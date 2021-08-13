24-летнего активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю, - правозащитники
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Йилисен Айеркен бежал из Китая в Европу через Украину. На родине молодого человека ждет смерть.
Об этом пишет в Фейсбуке координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из Айеркена задержали пограничники в Словакии и передали его Украине. Завтра суд должен рассмотреть вопрос его депортации обратно в Китай.
"Парень написал заявление о получении политического убежища в Украине. Однако, учитывая коррумпированную практику правительства, искатели защиты у украинского общества из вышеуказанного региона обычно циничную депортируются мелкими функционерами в лагеря смерти", - отметил Харитонов.
Сейчас активист находится в СИЗО в Чопе. Не допустить его депортации в Китай призывают правозащитники из Великобритании и США.
"Если Украина, которая отозвала подпись из канадского документа в Совете по правам человека ООН и де-факто поддержала преступления против человечества и уничтожение уйгурского народа, отправит человека на верную смерть в Восточный Туркестан, - это станет последним гвоздем в имидже Украины как демократического, европейского и правового государства", - добавил Харитонов.
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А теперь все...прийдется отдать китаю
как и у таджиков
хотя варианты с кириллицей тоже есть вроде
эти земли уйгур к китайцам мало отношения имеют
только когда ри с китаем бодались в тех краях
так может быть без этого китайцы бы отхватили еще больше земель тюркских народов
(хотя УАО там в основном очень пустынная местность, но нефть вроде основную добывают именно там, если не считать шельф)