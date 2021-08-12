В Бердянске открывается пункт базирования дивизиона Морской охраны, построенный при поддержке США

13 августа 2021 в Бердянске состоится торжественное открытие пункта базирования дивизиона Морской охраны Мариупольского отряда. Строительство современного военного городка происходило в рамках программы помощи со стороны Государственного департамента США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Реализация проекта включала строительство и обустройство в Бердянске и в Мариуполе мест расположения и несения службы подразделений Морской охраны по лучшим стандартам аналогичных объектов Береговых охран. Общая сметная стоимость проекта составляет 4 млн. долларов.

В настоящее время удаленное от основного пункта управления отряда подразделение полностью оборудовано для обеспечения оперативного реагирования сил Морской охраны на изменения обстановки во всех участках зоны ответственности. Также он позволяет персоналу готовиться к службе, выполнять задания и восстанавливать силы в комфортных условиях, содержать катера и другую технику подразделений с максимальным сохранением их ресурса, иметь автономное хранение своих запасов.

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