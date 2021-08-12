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Президент Польши Дуда посетит Украину для участия в саммите "Крымская платформа" и празднования Дня Независимости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Польши Дуда посетит Украину для участия в саммите

Президент Польши Анджей Дуда примет участие в инаугурационном саммите "Крымская платформа" и в праздновании Дня Независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве", - говорится официальном пресс-релизе, обнародованном на сайте главы польского государства.

"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

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Официально деятельность "Крымской платформы" будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 года в Киеве. Своё участие в саммите уже официально подтвердили 38 государств.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Ну що ж, ласкаво просимо пане президенте 🇺🇦🤝🇵🇱!
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12.08.2021 20:28
+6
Кримська Платформа - надзвичайно сильний інформаційно-організаційний контрудар. Дуже вдало.
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12.08.2021 20:18
+6
русский, ты снова на бутылке хлопнул?
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12.08.2021 20:49
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Кримська Платформа - надзвичайно сильний інформаційно-організаційний контрудар. Дуже вдало.
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12.08.2021 20:18 Ответить
Не нужно раньше времени зализы делать) Будем смотреть по результатам... А опыт подсказывает, что за чтобы не брались зеленые рукожопы, всегда оборачивается пшиком и позором....
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12.08.2021 20:28 Ответить
Черговий гучний пук в калюжу !!!)))
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12.08.2021 20:40 Ответить
русский, ты снова на бутылке хлопнул?
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12.08.2021 20:49 Ответить
Сама организация и количество присоединившихся стран-уже успех.Кацапов аж колбасит
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12.08.2021 21:21 Ответить
Ну що ж, ласкаво просимо пане президенте 🇺🇦🤝🇵🇱!
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12.08.2021 20:28 Ответить
Носяться з цією платформою ,як дурень з писаною торбою !!!)))
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12.08.2021 20:39 Ответить
русский, это ты со своей рабочей бутылки увидел? Как там кстати твоя пенсия? В Крым ушла вместе с водой?
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12.08.2021 20:48 Ответить
Русню от "Крымской платформы" аж корежит, уже даже угрожают, что типа посягательство на исконно срускую территорию)))
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12.08.2021 20:43 Ответить
Президент Польщі Дуда відвідає Україну для участі в саміті "Кримська платформа" і святкуванні Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 7545
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12.08.2021 22:08 Ответить
Лишь бы ЗЕ!кодла не опозорилась
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12.08.2021 22:37 Ответить
Я не сторонник Пороха, но в данном случае он нужен здесь в качестве Министра Иностранных Дел...зеленые чмыри обосруться
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12.08.2021 22:42 Ответить
дуда лидер Польской Объедененой Рабочей Партии (ПОРП) .
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13.08.2021 06:23 Ответить
"Что имеем - не храним,
потерявши - плачем"©
"Крымская платформа" - это НЕСЕРЬЁЗНО, это, типа, фантомная боль Украины от принудительной ампутации Крыма. На этой самой вышеупомянутой платформе украинские организаторы будут натужно рыдать от фантомной боли из-за ампутации, все остальные (иностранные) делегаты - демонстративно утирать сопли жертве ампутации - может даже какую-никакую апельсинку пообещают преподнести. Интересно было бы узнать, чего бы отчубучила бы доживающая свой политический век Бундес Фрау, если бы припёрлась, - эта могла бы поразлагольствовать об общей пользе в целом для всего организма от ампутации загноившегося органа, да вместо апельсинки посулить газку в ГТС напердеть (что было бы вполне для неё уместно в том случае, если бы Ангела Хорстовна надумала бы "всплыть" приказчиком Вована Вованыча на вентиле "Северного Потока-2").
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13.08.2021 08:49 Ответить
 
 