Украине нельзя все время жить с МВФ и считать, получится ли выплатить кредиты, - посол Латвии Пойканс

Украина не может существовать в условиях постоянного кредитования Международным валютным фондом.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение выразил в эфире "Радио НВ" 12 августа посол Латвии в Украине Юрис Пойканс.

"Отсутствие реформ настолько сильно влияет на внутреннее развитие Украины, что, по моему мнению, это и сами олигархи понимают. Потому что нельзя жить все время с Международным валютным фондом. (Украине, - ред) нельзя все время, каждый месяц или под конец года считать, удастся ли выплатить эти кредиты, или не удастся. И есть запрос общества", – объяснил Пойканс.



В этой связи латвийский дипломат добавил, что начатые президентом страны Владимиром Зеленским изменения нельзя назвать борьбой с олигархами.



"Понятное дело, что без сотрудничества с теми же олигархами никакого развития тоже не будет", – заявил посол.

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