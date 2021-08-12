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Новости Политика Украины
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Украина выразила протест из-за направления Россией "гуманитарных конвоев" в ОРДЛО, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина выразила протест из-за направления Россией

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением противоправной практики направления Российской Федерацией на территорию Украины т.н. "гуманитарных конвоев",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 102-й т.н. "гуманитарный конвой" в составе 7 грузовых автомобилей и сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его ("гуманитарный конвой" – ред) обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", - подчеркивают украинские дипломаты.

Они отмечают, что в связи с этим МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации "прекратить совершение противоправных действий против суверенитета украинского государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины".

Также читайте: МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на оккупированном Донбассе

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Бачив на роССійському форумі фото аварії камаза з гумконвоєм для орділо на території роССії. В кузові зверху всілякий непотріб, а під ним ящики із снарядами.
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12.08.2021 19:44
+3
102-й т.н. "гуманитарный конвой" ,102-й протест . Пора что-то менять ?
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12.08.2021 19:45
+3
***
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.

Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош
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12.08.2021 20:00
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Правильно,а всі решта союзників про стурбованість мають згадати і на тому буде,як завжди.Злочинці-партнери,бізнес і нічого особистого.
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12.08.2021 19:33 Ответить
Это надо было в 2015-16 гг эти конвои обстреливать "Точкой-У", а сейчас при ликвидаторе №2 надо уже соглашаться на Минские договорняки, формулы Штаймайера, изменения Конституции, на Козырей в ОП, и представителей ОРДЛО в ВР. Ничего Франция , Московия и ФРГ нам помогут.
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12.08.2021 19:35 Ответить
Они везут железкой...
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12.08.2021 19:37 Ответить
Вообще-то в августе 14-го. Когда можно было даже из Д-30 их доставать. Но...
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13.08.2021 01:17 Ответить
Бачив на роССійському форумі фото аварії камаза з гумконвоєм для орділо на території роССії. В кузові зверху всілякий непотріб, а під ним ящики із снарядами.
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12.08.2021 19:44 Ответить
102-й т.н. "гуманитарный конвой" ,102-й протест . Пора что-то менять ?
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12.08.2021 19:45 Ответить
Мразота готовится к Дню Независимости Украины, боеприпасы везут.
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12.08.2021 19:58 Ответить
***
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм,
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі,
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.

Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро!
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…
Іван Гентош
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12.08.2021 20:00 Ответить
Україна висловила протест через направленння Росією "гуманітарних конвоїв" до ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 7630
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12.08.2021 20:33 Ответить
Україна висловила протест через направленння Росією "гуманітарних конвоїв" до ОРДЛО, - МЗС - Цензор.НЕТ 6598
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12.08.2021 22:54 Ответить
Тема гумконвоів була актуальна літом 2014 року,коли ними доставлялись ********** та озброєння в ордло.Сьогодні це ПУСТОДЗОНСТВО.Снаряди та харчі возять залізницею.Працюють гуртові склади продовольства для торгівельних точок.Чи МЗС цьго не знає?Краще припиніть фінансування, із бюджета України, цих колобарантів ордло.
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13.08.2021 08:19 Ответить
 
 