать байкеров с быкерами...
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12.08.2021 17:37 Ответить
7 лет... немного, конечно... но в добавок к этому каждому из этих сранных байкеров урезать руки... чтобы потом ни на кого руки не поднимал...
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12.08.2021 17:44 Ответить
Коли ми бачимо,що когось б"ють перше бажання - захистити і покарати того хто б"є...Але хіба самі ви не хотіли не раз отак бити інших та і дійсно били за образу чи конкретний проступок?Тільки тоді ви знали за що,а зараз чуємо лишень одну сторону через дещо однобоке висвітлення подіі...Тому "нехай заговорить і друга сторона"...
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12.08.2021 17:46 Ответить
Тролль. Ты из этих, байкеров? Тухленько как-то отмазываешь .
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12.08.2021 18:06 Ответить
Байкеры ? Уроды , они не байкеры .
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12.08.2021 18:33 Ответить
Байкари.
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12.08.2021 18:34 Ответить
80% байкеров моральные уроды
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12.08.2021 19:02 Ответить
80% Sergey Loshenko моральные уроды
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12.08.2021 20:11 Ответить
Я читал другую версию событий. Легковушка, якобы, грубо врезалась в колонну чуть не завалив с десяток мотыков, также из нее что-то кричали антиукраинское (это был мотопробег за единство Украины или что-то в этом роде), плюс чувак в машине был бухенький и первый начал выяснение отношений с монтировкой. В общем, не все так однозначно))
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12.08.2021 19:03 Ответить
"Нє всьо так адназначна".Десь я таке вже чув.
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12.08.2021 19:28 Ответить
Именно так все и было. Я знаю нескольких из них.
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13.08.2021 04:37 Ответить
Просто так, байкерам нефиг делать, зачинать драку...
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12.08.2021 20:26 Ответить
Там напевно якісь виплати повинні бути . Лікування , реабілітація , моральна та матеріальна шкода , заробітна плата за весь період непрацездатності , за шкоду здоров'ю . Нє ?
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12.08.2021 20:27 Ответить
Есали чел настырно выпрашивает, плати ему, не плати, он свое получит.
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12.08.2021 20:29 Ответить
Какая реабилитация? С ними на следующий день случилось чудо и до полусмерти избитые уже с пафосом закинув нога на ногу давали интервью вот ссылка на них в Фейсбуке https://www.facebook.com/100009866715038/videos/348045573731353
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13.08.2021 04:43 Ответить
Це не байкери а тупа кримінальна банда на мотоциклах. Таких треба судити і садити в колонії надовго без права на амністію. І демонструвати раз на рік по центральному телебаченню що з ними відбувається "за колючкою". Байкерам, що побили ланцюгами молоду пару, загрожує до 7 років за ґратами, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3762
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12.08.2021 21:13 Ответить
Падаждите! А вот пистоли выдавать будут? Где тут тролляки, от оружейной мафии, шоб попели-"а вот если бы у всех дерущихся по револьверту было...."
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12.08.2021 21:27 Ответить
Байкеры, это большая банда, вооруженная цепями, которым пофик всё, и никаких законов они не соблюдают.
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12.08.2021 21:40 Ответить
Тебе вредно смотреть американские фильмы.
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13.08.2021 04:44 Ответить
Гоблинов за решетку. Одобряю, такую мразь по-другому не воспитаешь.
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12.08.2021 21:40 Ответить
А тех пидоров, которые избивали, и изуродовали автомобиль, надо вообще посадить минимум на 10 -ть лет, с компенсацией за причинённый ущерб в тройном размере.
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12.08.2021 21:49 Ответить
Стоп - так нібито ж писали, що байкери були з Одеси, а тут один - з Закарпаття, а двоє інших - невідомо звідки...
Та й на відео їх щонайменьше п'ятеро!
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12.08.2021 22:00 Ответить
Этот скандал раздули журнаШЛЮХИ и у меня еще большой вопрос на кого они работали.
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13.08.2021 04:45 Ответить
все тут *****бы.
байкеры за Украину.
Они ехали за что? За единство Украины.
легковушка ватная подрезала.
ватники сбивали ребят.
****ят везде и во все времена.
козаки бы шкуру сняли жевьём.
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12.08.2021 22:11 Ответить
Было у старика три сына, два умных и один байкер...
Байкер - это уже диагноз, этих клоунов нужно лишать прав, пусть ездят в троллейбусах.
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13.08.2021 00:03 Ответить
Какое хулиганство?! Это нанесение вреда здоровью (побои) - сроки повыше
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13.08.2021 05:36 Ответить
 
 