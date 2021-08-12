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Федоров об электронных выборах в Украине: Только после перевода 100% госуслуг в онлайн

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Федоров об электронных выборах в Украине: Только после перевода 100% госуслуг в онлайн

Проведение электронных выборов в Украине будет возможным только после перехода 100% услуг в онлайн.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после перевода 100% госуслуг в онлайн у общества будет больше доверия к технологиям.

"И тогда они сами скажут: "Давайте уже нам петиций больше, голосований и других инструментов электронной демократии". Когда цель - оцифровывать все услуги, тогда ты занимаешься вопросами реестров, кибербезопасности, Интернета и цифровых навыков. А после этого мы уже сможем перейти к электронным выборам. Я на 100% уверен, что за электронными выборами будущее в мире вообще", - подчеркнул Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года на главных международных автодорогах будет качественный Интернет, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Електронні вибори і пліснява- несумісні. Підтасовка- 100%
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12.08.2021 17:41
+4
В Украине государственного ПО просто нет (а то что есть,давно уже на Телеграм каналах продается),какие нафиг електронные выборы?
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12.08.2021 17:57
+3
Аферист Коломойский всеравно всех надурит.
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12.08.2021 17:54
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Електронні вибори і пліснява- несумісні. Підтасовка- 100%
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12.08.2021 17:41 Ответить
зеленский того и добиваться - электронных выборов, тогда он себе снова 73% нарисует одним движением мышки))
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14.08.2021 21:39 Ответить
Аферист Коломойский всеравно всех надурит.
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12.08.2021 17:54 Ответить
В Украине государственного ПО просто нет (а то что есть,давно уже на Телеграм каналах продается),какие нафиг електронные выборы?
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12.08.2021 17:57 Ответить
пришел я значит в одно гос учереждение и показываю им водительское удостоверение в дие, а они мне такие - не, у нас сканера нет, принимаем только оригинал. Говорю мнеж от вас справка нужна, что такое удостоверение существует, вы же её на основании записи в БД даёте, к которой ваш орган подключён, а не на основании наличия оригинала. Не, тащи оригинал. В общем, жижитализация, ога.
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12.08.2021 18:04 Ответить
Викликайте відразу поліцію . Нехай складають протокол про порушення . Чи ви ватнік ?
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12.08.2021 20:38 Ответить
Зебилоиды, каких вам петиций еще не хватает?
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12.08.2021 18:05 Ответить
Людмила Денісова

1 д. ·

Федоров про електронні вибори в Україні: Тільки після переведення 100% держпослуг в онлайн - Цензор.НЕТ 1003Уряд, врахувавши мої пропозиції, вніс зміни до пункту 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637.

Федоров про електронні вибори в Україні: Тільки після переведення 100% держпослуг в онлайн - Цензор.НЕТ 1003Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування в засланні й на примусовому лікуванні, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення.

Федоров про електронні вибори в Україні: Тільки після переведення 100% держпослуг в онлайн - Цензор.НЕТ 1003Про порушення права на отримання пенсій в належному розмірі мені неодноразово повідомляли громадяни у своїх зверненнях.

Федоров про електронні вибори в Україні: Тільки після переведення 100% держпослуг в онлайн - Цензор.НЕТ 1003У рамках відкритого мною провадження внесла відповідні пропозиції Міністерству соціальної політики України та Пенсійному фонду України щодо необхідності врегулювання цього питання.

Федоров про електронні вибори в Україні: Тільки після переведення 100% держпослуг в онлайн - Цензор.НЕТ 1003Пропозиції було враховано у розробленому Мінсоцполітики проекті постанови, який 11 серпня 2021 затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України.
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12.08.2021 18:32 Ответить
Зайцева не сидит, а стаж зарабатівает пенсионній
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12.08.2021 18:33 Ответить
Скоріше б уже . Досить штовхатися в довжелезних чергах , пчихати ковідом один на одного та переводити папір . Вибори повинні бути тільки в смартфоні . СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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12.08.2021 20:37 Ответить
Ага. Тоді обмежити вік виборців контингентом 25+.
Бо тіктекерська молодь такого нагрлосує ...

Хоча, знаю і людей 40+, що "пруться" від дії і подібних відволікаючих дурниць
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12.08.2021 23:17 Ответить
Электронные выборы=фальсификация выборов. Должен быть реальный документ.
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12.08.2021 22:02 Ответить
Вибори в сиартфоні?
Значить, знову будуть "транзитні сервери"...
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12.08.2021 23:14 Ответить
 
 