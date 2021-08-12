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Вскоре начнется сооружение скульптурной композиции Ивану Франко в Киеве, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Вскоре начнется сооружение скульптурной композиции Ивану Франко в Киеве, - Кличко

Место под памятник Ивану Яковлевичу Франко в столице определено, его сооружение начнется в скором времени.

Об этом сообщил лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Кличко выразил сожаление по поводу смерти внука Франко Роланда Тарасовича.

"Столица по обращению Международного фонда Ивана Франко определила место, где в конце августа будет установлен камень и вскоре построят скульптурную композицию Каменяру. Композицию, которую возведет Международный фонд Ивана Франко, установят на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому", - написал Кличко.

Лидер "УДАРа" также выразил сожаление по поводу смерти внука Ивана Франко - Роланда Тарасовича и благодарность за его участие в жизни партии.

"Грустно и больно терять самых преданных патриотов Украины. Буквально несколько недель не дожил Роланд Тарасович Франко до события, о котором так мечтал: установление камня на месте, где впоследствии возведут скульптурную композицию великому украинцу Ивану Франко. Мы были знакомы с Роландом Тарасовичем лично. Также, во время парламентской кампании 2012 года, он был активным членом "УДАРа", всегда поддерживал общественные и культурные мероприятия партии. Всегда радостно общался с молодежью. Был очень добрым, искренним и мудрым человеком. Света Вам память, Роланд Тарасович", - подытожил Кличко.

Напомним, 11 августа на 90-м году жизни скончался последний внук Ивана Франко Роланд Тарасович. Он был председателем правления Международного фонда Ивана Франко, ученым-инженером и общественным деятелем. Прощание состоится в пятницу, 13 августа в помещении Института филологии университета им. Шевченко в Киеве.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
1-ше: Франко - герой національного маштабу, а не львівського. 2-ге: причому ти до України?
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12.08.2021 20:52
+4
ти, дЮрко оцифрований, не знаєш, наскільки Франко шанований в Галичині і скільки йому там пам,ятників... ти даже не докумекаєш, що Київ - місто всих українців, і пам,ятники українцям всеукраїнського маштабу мають бути представлені в Києві. а от різних "пушкінів", яких як сміття в циганському таборі, можна назад в кацапію продавати...або на гільзи пускати...
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12.08.2021 21:54
+2
я до України тому,що я тут живу,и пращури мои тут народились і померли!
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12.08.2021 20:58
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Правила форума Совет форумчан
на бесарабці? чи замість пам,ятнику коню?
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12.08.2021 20:47 Ответить
а почему в Киеве,при чём тут Киев,если памятник нужно ставить во Львове?
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12.08.2021 20:48 Ответить
1-ше: Франко - герой національного маштабу, а не львівського. 2-ге: причому ти до України?
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12.08.2021 20:52 Ответить
чуєшь,довбню,шанувати памятником треба там,де народився. а Франко відстоював все життя Галичину. а якщо все до Київа стягувати,то це буде та сама радянська маЦква,коли вся громада на неї працювала.
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12.08.2021 20:56 Ответить
ти, дЮрко оцифрований, не знаєш, наскільки Франко шанований в Галичині і скільки йому там пам,ятників... ти даже не докумекаєш, що Київ - місто всих українців, і пам,ятники українцям всеукраїнського маштабу мають бути представлені в Києві. а от різних "пушкінів", яких як сміття в циганському таборі, можна назад в кацапію продавати...або на гільзи пускати...
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12.08.2021 21:54 Ответить
вот так размышляют ЦАВЕЦКИЕ идиоты. Украина вся для украинцев,а не только Киев. в Киеве есть улица имени Франко,театр имени Франко,чем не шанування?
если киевлянин захочет узнать о жизни Франко,где родился,как жил и где умер,то ехать для этого надо на родину Франко. вот тогда каждый город будет чем то особенным,и будет интересен для общества. а когда всё подряд впихивают в столицу,то получается СССР с мАцквою!
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13.08.2021 07:38 Ответить
саме так ті ідіоти й розмірковують... дякую, що признаєшся в свойому ідіотизмі. Юрку, не засирай сайт своєю тупістю.
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13.08.2021 08:40 Ответить
то твои мозги засраны,******** кацапская.
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13.08.2021 08:46 Ответить
В Хмельницькому є сквер Івана Франка і пам'ятник йому, і все нормально. А в Ужгороді, наприклад, є пам'ятник Богдану Хмельницькому, і це теж нормально. Ти не правий.
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13.08.2021 17:28 Ответить
если в каждом городе будет что то своё особенное,то у людей возникнет желание посетить этот город.так развивается туризм и познавание своей страны. но когда тебе всё притащили к дивану,то это уже как зоопарк. так быть не должно.
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13.08.2021 17:36 Ответить
я до України тому,що я тут живу,и пращури мои тут народились і померли!
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12.08.2021 20:58 Ответить
це добре, що ти наш, але прикро, що такий дурний... Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 8312
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12.08.2021 21:56 Ответить
та не гавкай вже,кацапська курва.
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13.08.2021 07:40 Ответить
Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 7649 дЮрку, не злись на правду. чого доброго удар трапиться.
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13.08.2021 08:41 Ответить
правда в том,что ты кацапская сволочь,и сидишь тут на сайте говно на вентилятор закидываешь. вот это правда. а админ,баран,молча это пропускает.
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13.08.2021 08:48 Ответить
Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 7150 дЮрко, прибери вінтилятор і я не буду тебе на нього закидать.
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13.08.2021 08:53 Ответить
ты даже не отрицаешь,что являешься кацапской сволочью.
адьёс,гнида.
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13.08.2021 08:58 Ответить
кому заперечувати, ідіоту? який ще й на вениляторі розпиляється?
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13.08.2021 09:02 Ответить
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Вскоре начнется сооружение скульптурной композиции Ивану Франко в Киеве, - Кличко - Цензор.НЕТ 378

Утром в среду, 11 августа, скончался последний внук украинского поэта Ивана Франко - Роланд Франко, сообщает Международный Фонд Ивана Франко.
"С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалось земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко",
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12.08.2021 20:51 Ответить
уасья, а когда перестанут гибнуть украинские патриоты?
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12.08.2021 20:54 Ответить
Даже не знаю с кого спросить - Днепр в Киеве цветёт ужасно, Набережная в бурьянах .
В Братиславе Дунай чистый , набережные нарядные , сплошные кафе вдоль набережных
В Киеве были кафе на теплоходах пришвартованных и набережные красивые , но их выгнали . Якобы засоряют Днепр .Так теперь вообще жуть . Короче, не Париж Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 8396
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12.08.2021 20:56 Ответить
Проте в Київі ,під наглядом ментів ,по Софійському майдану ,якісь Ред Були дріфтують !!!)))
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12.08.2021 21:01 Ответить
Гы. Человек, постоянно агитировавший за Клико, наконец впервые попал в Киев.
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12.08.2021 21:06 Ответить
Ви про що пишете,росіянка? Стаття про Івана Франко!"Жуть" - то саме ви на тому "язику"!Бо язик у чорта і скота,а мова наша божа і людська!
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12.08.2021 21:07 Ответить
Вас проблемы Киева не касаются- Вы свой Донецк вообще кацапам отдали . Незабаром розпочнеться спорудження скульптурної композиції Івану Франку в Києві, - Кличко - Цензор.НЕТ 7340
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12.08.2021 21:16 Ответить
Цікаво інше, чому Кличко підтримує російський проект меморіалізації жертв Бабиного Яру?
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12.08.2021 21:07 Ответить
педаля переложи асфальт на киртлловской...
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12.08.2021 21:32 Ответить

____________Іван Франко - Не пора______________
Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора за невігласів монарха лить свою кров,
І любити царя, що наш люд обдира, - для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити кривавий роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть: У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем,
щоб волю, і щастя, і честь, рідний краю, здобути собі!
1880.-
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12.08.2021 21:41 Ответить
Подольский мост когда достроишь, чучело огороднее?
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13.08.2021 09:10 Ответить
Дебил , ты дороги сделай!!!!!
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13.08.2021 09:34 Ответить
Так, всем заткнуться и слушать!
Там на аллее (район ТЮЗа) остался пустой постамент, смотрится диковато. Поставить там Франко за счёт фонла - чем плохо?
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13.08.2021 10:05 Ответить
 
 