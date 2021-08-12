До конца года на главных международных автодорогах будет качественный Интернет, - Федоров

На главных международных дорогах Украины качественный Интернет появится до конца года.

Об этом в интервью ТСН заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году операторы планируют покрыть Интернетом основные международные трассы - "Киев - Одесса", "Киев - Днепр", "Киев - Харьков" и "Киев - Львов". Мы упрощаем бюрократические преграды, помогаем ускорить процессы с местными властями для того, чтобы покрыть дороги быстрее.

Вообще был подписан меморандум с операторами, и определенные лицензионные условия, согласно которым они должны до середины 2022 обеспечить доступ к 4G для 95% населения Украины", - рассказал Федоров.

"Мы завершаем согласование со всеми госорганами показателей качества мобильного Интернета, где четко указана его средняя скорость и другие критерии. Например, на сколько процентов должна быть покрыта громада, чтобы на карте оператора она была отмечена, как та, где есть Интернет", - добавил министр.

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