Кулеба о визите Лаврова в Крым: даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова во временно оккупированный Крым, сказал, что даже ливень - против российских оккупантов, а вот саммит "Крымской платформы" состоится при любой погоде.
Об этом он написал в Твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом Кулеба прокомментировал сообщения СМИ о приезде Лаврова в оккупированный Крым, где тот встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке.
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+25 Jimmy Hill
показать весь комментарий12.08.2021 18:17
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показать весь комментарий12.08.2021 18:18
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там бал свой - правит САТАНА !
Дыккк...выполняемммссс.......
Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань».
«В период с 21:00 четверга до 21:00 13 августа в Тамани выпадет 186 мм за 24 часа, или 370% от нормы августа», - цитирует ТАСС Тишковца.
Он сообщил, что в Керчи в этот период выпадет 151 мм осадков, или 343% от месячной нормы августа.
Синоптик добавил, что «это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 мм».