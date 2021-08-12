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Новости Политика Украины
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Резников в США озвучил пути привлечения Вашингтона к переговорам по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников в США озвучил пути привлечения Вашингтона к переговорам по Донбассу

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в рамках рабочего визита в США встретился с директором Совета нацбезопасности по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом и представил пути привлечения Вашингтона к переговорному процессу по Донбассу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

На встрече стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Украины Владимира Зеленского в США, ситуацию в регионе, и мирный переговорный процесс по Донбассу.

"В ходе встречи вице-премьер-министр Украины Алексей Резников представил идеи относительно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживлению соответствующих дипломатических процессов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что американская сторона подчеркнула готовность к встрече Зеленского в Вашингтоне и выразила прочную поддержку украинской инициативе "Крымская платформа" и процессу урегулирования ситуации на Донбассе. Также в США подчеркнули важность сотрудничества относительно общих приоритетов в рамках механизмов Стратегического партнерства Украина-США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном: в Украине нужно развернуть подразделения ПВО США, - Резников

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
В якому дурдомі пан працює політологом? Резников в США озвучил пути привлечения США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 8659
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12.08.2021 19:14
+3
Цікаво у нас виходить. Комуняка кравчук віддає флот, комуняка фокін віддає кацапам зароблені українцями кошти,всі решта президентів були підконтрольні кацапами Порошенко призначає мудачука представником у мінську на прохання меркель,а во всьому винні США. Треба меньше дивитись ворожі канали у вашому дурдомі пан політолог. Резніков у Сполучених Штатах озвучив шляхи залучення США до переговорів щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 409
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12.08.2021 19:47
+2
Зеленський має припинити ідіотські намагання сховатись за спину США. Для США росія має більшу цінність ніж Україна, питання для США тільки в тім щоб росія була контрольована і повністю нейтралізована, а для цього російсько-українська війна це найкраще що може бути! росія витрачає свої військові ресурси на війну, отримує нові санкції і знаходиться під контролем і під тиском - це найкраще рішення зі всіх можливих! Саме тому США нас вмовляли не стріляти, щоб росіяни могли зайти поглибше в Україну і зв'язати бойовими діями побільше своїх терористичних підрозділів! Всім настрати на Україну, питання тільки в контролі над ядерною росією! Тому США ніколи не допоможуть закінчити цю війну, а будуть робити все щоб путін заходив на територію України якомога більше! Саме в цю логіку вписується нещодавнє погодження Байденом добудови Північного потоку-2, бо цей газогін дає путіну можливість заморозити Україну взимку і захопити нові території під час енергетичної кризи в Україні!
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12.08.2021 19:09
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Правила форума Совет форумчан
Не потрібно нам затягувати США в переговори, бо США фактично стоять на позиціях збереження росії і будуть в першу чергу відстоювати російські інтереси! Невже за ці роки війни це досі не розуміло? Ще після погодження добудови Північного потоку -2 в когось є сумніви у справжній позиції США?
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12.08.2021 18:59 Ответить
Зеленський має припинити ідіотські намагання сховатись за спину США. Для США росія має більшу цінність ніж Україна, питання для США тільки в тім щоб росія була контрольована і повністю нейтралізована, а для цього російсько-українська війна це найкраще що може бути! росія витрачає свої військові ресурси на війну, отримує нові санкції і знаходиться під контролем і під тиском - це найкраще рішення зі всіх можливих! Саме тому США нас вмовляли не стріляти, щоб росіяни могли зайти поглибше в Україну і зв'язати бойовими діями побільше своїх терористичних підрозділів! Всім настрати на Україну, питання тільки в контролі над ядерною росією! Тому США ніколи не допоможуть закінчити цю війну, а будуть робити все щоб путін заходив на територію України якомога більше! Саме в цю логіку вписується нещодавнє погодження Байденом добудови Північного потоку-2, бо цей газогін дає путіну можливість заморозити Україну взимку і захопити нові території під час енергетичної кризи в Україні!
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12.08.2021 19:09 Ответить
В якому дурдомі пан працює політологом? Резников в США озвучил пути привлечения США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 8659
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12.08.2021 19:14 Ответить
Я давно живу на цьому світі для того щоб пам'ятати як багато США вкладали в договори СНВ-1 та СНВ-2, яким шоком для політичних кіл США був розпад СРСР, коли на мапі світу опинилось кілька ядерних держав, не прописаних в договорах СНВ, які могли застосувати ядерну зброю проти союзників США і членів НАТО за вказівкою Москви, а сама Москва при цьому лишалась би поза військовими діями, фактично ведучи ядерні війни руками своїх сателитів - України, Білорусі, Казахстану. Тому США ніколи не допустять знову безконтрольного розпаду ядерного монстра і будуть всіма засобами підтримувати існування росії, навіть ціною України! Ядерна безпека світу для США більший пріоритет ніж Україна. Тому досить вже дивитись на США як на гаранта безпеки! США пожертвують Україною і навіть не прокашляють!
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12.08.2021 19:25 Ответить
То пан старий комуняка,і те що заборонили компартію держава не помилилась.Ви навіть з дурдому намагаєтесь додати свою ложку дьогтю.Якби не Америка то Україні було б набагато складніше протистояти проти вашої комуни бо вона вам як кістка в горлі.
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12.08.2021 19:32 Ответить
Цікаво у нас виходить. Комуняка кравчук віддає флот, комуняка фокін віддає кацапам зароблені українцями кошти,всі решта президентів були підконтрольні кацапами Порошенко призначає мудачука представником у мінську на прохання меркель,а во всьому винні США. Треба меньше дивитись ворожі канали у вашому дурдомі пан політолог. Резніков у Сполучених Штатах озвучив шляхи залучення США до переговорів щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 409
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12.08.2021 19:47 Ответить
"Жираф большой", ему видней.
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12.08.2021 19:40 Ответить
Так что озвучил ? Резников в США озвучил пути привлечения США к переговорам по Донбассу - Цензор.НЕТ 4218
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12.08.2021 18:59 Ответить
Для начала Украине нужно стать основным союзником США вне НАТО...

"В 2017 году Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО"
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12.08.2021 19:03 Ответить
интиресно соски пляшут
я всё прочитал но не встретил слова "роSSия"
ни одного
их и тут нет !
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12.08.2021 19:08 Ответить
Резников-прямой враг Украины и украинцев...Потому,что лишь прямой враг может тянуть войну на террриторию страны!
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12.08.2021 19:11 Ответить
Как путан?
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12.08.2021 19:41 Ответить
После импичмента сразу привлечём к переговорам США.
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12.08.2021 19:24 Ответить
США не стане обтяжувати себе участю в перемовинах з рашей, . Вони і так богато роблять для зміцнення України, але не з цім цирковим шоблом вони б хотіли працювати, до того ж у них немає ніякої довіри до зеленої влади.
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12.08.2021 21:49 Ответить
ПОЛНАЯ ЗАЧИСТКА ордло
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12.08.2021 22:03 Ответить
 
 