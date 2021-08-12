Вскоре начнется сооружение скульптурной композиции Ивану Франко в Киеве, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Место под памятник Ивану Яковлевичу Франко в столице определено, его сооружение начнется в скором времени.
Об этом сообщил лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Кличко выразил сожаление по поводу смерти внука Франко Роланда Тарасовича.
"Столица по обращению Международного фонда Ивана Франко определила место, где в конце августа будет установлен камень и вскоре построят скульптурную композицию Каменяру. Композицию, которую возведет Международный фонд Ивана Франко, установят на перекрестке улиц Липской и Институтской, на месте демонтированного в рамках декоммунизации памятника Мануильскому", - написал Кличко.
Лидер "УДАРа" также выразил сожаление по поводу смерти внука Ивана Франко - Роланда Тарасовича и благодарность за его участие в жизни партии.
"Грустно и больно терять самых преданных патриотов Украины. Буквально несколько недель не дожил Роланд Тарасович Франко до события, о котором так мечтал: установление камня на месте, где впоследствии возведут скульптурную композицию великому украинцу Ивану Франко. Мы были знакомы с Роландом Тарасовичем лично. Также, во время парламентской кампании 2012 года, он был активным членом "УДАРа", всегда поддерживал общественные и культурные мероприятия партии. Всегда радостно общался с молодежью. Был очень добрым, искренним и мудрым человеком. Света Вам память, Роланд Тарасович", - подытожил Кличко.
Напомним, 11 августа на 90-м году жизни скончался последний внук Ивана Франко Роланд Тарасович. Он был председателем правления Международного фонда Ивана Франко, ученым-инженером и общественным деятелем. Прощание состоится в пятницу, 13 августа в помещении Института филологии университета им. Шевченко в Киеве.
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если киевлянин захочет узнать о жизни Франко,где родился,как жил и где умер,то ехать для этого надо на родину Франко. вот тогда каждый город будет чем то особенным,и будет интересен для общества. а когда всё подряд впихивают в столицу,то получается СССР с мАцквою!
адьёс,гнида.
Утром в среду, 11 августа, скончался последний внук украинского поэта Ивана Франко - Роланд Франко, сообщает Международный Фонд Ивана Франко.
"С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалось земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко",
В Братиславе Дунай чистый , набережные нарядные , сплошные кафе вдоль набережных
В Киеве были кафе на теплоходах пришвартованных и набережные красивые , но их выгнали . Якобы засоряют Днепр .Так теперь вообще жуть . Короче, не Париж
____________Іван Франко - Не пора______________
Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора за невігласів монарха лить свою кров,
І любити царя, що наш люд обдира, - для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити кривавий роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть: У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем,
щоб волю, і щастя, і честь, рідний краю, здобути собі!
1880.-
Там на аллее (район ТЮЗа) остался пустой постамент, смотрится диковато. Поставить там Франко за счёт фонла - чем плохо?