Президент Польши Дуда посетит Украину для участия в саммите "Крымская платформа" и празднования Дня Независимости
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Президент Польши Анджей Дуда примет участие в инаугурационном саммите "Крымская платформа" и в праздновании Дня Независимости Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"23-24 августа 2021 года (понедельник-вторник) президент Республики Польша Анджей Дуда примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании Дня Независимости Украины в Киеве", - говорится официальном пресс-релизе, обнародованном на сайте главы польского государства.
"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом.
Официально деятельность "Крымской платформы" будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 года в Киеве. Своё участие в саммите уже официально подтвердили 38 государств.
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"Крымская платформа" - это НЕСЕРЬЁЗНО, это, типа, фантомная боль Украины от принудительной ампутации Крыма. На этой самой вышеупомянутой платформе украинские организаторы будут натужно рыдать от фантомной боли из-за ампутации, все остальные (иностранные) делегаты - демонстративно утирать сопли жертве ампутации - может даже какую-никакую апельсинку пообещают преподнести. Интересно было бы узнать, чего бы отчубучила бы доживающая свой политический век Бундес Фрау, если бы припёрлась, - эта могла бы поразлагольствовать об общей пользе в целом для всего организма от ампутации загноившегося органа, да вместо апельсинки посулить газку в ГТС напердеть (что было бы вполне для неё уместно в том случае, если бы Ангела Хорстовна надумала бы "всплыть" приказчиком Вована Вованыча на вентиле "Северного Потока-2").