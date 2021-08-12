Президент Польши Дуда посетит Украину для участия в саммите "Крымская платформа" и празднования Дня Независимости

Президент Польши Анджей Дуда примет участие в инаугурационном саммите "Крымская платформа" и в праздновании Дня Независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве", - говорится официальном пресс-релизе, обнародованном на сайте главы польского государства.

"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров о Крымской платформе: Очередной шабаш, на котором Запад будет развивать неонацистские настроения Киева

Официально деятельность "Крымской платформы" будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 года в Киеве. Своё участие в саммите уже официально подтвердили 38 государств.