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Суд освободил из-под стражи заммэра Николаева Коренева по делу о хищении 26,8 млн гривен

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд освободил из-под стражи заммэра Николаева Коренева по делу о хищении 26,8 млн гривен

Высший административный суд Украины освободил из-под стражи заместителя мэра Николаева Сергея Коренева. Он проходит подозреваемым в деле о хищении более 26,8 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Николаева".

Коренева 10 августа задержали детективы НАБУ на украинско-венгерской границе.

Судья частично удовлетворила жалобу адвокатов подозреваемого, признав, что не доказано намерение заместителя мэра скрыться, покинув страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместителю мэра Николаева Кореневу сообщено о подозрении в завладении 27 млн грн, - НАБУ

Судья также отметила, что в ее полномочия не входит признавать задержание законным или незаконным - в этой части жалоба стороны защиты не была удовлетворена.

Напомним, ранее сообщалось, что детективы НАБУ выявили коррупционную схему завладения 26,8 млн грн бюджетных средствами при реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны чиновники горсовета Николаева, присвоившие 26,8 млн грн при реконструкции Соборной площади, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
Бурхлива боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!))))
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12.08.2021 21:36
+14
хищение 26,8 млн гривен во время войны ...

оно наверно должно приравниваться к диверсии ?
все причастные наверно должны быть, как минимум .... казнены
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12.08.2021 21:42
+12
Зе уже фактически не прячась, идет назад, с глловой, повернутой вперед, идет откровенный саботаж реформ, а украинцы продолжают жевать соплил, в то время, когда мы видим очевидное предательство и сдачу Украины комуняке и вору путлеру.
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12.08.2021 22:02
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Бурхлива боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!))))
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12.08.2021 21:36 Ответить
на венгрию закрыли теперь под парусом Черным морем до кацапов...
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12.08.2021 21:41 Ответить
На матрасі в ластах !!!)))
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12.08.2021 22:17 Ответить
хищение 26,8 млн гривен во время войны ...

оно наверно должно приравниваться к диверсии ?
все причастные наверно должны быть, как минимум .... казнены
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12.08.2021 21:42 Ответить
А как максимум- освобождены, после взятия за задницу.

У меня, в принципе- вопросов более не осталось. Никаких. Ни к кому. Ни о чем. Даже цена водки не интересует, бо я умею гнать самогон.
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12.08.2021 21:51 Ответить
Сальце,цибулина і житній хліб !!!! )))
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12.08.2021 21:55 Ответить
Не. Окрошка и водка. Всё по сезону.
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12.08.2021 21:56 Ответить
Іржавий оселедець ,на всі сезони року !!!))))
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12.08.2021 22:00 Ответить
Та... была бы водка. Чем закусить- найдем. Суд звільнив із-під варти заступника мера Миколаєва Коренєва у справі про розкрадання 26,8 млн гривень - Цензор.НЕТ 1162
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12.08.2021 22:03 Ответить
Хватит, изверги! А то у меня слюни всю клаву залили!
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12.08.2021 22:22 Ответить
отскочил
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12.08.2021 21:46 Ответить
Обвиняемых нет. Одни свидетели.
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12.08.2021 21:46 Ответить
++++++++++++
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12.08.2021 22:47 Ответить
Кто ж за такие деньги посадит
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12.08.2021 21:49 Ответить
Ясна річ ,от якби він в сусіда курку поцупив !!!)))
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12.08.2021 21:55 Ответить
Если бы украл мешок картошки дали бы 3-5 лет, а раз украл десятки миллионов, то Клоун может дать должность, а то и медальку за вклад в "Великое крадывнытство".
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12.08.2021 21:58 Ответить
Зе уже фактически не прячась, идет назад, с глловой, повернутой вперед, идет откровенный саботаж реформ, а украинцы продолжают жевать соплил, в то время, когда мы видим очевидное предательство и сдачу Украины комуняке и вору путлеру.
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12.08.2021 22:02 Ответить
Напомни, где сидят бриллиантовые прокуроры, которых поймали и "посадили с конфискацией" при Порошенко?!
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13.08.2021 13:31 Ответить
Суддя частково задовольнила скаргу адвокатів підозрюваного, визнавши, що не доведено намір заступника мера сховатися, покинувши країну...
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12.08.2021 22:08 Ответить
От якби він реально чухнув ,тоді б було доведено !!!)))
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12.08.2021 22:15 Ответить
Ой пля, и причем тут зеленский, если это порох бардак развел за последние два года правления бубочки.
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12.08.2021 22:15 Ответить
Саджати нікого, усі свої 😁😁😁😁😁
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12.08.2021 22:20 Ответить
Нашу страну спасут только расстрелы на месте по законам войны)
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12.08.2021 22:28 Ответить
Тот самый Высший административный суд Украины, который уже лет 5, как должен быть ликвидирован, там где банда вовка вершит портновское "правосудие"...
Не ошибаюсь?Источник: https://censor.net/ru/n32824 85
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12.08.2021 22:30 Ответить
Зелена морда, зелені мусора, зелений суд... Вас усих зелених виродків віднайдуть на цьому світові. І пощади не чекайте, вас українці будуть множити на нуль, суки зелені!!!
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12.08.2021 22:53 Ответить
мабуть у тебе в голові вже "зелень" проросла бо взагалі то мерська шайка від "Пропозиції"
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12.08.2021 23:22 Ответить
Шайка є лише у зеленого лайна! Ти щось поплутав!
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24.08.2021 22:49 Ответить
ти хоч і тормознутий, але оптиміст...важаєш що в Україні тільки одна шайка?!)))
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24.08.2021 22:53 Ответить
Шайки насіння на кортках їдять та, наче бидло, шелущя кидають на землю. Такі є в кожному недорозвинотому дворі лузерів, які зараз працюють на рахметова, коломойського, новінського в містах, які засерають нашу планету. Короч, на зелену плісняву працюють. Ти, як?
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24.08.2021 22:59 Ответить
https://nikvesti.com/news/politics/226894
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12.08.2021 23:21 Ответить
с таким мордой как у сарумяна пахать на нем надо..
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12.08.2021 23:47 Ответить
для него как 26 грн на затарку в атб Суд звільнив із-під варти заступника мера Миколаєва Коренєва у справі про розкрадання 26,8 млн гривень - Цензор.НЕТ 9889
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12.08.2021 23:48 Ответить
Система дает добро
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13.08.2021 04:03 Ответить
любая система будет защищать своих, вопрос только в цене. Систему которую не поломали в СССР, эту систему продолжил Кравчук, Кучма и т.д. Посадят только того кто выпадет из этой симтемы!
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13.08.2021 08:06 Ответить
Ваше последнее слово, подозреваемый, - вы виновны?
- 20 лямов! Нет, не виновен!
- Ну, на нет и суда нет..
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13.08.2021 09:39 Ответить
 
 