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Бердянск (400) Госпогранслужба (5398) США (23161)

В Бердянске открывается пункт базирования дивизиона Морской охраны, построенный при поддержке США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

13 августа 2021 в Бердянске состоится торжественное открытие пункта базирования дивизиона Морской охраны Мариупольского отряда. Строительство современного военного городка происходило в рамках программы помощи со стороны Государственного департамента США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Бердянске открывается пункт базирования дивизиона Морской охраны, построенный при поддержке США 01

Реализация проекта включала строительство и обустройство в Бердянске и в Мариуполе мест расположения и несения службы подразделений Морской охраны по лучшим стандартам аналогичных объектов Береговых охран. Общая сметная стоимость проекта составляет 4 млн. долларов.

В настоящее время удаленное от основного пункта управления отряда подразделение полностью оборудовано для обеспечения оперативного реагирования сил Морской охраны на изменения обстановки во всех участках зоны ответственности. Также он позволяет персоналу готовиться к службе, выполнять задания и восстанавливать силы в комфортных условиях, содержать катера и другую технику подразделений с максимальным сохранением их ресурса, иметь автономное хранение своих запасов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это поможет Украине защищать свои территориальные воды", - Квин посетила в Бердянске городок украинских моряков, построенный при содействии США. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
У нас вся территория в Украине в зоне поражения их различных ракет. Что? Вообще теперь лапки сложить и сдаться?
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12.08.2021 23:03
+6
А пограничники от кацапов вообще находятся на расстоянии,что доплюнуть можно.Це якась пидстава!Расформировать погранвойска!!!Вот,где вы такие дебилы беретесь?
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12.08.2021 23:30
+4
так в другом месте если базу построить, другие ракеты достанут...против ракетного лома нет приема..))
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12.08.2021 23:04
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База побудована в зоні обстрілу російських РСЗВ Смерч. Ніби американці пропонують путіну розбомбити цю базу одним залпом! Це якась підстава а не допомога!
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12.08.2021 23:00 Ответить
Что за чушь??? Какой "Смерч" достанет до цели в дистанции 130 км???
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12.08.2021 23:03 Ответить
Від російського берега до Бердянська дістає звичайний Смерч. Будувати там морську базу це маразм! Таке враження що американці запрошують путіна для продовження агресії, просто на блюдці підносять йому нові цілі!
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12.08.2021 23:32 Ответить
Шановний, Вам тут вже писали, що порти вимагают прикриття. Тому там і будуються опорні пункти. А на дешеві снаряди росіян в нас знайдуться свої аргументи.
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12.08.2021 23:56 Ответить
Порт в Бердянську буде знищено реактивними снарядами Смерч, там немає що прикривати! Це ж зрозуміло всім хто може скласти два плюс два! База катерів не може бути в Бердянську її потрібно робити подалі від російського берегу!
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13.08.2021 00:50 Ответить
Такі цінні думки треба до РНБО і президента доводити, а не на форумі писати. У Бердянську відкривається пункт базування дивізіону Морської охорони, побудований за підтримки США - Цензор.НЕТ 369
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13.08.2021 09:46 Ответить
Для цього в нас є Генштаб та командування ДПСУ, але схоже що там приймали рішення ідіоти!
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13.08.2021 09:54 Ответить
Смерчами по катерам? Можна ще ядеркою!
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13.08.2021 11:38 Ответить
Не тільки по катерам, по морській базі, по інфраструктурі. В мене навіть немає сумнівів що так і буде.
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13.08.2021 11:50 Ответить
Як би вони ще змогли поцілити. Чи ти тому сциш?
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13.08.2021 00:26 Ответить
Реактивні снаряди запускаються масово і накривають площу пару квадратних кілометрів, там не потрібно сильно прицілюватись! Будуть стріляти поки не знищать базу. Від російського берега Азовського моря до Бердянська 69 км, це гарантоване знищення в перші хвилини повномасштабної війни! Американці просто тупо підставляють нас під удар!
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13.08.2021 00:55 Ответить
Ігорчику, головне завдання американців не захистити порт Бердянська - порт і ця т.з. "база" рівняється з землею (і водою) за 20 хвилин. Стратегічне завдання США - втягнути Московію у крупну війну, знекровити і розвалити, як це зробили з СРСР через Афганістан. Інше питання - де це станеться - на Близькому Сході, в Кореї, у тому ж Афганістані чи в Україні... Щось так підказує, що доведеться Україні вчергове перетягнути ч-з себе тягар чергової бойні.
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13.08.2021 08:37 Ответить
Американці хочуть втягнути росію в війну але не для того щоб знищити, а для того щоб керувати російськими дикунами. Якби США хотіло розвалити Росію, вони б це зробили в 1991 році коли відбувався парад суверенітетів територій рсфср. Але американці зробили все щоб зберегти росію щоб ядерна зброя срср не розповзлась по світу. І сьогодні США є головним гарантом збереження та існування росії, попри бикування путіна!
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13.08.2021 09:45 Ответить
Це для того щоб відганяти нахабні фсбшні маленькі катери, яких там вже повно, і які затримують наші кораблі!
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13.08.2021 11:39 Ответить
Ми зараз говоримо про базу, а не про патрулювання. Якщо база буде в Приморську, на відставні 30км від Бердянська, катери так само можуть відганяти російських піратів.
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13.08.2021 11:44 Ответить
У нас вся территория в Украине в зоне поражения их различных ракет. Что? Вообще теперь лапки сложить и сдаться?
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12.08.2021 23:03 Ответить
Смерч це не ракети а дешеві реактивні снаряди яких в росіян повно на складах!
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12.08.2021 23:33 Ответить
І що з того? У нас теж повно "Точок У", якими можна ввалити по Криму з Бердянська. Замахав, стратег доморощений... йди он, погуляй, чи що...
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13.08.2021 12:40 Ответить
У нас база катерів небагато, їх потрібно будувати з розумінням можливих сценаріїв нападу російських терористів! Нагадати про Зеленопілля, коли думали що ворог не буде стріляти з території росії і втратили купу живої сили і техніки від обстрілів ворога Градами? Нічому не навчились? Знову тупі ідіоти підставляють під удар ворога бази? тільки тепер на мільйони доларів!
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13.08.2021 19:23 Ответить
так в другом месте если базу построить, другие ракеты достанут...против ракетного лома нет приема..))
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12.08.2021 23:04 Ответить
В росіян немає інших ракет, вони виробляють всього 116 Калібрів на рік, а реактивних снарядів в них повно, тому будувати базу в зоні ураження Смерчу це повний ідіотизм!
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12.08.2021 23:36 Ответить
у них полно всяких РСМД, не придумывай, калибры это из новых разработок..)
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12.08.2021 23:41 Ответить
Старі радянські ракети не мають точності, ми це бачили по використанню Точок-У під час війни! Тому в першу чергу потрібно вийти за 110км зону ураження російських РСЗВ.
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13.08.2021 00:57 Ответить
не требуется в здесь в яблуко или спичечный коробок попадать..залп и цели нет...))залп из точек у, с землей сравняет любую подобную цель!))
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13.08.2021 01:15 Ответить
Точка У теж летить недалеко 120 км, тому потрібно виводити всі бази за зону ураження ьросійских РСЗВ та старих радянських ракет.
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13.08.2021 09:56 Ответить
Десь в Закарпатті, так? На Тисі?))))
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13.08.2021 12:41 Ответить
Там по берегу ще багато місця де можна побудувати катерну базу поза межами зони ураження російських РСЗВ
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13.08.2021 19:24 Ответить
А то тебя не спросили-иди сосни галоперидолу, споете на пару с полуполковником.
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12.08.2021 23:11 Ответить
А пограничники от кацапов вообще находятся на расстоянии,что доплюнуть можно.Це якась пидстава!Расформировать погранвойска!!!Вот,где вы такие дебилы беретесь?
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12.08.2021 23:30 Ответить
База катерів це не прикордонний наряд, катери та інфраструктура коштують великих грошей!
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12.08.2021 23:38 Ответить
Т.е.,чтоб охранять акваторию в Бердянске ,нужно базироваться в Одессе?Ты откуда такое дебильное взялось?
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13.08.2021 11:15 Ответить
Якщо побудувати базу катерів в Приморську, вона буде на відстані більше 120 км як від російського берега Азовського моря, так й узбережжя Криму. І саме в Приморську і потрібно було розміщувати катери ВМСУ та ДПСУ.
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13.08.2021 11:43 Ответить
От Приморска до Должанской 70 км.Макс дпльность Смерча-120 км.Расскажи мне,недоразумение дебильное,ПОЧЕМУ ТАМ БЕЗОПАСНЕЙ?
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14.08.2021 08:43 Ответить
Это нечто новое. В Бердянске открывается пункт базирования дивизиона Морской охраны, построенный при поддержке США - Цензор.НЕТ 762 Сам удивлен, ранее всегда их наблюдал нормальными, то есть- серыми.
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12.08.2021 23:01 Ответить
Это есть гуд. Да рванут теперь салютом в Раше пуканы !
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12.08.2021 22:58 Ответить
Я не понял! А почему только катера??? Племянник моей жены служит на "Донбассе". При этом- в Бердянске пребывает постоянно. А более я ничего не скажу! А то ведь... в шпионы запишут. В Бердянске открывается пункт базирования дивизиона Морской охраны, построенный при поддержке США - Цензор.НЕТ 4100
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12.08.2021 22:59 Ответить
Ну так в статье про пограничников, а "Донбасс" у кого?)
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12.08.2021 23:41 Ответить
В Бердянске открывается пункт базирования дивизиона Морской охраны, построенный при поддержке США - Цензор.НЕТ 123
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12.08.2021 23:09 Ответить
"Гм, гм,... советский народ идёт на говно ..."
(Леонид Ильич, переверните листок)
"Гм, .... советский народ... идёт.... нога в ногу... со всем прогрессивным человечеством!"
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13.08.2021 01:14 Ответить
Если это против кацапов, то это глупость. А если для отдыха, то место козырное.
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12.08.2021 23:13 Ответить
Так а че ж, конечно. Жрать , пить, спать на чужие бабки оно куда слаще,чем попробовать мозгами заработать.
Тем более, что с мозгами очень серьёзные проблемы (Каждый пятый "слуга народа" стал фигурантом громкого скандала за 2 года работы Рады, - КИУ. Список скандалистов.)
А с деньгами пока проблем нет( Украине нельзя все время жить с МВФ и считать, получится ли выплатить кредиты, - посол Латвии Пойканс)
Поэтому ,как эти про#пут (Бердянске открывается пункт базирования дивизиона Морской охраны, построенный при поддержке США, на полеты Незнайки к Луне)
Надо будет думать, кто следующим спонсором выступит (Медики на Львовщине объявили голодовку из-за долгов по зарплате), Садовой отчаянно жестикулирует, всеми доступными методами, что его бюджетную кормушку Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», на високовольтній лінії в депо на вул. Городоцькій трапилась аварія. Її якнайшвидше старатимуться ліквідувати. Однак, наразі не курсують більшість трамвайних маршрутів та тролейбусні маршрути №32 та 22 этот ноль без палочки никак нигде и ничем не пополнил (Потребление электроэнергии выросло с начала года на 6,2%, - Минэнерго.)
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12.08.2021 23:27 Ответить
Мать, спутанное сознание.
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13.08.2021 00:28 Ответить
У того, кто яснознание желает пометить тем уровнем знания, к которому привыкли и которое чужую работу "своей альмаматерью посчитал вдруг", не желая понять что этот "волшебный шарик с отметками" для кружений кастрированных умственных крепышей прэзэнтовать и оплачивать всегда будет тот, кто стратегию Новых Уровней Сознания с бесплатнымы воздушными шариками спутал.
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14.08.2021 16:28 Ответить
Каждый сознательный индивидуум в своём подсознании должен игнорировать явный скептицизм.
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15.08.2021 10:07 Ответить
А чего на них главное вооружение- прожектор)))
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12.08.2021 23:51 Ответить
База там для вати.
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13.08.2021 06:37 Ответить
Здесь грамотеи пишут, шо военно-морскую базу нужно отодвинуть от врага более чем на 110 км, типо, в глубь Украины (подальше от берега)... ЗЫ... А я то думаю , мол, и почему такое возможно - как ни зэк , так клоун у власти.
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13.08.2021 07:45 Ответить
 
 