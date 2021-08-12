Контрабандисты Акст, Фальковский и Студинец продолжают активную "работу", указов о санкциях против них нет, - журналист Плинский

О введении санкций против Александра Акста, Валерия Фальковского, Владислава Студинца и 25 компаний из их орбиты секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил 30 июля.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Спустя две недели на сайте Президента так и нет указа о санкциях против этой тройки и их компаний", - сообщил журналист.

По словам его источников, все трое продолжают активную деятельность на рынке контрабанды.

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"👆Акст, как и прежде, курирует свои направления по логистике и китайской группе товаров.

👆Фальковский, будучи просто контрабандным менеджером, из-под Семенцова перешел под крышу Дениса Аминева.

👆Влад Студинец, он же "Галкин", продолжает обслуживать все проекты Дениса Пудрика", - пишет Плинский.

По словам журналиста, подтвердить продолжение преступной деятельности может анализ деклараций и компаний.

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"Но кому это все надо, если даже после публичного выступления Секретаря РНБО Данилова ничего не происходит", - подытожил Плинский.



