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депортация (618) Китай (2397) убежище (279)

24-летнего активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Общество

24-летнего активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю, - правозащитники

Йилисен Айеркен бежал из Китая в Европу через Украину. На родине молодого человека ждет смерть.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из Айеркена задержали пограничники в Словакии и передали его Украине. Завтра суд должен рассмотреть вопрос его депортации обратно в Китай.

"Парень написал заявление о получении политического убежища в Украине. Однако, учитывая коррумпированную практику правительства, искатели защиты у украинского общества из вышеуказанного региона обычно циничную депортируются мелкими функционерами в лагеря смерти", - отметил Харитонов.

Сейчас активист находится в СИЗО в Чопе. Не допустить его депортации в Китай призывают правозащитники из Великобритании и США.

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"Если Украина, которая отозвала подпись из канадского документа в Совете по правам человека ООН и де-факто поддержала преступления против человечества и уничтожение уйгурского народа, отправит человека на верную смерть в Восточный Туркестан, - это станет последним гвоздем в имидже Украины как демократического, европейского и правового государства", - добавил Харитонов.

24-летнего активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю, - правозащитники 0124-летнего активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю, - правозащитники 02
24-летнего активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю, - правозащитники 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Треба спасати хлопця!!!
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12.08.2021 22:09
+21
а шо?? подлизывать коммунякам?
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12.08.2021 22:21
+19
Ермак его сдаст коммунякам
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12.08.2021 22:38
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Уйгуры это как ополченцы Домбабве надо отдавать
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13.08.2021 06:04 Ответить
Укрцентр вільного гонконга, Карл(((
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13.08.2021 06:41 Ответить
Китай отозвал из Литвы посла, после открытия представительства Тайваня. Литва вводит против Китая санкции за уйгуров. А Украина опять виляет двухвекторным задом.
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13.08.2021 06:55 Ответить
Для Китая уйгуры - это такие же сепары, как для Украины лугандонцы.
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13.08.2021 07:31 Ответить
Конечно. Узбекистан и Киргизия ввели свои войска в Китай и требую, чтобы в китайский парламент зашли их представители.
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13.08.2021 08:21 Ответить
После Майдана на Китае вполне возможно. Китай распадется на сотни кусочков.
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13.08.2021 08:35 Ответить
Вот странно, почему он приехал именно в Украину? Почему не в Тайвань, это же более логично?
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13.08.2021 09:06 Ответить
Крім заголовка, ще є текст. Він не в Україну приїхав, а добирався до Європи, в тому числі і через Україну. Щоб лизнути москалю за..., спасли 33 вбивць-вагнерівців, а, щоб лизнути китайцям, чому б не видати якогось захисника уйгурів? У команди блазнів нічого святого.
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13.08.2021 20:00 Ответить
Ну, то чому він поперся в далеку Європу замість близького Тайваню?
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13.08.2021 21:47 Ответить
Рано или поздно всё равно перед каждой страной в мире ребром встанет вопрос об отношении к Китаю, о правах человека, о концлагерях в этой стране.
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13.08.2021 09:17 Ответить
Почему Словакия его не приняла как политического беженца, а депортировала?
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13.08.2021 10:05 Ответить
Ибо не хочет сориться с китаем...включили дурака и передали нам...а наши зеленые диплопаты как всегда обосрались, вместо того чтобы раздуть эту ситуацию и не принимать назад...
А теперь все...прийдется отдать китаю
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13.08.2021 18:10 Ответить
Уйгурский язык ближе всего к узбекскому. Это как молдавский и румынский языки. Только узбекский сейчас использует как алфавит кирилицу, хотя до Октябрьского переворота в России он использовал как и уйгурский язык арабский алфавит. Кстати и сейчас в медресе Узбекистана язык учат на основе арабского алфавита.
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13.08.2021 10:39 Ответить
у узбеков официально на латинице вроде
как и у таджиков
хотя варианты с кириллицей тоже есть вроде
эти земли уйгур к китайцам мало отношения имеют
только когда ри с китаем бодались в тех краях
так может быть без этого китайцы бы отхватили еще больше земель тюркских народов
(хотя УАО там в основном очень пустынная местность, но нефть вроде основную добывают именно там, если не считать шельф)
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13.08.2021 15:16 Ответить
Хоч би найшлися добрі люди, які спасуть цього хлопця!!! ХІБА У НАС ТАКІ ВЖЕ ПІДЛІ СУДДІ??? А ДЕ Ж НАША ВЛАДА???
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13.08.2021 12:41 Ответить
На колінах поповзла до Москви, щоб побачити мир в очах виродка.
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13.08.2021 20:02 Ответить
Интересно что он там в 24 года такого назащищал, что за ним прямо весь кетай гоняется 24-річного активіста, який захищав права уйгурів, затримали в Україні й можуть видати Китаю, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1662
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14.08.2021 00:34 Ответить
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