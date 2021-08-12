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Зеленский (16511) контрабанда (2378) санкции (10612) СНБО (4373) Плинский Евгений (30)

Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную

О введении санкций против Александра Акста, Валерия Фальковского, Владислава Студинца и 25 компаний из их орбиты секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил 30 июля.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Спустя две недели на сайте Президента так и нет указа о санкциях против этой тройки и их компаний", - сообщил журналист.

По словам его источников, все трое продолжают активную деятельность на рынке контрабанды.

Смотрите: В 2021 году за преступную деятельность на границе с РФ и линии разграничения возбуждено 37 уголовных производств, изъяты товары на 180 млн грн, - ГПСУ

"👆Акст, как и прежде, курирует свои направления по логистике и китайской группе товаров.

👆Фальковский, будучи просто контрабандным менеджером, из-под Семенцова перешел под крышу Дениса Аминева.

👆Влад Студинец, он же "Галкин", продолжает обслуживать все проекты Дениса Пудрика", - пишет Плинский.

По словам журналиста, подтвердить продолжение преступной деятельности может анализ деклараций и компаний.

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"Но кому это все надо, если даже после публичного выступления Секретаря РНБО Данилова ничего не происходит", - подытожил Плинский.

Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную работу, указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский 01
Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную работу, указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Уже можно смеяться или еще подождать? Все типа "санкции" были нужны для зачистки поля под себя родимых.
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12.08.2021 18:54
+7
ЗЕбилоидная показуха. Сеанс в цирке продолжается
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12.08.2021 18:58
+5
А він і дійсно повірив оманському брехуну про боротьбу з контрабандою? Чудак чілавєк. Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 2367
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12.08.2021 18:57
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Уже можно смеяться или еще подождать? Все типа "санкции" были нужны для зачистки поля под себя родимых.
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12.08.2021 18:54 Ответить
Данілов просто кусок гівна а не секретар РНБОУ! Рішення які приймає РНБОУ мають виконуватись і відповідальний за це апарат РНБОУ та секретар РНБОУ. А секретар РНБОУ в нас нікчемний чиновник, який досі не виріс до національного рівня відповідальності і не вміє працювати ефективно! Потрібно було брати за горлянку МВС, СБУ, ДФС, ДПСУ та всі державні установи, щоб люди з санкційного списку були під повним контролем і не могли вчиняти жодних протиправних дій.
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12.08.2021 19:04 Ответить
Опять таблеток пережрал, эксперд колбасных обрезков? СНБО -- это совещательный орган и его решения -- это ничто. Решения СНБО должны подтверждаться указами президента. Все вопросы к избранному тобой ничтожеству и вору.
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12.08.2021 19:11 Ответить
А він і дійсно повірив оманському брехуну про боротьбу з контрабандою? Чудак чілавєк. Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 2367
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12.08.2021 18:57 Ответить
ЗЕбилоидная показуха. Сеанс в цирке продолжается
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12.08.2021 18:58 Ответить
Если бы у меня была фамилия Акст или Фальковский, или Пудрик... та даже Плинский... То я бы тоже продолжал свою деятельность очень спокойно. Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 1151
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12.08.2021 19:00 Ответить
Напевно, завезли кеш в ОП Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 3078
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12.08.2021 19:01 Ответить
полгода как Спортмастер закрыли а он все никак не закроется))) занос состоялся да и ладно....
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12.08.2021 19:11 Ответить
Контрабанду невозможно побороть, пришлось возглавить 😁😁😁😁
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12.08.2021 19:18 Ответить
Даже не удивлен,ничего не меняется в это стране.
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12.08.2021 20:10 Ответить
Но во всём остальном вова слово держит! Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну "роботу", указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 8939
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12.08.2021 20:12 Ответить
Санкції проти контрабандистів, прикольно. Санкції проти бандюг будуть? Особливо цікавить проти вбивць.
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12.08.2021 20:34 Ответить
САНКЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО - ЭТО ТАКИЕ САНКЦИИ!
В Украине начали работать супермаркеты российской сети Mere. В Никополе и Павлограде они функционируют с лета, а к концу года их может быть 40 по всей стране. При этом властям прекрасно известно, что владелец Mere - российская сеть Светофор. И это один из крупнейших ритейлеров России. Самое интересное, что о планах компании вернуться на украинский рынок давно знали в СНБО, а его секретарь Данилов называл это "провокацией и спецоперацией России". Но у зелёных на словах одно, а на деле другое.
❗️ Скажите мне, что это за государство,
✅ Если накладываются "санкции" на "Спортмастер", а он продолжает спокойно работать?
✅ Если глава органа, отвечающего за национальную безопасность, называет открытие магазинов Mere "спецоперацией России", но российские владельцы не только не закрываются, но и расширяют свою сеть?
✅Если вся борьба с колаборантом Медведчуком сводится к его отсидке под "домашним арестом" у себя во дворце, невыдача бандита Коломойского Штатам и сливы спецопераций агрессору.
✅ Если гарант Конституции на каждом углу кричит: "Почему мы ещё не в НАТО?", а британский посол заявляет, что Зе пальцем не шевелит для того, чтобы приблизить такую возможность?
Я согласен с Даниловым: всё вышеперечисленное - спецоперация России. Единственное, о чём он умалчивает, так это о том, что Зе-власть - часть этой спецоперации.
@Helgi Sharp
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12.08.2021 20:34 Ответить
Санкции вместо уголовного дела, означает, что в стране полный паралич правоохранительной системы. Против Раши нужно санкции вводить.А уголовников сажают в тюрьму.
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12.08.2021 21:25 Ответить
 
 