Главные новости 12 августа: Магучих объяснила фото с россиянкой, Украина готовится к параду

Легкоатлетка Магучих рассказала, что думает о фото со спортсменкой из РФ, на гостинице в Ивано-Франковске собираются нарисовать руну "зиг", Украина готовится к параду, - главные новости 13 августа.

Магучих объяснила фото с россиянкой

"После соревнований все по традиции поздравили друг друга, и в этом не было какой-либо политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией", - заявила спортсменка.

За Ярославу Магучих вступились Федерация легкой атлетики и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. А вице-президент Национального олимпийского комитета Лысов заявил, что "Спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике".

Тем временем нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук отказался давать интервью российскому журналисту. Точнее, согласился. Но только с одним условием: беседа должна проходить на украинском языке.

Арестович о разнице между "российским" и "русским"

Советник главы ОП Алексей Арестович предложил разделить понятия "российский" и "русский".

"Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "российский" и "русский", сказать, что "русская культура", "русский язык" кодифицирован в Украине. Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык - так же, как и украинский", - сказал он.

Скандалы "слуг народа"

Каждый пятый депутат партии "Слуга народа" за последние 2 года стал фигурантом громкого скандала, - подсчитали в Комитете избирателей Украины. Основные причины скандалов - пророссийские заявления, неэтичное поведение и обвинения в коррупции.

Гостиница с руной "зиг"

Бывшую советскую гостиницу "Прикарпатье", которая сейчас является отелем "Бандерштадт", собираются покрасить в черный и красный, а посреди фасада - нарисовать огромную руну "зиг". Две таких руны составляют символ военизированного нацистского формирования "СС".

Украина готовится к параду

Репетиции в разгаре: авиация МВД отрабатывает полет в составе воздушной колонны, в Харькове специально для парада изготовили танк "Оплот". Объезда войск и поздравления каждой коробки отдельно в этом году не будет, - по словам министра обороны Тарана, таким образом Украина отказывается от советских традиций проведения парадов. Женщины-военнослужащие будут маршировать в туфлях на низком каблуке.

В Марше защитников Украины, который проходит отдельно от военного парада, как ожидают организаторы, примут участие около 30 тыс. человек.

Американцы не нашли причину возникновения коронавируса

Разведка США установила две возможных причины возникновения коронавируса: либо он возник в лаборатории Уханьского института вирусологии; он естественным образом перешел к людям от животных. Какая из версий правдива, выяснить не удалось. Теперь новую группу для выяснения происхождения коронавируса создает ВОЗ.