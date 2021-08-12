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Новости Политика Украины
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Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду

Легкоатлетка Магучих рассказала, что думает о фото со спортсменкой из РФ, на гостинице в Ивано-Франковске собираются нарисовать руну "зиг", Украина готовится к параду, - главные новости 13 августа.

Магучих объяснила фото с россиянкой

"После соревнований все по традиции поздравили друг друга, и в этом не было какой-либо политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией", - заявила спортсменка.

За Ярославу Магучих вступились Федерация легкой атлетики и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. А вице-президент Национального олимпийского комитета Лысов заявил, что "Спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике".

Тем временем нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук отказался давать интервью российскому журналисту. Точнее, согласился. Но только с одним условием: беседа должна проходить на украинском языке.

Арестович о разнице между "российским" и "русским"

Советник главы ОП Алексей Арестович предложил разделить понятия "российский" и "русский".

"Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - сказал он.

Скандалы "слуг народа"

Каждый пятый депутат партии "Слуга народа" за последние 2 года стал фигурантом громкого скандала, - подсчитали в Комитете избирателей Украины. Основные причины скандалов - пророссийские заявления, неэтичное поведение и обвинения в коррупции.

Гостиница с руной "зиг"

Бывшую советскую гостиницу "Прикарпатье", которая сейчас является отелем "Бандерштадт", собираются покрасить в черный и красный, а посреди фасада - нарисовать огромную руну "зиг". Две таких руны составляют символ военизированного нацистского формирования "СС".

Украина готовится к параду

Репетиции в разгаре: авиация МВД отрабатывает полет в составе воздушной колонны, в Харькове специально для парада изготовили танк "Оплот". Объезда войск и поздравления каждой коробки отдельно в этом году не будет, - по словам министра обороны Тарана, таким образом Украина отказывается от советских традиций проведения парадов. Женщины-военнослужащие будут маршировать в туфлях на низком каблуке.

В Марше защитников Украины, который проходит отдельно от военного парада, как ожидают организаторы, примут участие около 30 тыс. человек.

Американцы не нашли причину возникновения коронавируса

Разведка США установила две возможных причины возникновения коронавируса: либо он возник в лаборатории Уханьского института вирусологии; он естественным образом перешел к людям от животных. Какая из версий правдива, выяснить не удалось. Теперь новую группу для выяснения происхождения коронавируса создает ВОЗ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Лучше бы она твою собаку расцеловала, чем это парашное говно... Головні новини 12 серпня: Магучіх пояснила фото з росіянкою, Україна готується до параду - Цензор.НЕТ 1797
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12.08.2021 23:18
+8
Публічна людина ,це не п"яний папаша !! ))))
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12.08.2021 23:02
+8
Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду - Цензор.НЕТ 3315
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12.08.2021 23:04
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Если бы одна Могучих. У нас прямо пошесть у олимпийцев. Теперь одно тело выставило фотку в Мацкве. Где их таких делали?

Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду - Цензор.НЕТ 1792
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12.08.2021 22:44 Ответить
Проблема не в цій малій, нерозумній дівчинці ,а в кремлівських гнидах на вселяких держпосадах ,в т.ч.і в сортивних ,починаючи з Міністерства та НОК України !!!)))
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12.08.2021 22:49 Ответить
А зелений покидьок де?
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12.08.2021 22:50 Ответить
В простраці ,між сосен корабельних, блукає !!!)))
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12.08.2021 22:52 Ответить
Всі гілки влади на скрізь корумповані кремлівськими гнидами !!)))
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12.08.2021 22:50 Ответить
Сначала она должна стать на колени перед патриотами Украины, которые защитили от кацапов Украину и эту дуру, в том числе.
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12.08.2021 22:54 Ответить
Да блиин...
Девчонка выиграла одну (дай Бог пока) из самых крутых наград в своей жизни, она там смотрела с кем она обнимается?!
У меня когда сын родился я собаку на стоянке из будки вытянул за цепь и расцеловал...
Нах@я?
Ваще без понятия...
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12.08.2021 22:55 Ответить
Публічна людина ,це не п"яний папаша !! ))))
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12.08.2021 23:02 Ответить
Лучше бы она твою собаку расцеловала, чем это парашное говно... Головні новини 12 серпня: Магучіх пояснила фото з росіянкою, Україна готується до параду - Цензор.НЕТ 1797
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12.08.2021 23:18 Ответить







ШаЛєна Місія@dneprlena 1 ч

думала фотошоп
ніт
2016р
********* і ********

Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду - Цензор.НЕТ 998
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12.08.2021 23:03 Ответить
Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду - Цензор.НЕТ 3315
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12.08.2021 23:04 Ответить
Неужели оно до такого опустилось? И после этого совести хватило пролезть в депутаты на 50 000 грн зарплаты, отнятой у раненых героев, у сирот убитых героев, у полевых медиков, у семей погибших защитников Украины.....Как это низко....Неужели это - правда?
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12.08.2021 23:10 Ответить
Сан Саныч, ты, конечно, меня извини, но ты до усрачки похож на зебила, который только что и совсем чуть-чуть начинает прозревать. Так что флаг тебе в руки... Головні новини 12 серпня: Магучіх пояснила фото з росіянкою, Україна готується до параду - Цензор.НЕТ 8917
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12.08.2021 23:22 Ответить
Бесстыжая и туповатая девица Могучих прыгает и скачет за наши с вами бюджетные деньги. Мы ей платим за то, чтобы она, хотя бы , не позорила страну....Ещё она числится военнослужащей, за что опять же мы ей платим....Оказывается. и кремль ей платит....За объятия с офицером армии агрессора, убивающей наших героев - защитников.... Позор предательнице присяги! С этим позором она состарится и отойдёт в мир иной...
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12.08.2021 23:05 Ответить
Цікаво ,а на чиї гроши живут її наставники та вчителя ,з Мінспорта та НОК України ???))))
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12.08.2021 23:15 Ответить
С эти позором она сменит спортивное гражданство.
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13.08.2021 00:15 Ответить
А чем объятия Беленюка и Могучих с путинской нечистью отличаются от объятий Мертведчука с кремлёвской крысой?
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12.08.2021 23:14 Ответить
Якби Мертвечуки не почували себе в Україні ,як в рідній хаті ,то не було б Беленюків з Магучих !!!)))
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12.08.2021 23:19 Ответить
А теперь представьте чувства ребят на передовой, они рискуют жизнью,
а кто-то с ними обнимается!
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12.08.2021 23:17 Ответить
Тупая овца, которая только и умеет скакать вверх, еще что-то пытается доказывать! Своими атрофированными анаболиками мозгами надо было думать! Гнать поганой метлой ее, курву, на передовую нужно!
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12.08.2021 23:20 Ответить
Вы абсолютно правы.....Но,на передовой такое дерьмо не нужно - там лучшие из лучших, герои и патриоты...
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12.08.2021 23:25 Ответить
Я так понимаю, если мы им платим гонорары из наших налогов, то они должна работать на имидж Украины, а не позорить или делать, что хочется!
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12.08.2021 23:30 Ответить
Что за бред.
Президент Украины здоровается за руку с президентом РФ.
Вам фотку прислать или сами загуглите?
За что девку позорите?
Сфоткалась с русской и что???
Вы сперва обяжите преза не делать так, а потом спускайте решения ниже.
А ещё могу предложить: давайте Украина не будет участвовать ни в каких спортмероприятиях, где РФ участвует. Норм Вам?
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12.08.2021 23:43 Ответить
от що пишуть
Сергеи Романоф
Российская и украинская спортсменки показали и доказали всему миру, любовь и единство нашего Великого народа!
Так было и так будет! Наш народ един и несмотря ни на что, мы будем вместе!
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13.08.2021 00:34 Ответить
Є з кого брати приклад,в нас Косоворотка дав напрямок- "какая разница" і московити "брати". Всі без виключення актори, які підтримали путіна і виступали в Криму їдуть на концерти в Україну, попи московської церкви отримують нагороди і організовують тут шабаші, виводять під час ковіду сотні тисяч обдурених вірян на вулиці без масок, саме гундосне намагається подивитися в очі терористу номер 1 в світі, а всі міністрерства набирало воно і вони на 90% наплахі ватою. А ця дівуля-малороска має таку саму душу і нутро, як і Косоворотка і їй рідніше та вбивця з росії, аніж європейка, срібна призерка, яка стояла поруч. Але це ще не все, тренери, лікарі і спортсмекни братаються там з кацапами, ходять до них в гості і дружать. Вони цими діями зраджують нашу армію, яка захищає це сміття від тих терористів. Тому потрібно хоч на пів року забирати цих розгнузданих персон на фронт. Хай там хоч чистять картоплю і еносять воду. А коли буде обстріл із 120-х, то не пускати у бліндажі, показувати що то друзі, біжіть з ними обніматися. Не подобається - в парашу. Краще бути без тієжї медальки, але з чистою душою. Чому в нас одна частина підтримує армію і в політиці, а інша на всіх ложила і не в політиці? Годуємося же з одного корита (бюджету), і в нас війна з цим проклятим навіки ворогом.
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13.08.2021 08:38 Ответить
так, подвійне дно: обнімати представницю краïни, яку позбавили права виступати під своïм прапором і гімном через допінг і краïну-вбивцю 15000 украІнців.
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13.08.2021 09:06 Ответить
 
 