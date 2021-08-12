Украине нельзя все время жить с МВФ и считать, получится ли выплатить кредиты, - посол Латвии Пойканс
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Украина не может существовать в условиях постоянного кредитования Международным валютным фондом.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил в эфире "Радио НВ" 12 августа посол Латвии в Украине Юрис Пойканс.
"Отсутствие реформ настолько сильно влияет на внутреннее развитие Украины, что, по моему мнению, это и сами олигархи понимают. Потому что нельзя жить все время с Международным валютным фондом. (Украине, - ред) нельзя все время, каждый месяц или под конец года считать, удастся ли выплатить эти кредиты, или не удастся. И есть запрос общества", – объяснил Пойканс.
В этой связи латвийский дипломат добавил, что начатые президентом страны Владимиром Зеленским изменения нельзя назвать борьбой с олигархами.
"Понятное дело, что без сотрудничества с теми же олигархами никакого развития тоже не будет", – заявил посол.
Пожалуйста, подождите...
И при этом Вы считаете, что этой стране крайне необходимы нужны кредиты МВФ? Конечно нет, я с Вами согласен.
А посол заявил прямо и конкретно, потому что его страна в свое время уже прошла такие реформы. А мы с выбором клоуна, управляемого олигархами выглядим страной-цирком каждый день с 19 года.
Такие вот дела...
послушайте - это пипец просто, кого Блазень ставит на должности
- открытых врагов Украины
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https://www.youtube.com/watch?v=kmNomd4pxBE
Тримай, контужене зебілізмом.
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І до речі, чому не в Україні? Не гидко користуватись порошенківським безвізом? Та й Вава ж обіцяв всіх повернути. Невже, звично, збрехав?
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В Україні продукти набагато дорожчі, ніж в Америці і країнах Європи
Источник: https://money.comments.ua/ua/news/economy/zanadto-dorogo-cini-na-izhu-v-ukraini-porivnyali-z-ssha-i-evropoyu-681106.html
Більшість українських сімей витрачає в місяць на їжу чи не половину свого доходу. Про це свідчать соцопитування, які регулярно проводяться в країні. Та й у приїжджих туристів завжди одне й те ж питання про ціни на продукти - чому так дорого?
Для порівняння - жителі Європи та США витрачають на їжу приблизно 10% свого місячного доходу. Багато заробітчан, повертаючись в Україну, не можуть повірити, що ціни можуть настільки відрізнятися, при чому не на користь рідної країни. Наприклад, у польському супермаркеті 200 грамів вершкового масла обійдеться приблизно у 32 гривні, літр молока коштуватиме 19 гривень, 12 гривень коштує кілограм цукру, десяток яєць обійдеться у 45 гривень, а сосиски - 48 грн/кг. Що стосується солодощів, то на них ціни також нижчі. Наприклад, банка шоколадної пасти Nutella буде коштувати 80 гривень, тоді як в Україні така ж за обсягом банка обійдеться у 150 гривень. Ціни на точно такий же набір порахували в одному з супермаркетів США і перевели на гривні. Так, майже пів кілограма вершкового масла обійдеться покупцеві у 70 грн, майже літр молока - у 22 гривні, кілограм цукру - 27 гривень, 18 яєць коштуватимуть 37 гривень. Ціни на якісні сосиски починаються від 80 гривень. Плюс до всього, буде податок із покупки - від 0 до 15% (залежить від штату). Варто зазначити, що в США середня зарплата становить 4,2 тисячі доларів, у Польщі - 1,5 тисячі доларів, а в Україні - трохи більше ніж 500 доларів. Нагадаємо, раніше видання "Коментарі" повідомляло читачам про те, як зміняться ціни на житло найближчим часом. Детальніше читайте в нашому матеріалі. Також сайт повідомляв про те, що в Україні за рекордними цінами продають сезонні овочі та фрукти.
Так пойди, посмотри фильм, может ума наберешься...
И закрыто, скорее всего - тоже.
головне, у мвф кредити ніколи не закінчуються
А вот это уже интересно. То есть сотрудничать с ними надо? Не бороться, а сотрудничать. Круто...