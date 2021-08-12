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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова во временно оккупированный Крым, сказал, что даже ливень - против российских оккупантов, а вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде.

Об этом он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом Кулеба прокомментировал сообщения СМИ о приезде Лаврова в оккупированный Крым, где тот встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке.

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Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще камни с неба не начали падать 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать - Цензор.НЕТ 4564
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12.08.2021 18:17
+16
Овса в Крыму нет ! Объясните на конец то кто нибудь это лошади !
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12.08.2021 18:06
+11
Да пусть лакают , пока . Они ещё умолять будут забрать эти "элитные" сараи и то , что после них на скотный двор похоже . Прошли времена , когда за фанерный "люкс" деньги платили . Крым вернём . Это наша земля и море . Ху@ло не вечно .
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12.08.2021 18:18
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Овса в Крыму нет ! Объясните на конец то кто нибудь это лошади !
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12.08.2021 18:06 Ответить
Ипподром есть . Тянет парнокопытное к подвигам . Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать - Цензор.НЕТ 7670
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12.08.2021 18:25 Ответить
Дайте цьому питору 1 грам нікотину.
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12.08.2021 18:10 Ответить
Це моя коняка,поверніть за винагороду.
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12.08.2021 18:10 Ответить
Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать - Цензор.НЕТ 4564
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12.08.2021 18:17 Ответить
Да пусть лакают , пока . Они ещё умолять будут забрать эти "элитные" сараи и то , что после них на скотный двор похоже . Прошли времена , когда за фанерный "люкс" деньги платили . Крым вернём . Это наша земля и море . Ху@ло не вечно .
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12.08.2021 18:18 Ответить
Сними друга с бутылки..сядь сам на неё..дай другу на флакон боярышника .распейте..друг присаживается на флакон... Слава расее!
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12.08.2021 18:23 Ответить
Друг может начать .
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12.08.2021 18:23 Ответить
У нас должна нормально работать погранслужба и СБУ.
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12.08.2021 18:22 Ответить
Пердящий кінь з криму засмердів всю Україну... як сказав азербайджанський посол, вони - кацапи, засмерділи собою весь Світ, нація - лайно.
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12.08.2021 18:22 Ответить
паРаша - ад, а не страна,
там бал свой - правит САТАНА ! Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати - Цензор.НЕТ 1786
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12.08.2021 18:40 Ответить
Прям поэт, наш Министр. Но, не смешно, отчего-то. И ваааще, сегодня, кроме коровы-пловчихи... ничего смешного. По-доброму- смешного. Лучше бы промолчал пан Кулеба.
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12.08.2021 18:53 Ответить
крымнашист принесет в крым пожар из якутии.как страшно жить.недавно наводнения в крыму были.
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12.08.2021 18:59 Ответить
зєкодлан шонікловун, то поет(((
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12.08.2021 19:01 Ответить
Голосуванням 100 країн в ООН вже все сказано, а далі платформа від вови -то та сама імітаційна гра членограя тільки з хором гостей , і чому не з усіх 100країн ?
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12.08.2021 19:26 Ответить
Что значит ливень против?? Яяяя не понял? От них заявка была, у меня все ходы записаны.
Дыккк...выполняемммссс.......
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12.08.2021 19:39 Ответить
Синоптик Тишковец заявил, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань».
«В период с 21:00 четверга до 21:00 13 августа в Тамани выпадет 186 мм за 24 часа, или 370% от нормы августа», - цитирует ТАСС Тишковца.
Он сообщил, что в Керчи в этот период выпадет 151 мм осадков, или 343% от месячной нормы августа.
Синоптик добавил, что «это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 мм».
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12.08.2021 20:37 Ответить
Кулеба про візит Лаврова до Криму: навіть злива - проти російських окупантів, і це ще "камені з неба" не почали падати - Цензор.НЕТ 8746
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12.08.2021 20:30 Ответить
ржачка\0)
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12.08.2021 20:30 Ответить
Лшара копита підмочив, скоро ще й каменюку з неба отримає.
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12.08.2021 22:47 Ответить
 
 