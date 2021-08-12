Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский
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О введении санкций против Александра Акста, Валерия Фальковского, Владислава Студинца и 25 компаний из их орбиты секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил 30 июля.
Об этом пишет в Фейсбуке журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Спустя две недели на сайте Президента так и нет указа о санкциях против этой тройки и их компаний", - сообщил журналист.
По словам его источников, все трое продолжают активную деятельность на рынке контрабанды.
"👆Акст, как и прежде, курирует свои направления по логистике и китайской группе товаров.
👆Фальковский, будучи просто контрабандным менеджером, из-под Семенцова перешел под крышу Дениса Аминева.
👆Влад Студинец, он же "Галкин", продолжает обслуживать все проекты Дениса Пудрика", - пишет Плинский.
По словам журналиста, подтвердить продолжение преступной деятельности может анализ деклараций и компаний.
"Но кому это все надо, если даже после публичного выступления Секретаря РНБО Данилова ничего не происходит", - подытожил Плинский.
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В Украине начали работать супермаркеты российской сети Mere. В Никополе и Павлограде они функционируют с лета, а к концу года их может быть 40 по всей стране. При этом властям прекрасно известно, что владелец Mere - российская сеть Светофор. И это один из крупнейших ритейлеров России. Самое интересное, что о планах компании вернуться на украинский рынок давно знали в СНБО, а его секретарь Данилов называл это "провокацией и спецоперацией России". Но у зелёных на словах одно, а на деле другое.
❗️ Скажите мне, что это за государство,
✅ Если накладываются "санкции" на "Спортмастер", а он продолжает спокойно работать?
✅ Если глава органа, отвечающего за национальную безопасность, называет открытие магазинов Mere "спецоперацией России", но российские владельцы не только не закрываются, но и расширяют свою сеть?
✅Если вся борьба с колаборантом Медведчуком сводится к его отсидке под "домашним арестом" у себя во дворце, невыдача бандита Коломойского Штатам и сливы спецопераций агрессору.
✅ Если гарант Конституции на каждом углу кричит: "Почему мы ещё не в НАТО?", а британский посол заявляет, что Зе пальцем не шевелит для того, чтобы приблизить такую возможность?
Я согласен с Даниловым: всё вышеперечисленное - спецоперация России. Единственное, о чём он умалчивает, так это о том, что Зе-власть - часть этой спецоперации.
@Helgi Sharp