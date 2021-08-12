1 054 13
Федоров об электронных выборах в Украине: Только после перевода 100% госуслуг в онлайн
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Проведение электронных выборов в Украине будет возможным только после перехода 100% услуг в онлайн.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после перевода 100% госуслуг в онлайн у общества будет больше доверия к технологиям.
"И тогда они сами скажут: "Давайте уже нам петиций больше, голосований и других инструментов электронной демократии". Когда цель - оцифровывать все услуги, тогда ты занимаешься вопросами реестров, кибербезопасности, Интернета и цифровых навыков. А после этого мы уже сможем перейти к электронным выборам. Я на 100% уверен, что за электронными выборами будущее в мире вообще", - подчеркнул Федоров.
Топ комментарии
+15 Чайка Київ
показать весь комментарий12.08.2021 17:41
+4 radeon
показать весь комментарий12.08.2021 17:57
+3 Vladimir Soukhov
показать весь комментарий12.08.2021 17:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
1 д. ·
Уряд, врахувавши мої пропозиції, вніс зміни до пункту 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637.
Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування в засланні й на примусовому лікуванні, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення.
Про порушення права на отримання пенсій в належному розмірі мені неодноразово повідомляли громадяни у своїх зверненнях.
У рамках відкритого мною провадження внесла відповідні пропозиції Міністерству соціальної політики України та Пенсійному фонду України щодо необхідності врегулювання цього питання.
Пропозиції було враховано у розробленому Мінсоцполітики проекті постанови, який 11 серпня 2021 затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України.
Бо тіктекерська молодь такого нагрлосує ...
Хоча, знаю і людей 40+, що "пруться" від дії і подібних відволікаючих дурниць
Значить, знову будуть "транзитні сервери"...