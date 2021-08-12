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До конца года на главных международных автодорогах будет качественный Интернет, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Технологии

До конца года на главных международных автодорогах будет качественный Интернет, - Федоров

На главных международных дорогах Украины качественный Интернет появится до конца года.

Об этом в интервью ТСН заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году операторы планируют покрыть Интернетом основные международные трассы - "Киев - Одесса", "Киев - Днепр", "Киев - Харьков" и "Киев - Львов". Мы упрощаем бюрократические преграды, помогаем ускорить процессы с местными властями для того, чтобы покрыть дороги быстрее.

Вообще был подписан меморандум с операторами, и определенные лицензионные условия, согласно которым они должны до середины 2022 обеспечить доступ к 4G для 95% населения Украины", - рассказал Федоров.

"Мы завершаем согласование со всеми госорганами показателей качества мобильного Интернета, где четко указана его средняя скорость и другие критерии. Например, на сколько процентов должна быть покрыта громада, чтобы на карте оператора она была отмечена, как та, где есть Интернет", - добавил министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а остальные хотя бы 3G когда покроют?
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12.08.2021 17:46 Ответить
А когда на этих дорогах будет качественный асфальт?
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12.08.2021 17:56 Ответить
Клас!!!
Тепер студенти з університетів і гуртожитків можуть вибігати на дороги, щоб користуватися Інтернетом!
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12.08.2021 18:08 Ответить
в кожній дорожній ямі свій WiFi
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12.08.2021 18:58 Ответить
та ви хоч в Інтерсіті зробіть для початку
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12.08.2021 19:25 Ответить
Да тут во многих городах 3G интернет - это из области фантастики! Что уж говорить о интернете вдоль железнодорожных путей! Его просто нет!
Есть хорошая шутка про бесплатный Wi-Fi в "Столичном экспрессе" Киев-Запорожье: Если начать загружать порнокартинку по выезду из Киева, то полностью она откроется только в Пятихатках!
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12.08.2021 19:27 Ответить
МОЛОДЦІ !!! СУПЕР !!! Коли вибори у смартфоні ???
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12.08.2021 20:30 Ответить
Чекайте оновлення в Дії.
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22.12.2021 12:29 Ответить
Это не ДЛЯ людей, а что бы за ними следить, и передавать информацию о нарушителях, например превышении скорости...
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12.08.2021 21:13 Ответить
Обіцянки і більше нічого
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12.08.2021 22:24 Ответить
 
 