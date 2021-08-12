Украина выразила протест из-за направления Россией "гуманитарных конвоев" в ОРДЛО, - МИД
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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением противоправной практики направления Российской Федерацией на территорию Украины т.н. "гуманитарных конвоев",
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 102-й т.н. "гуманитарный конвой" в составе 7 грузовых автомобилей и сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его ("гуманитарный конвой" – ред) обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - подчеркивают украинские дипломаты.
Они отмечают, что в связи с этим МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации "прекратить совершение противоправных действий против суверенитета украинского государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины".
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Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.
Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.
Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.
Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.
Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!
Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош