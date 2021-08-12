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болельщики (290) Казахстан (740) сборная по футболу (284)

УЕФА отменила квоты на выездных фанатов - матч сборной по футболу в Казахстане пройдет без украинских болельщиков

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

УЕФА отменила квоты на выездных фанатов - матч сборной по футболу в Казахстане пройдет без украинских болельщиков

Украинские болельщики не смогут наблюдать вживую за матчем против сборной Казахстана, который состоится 1 сентября 2021 года. УЕФА отменила квоту выездных фанатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Матч против Казахстана в рамках квалификационного турнира Чемпионата мира-2022 состоится 1 сентября в 17:00 по киевскому времени.

Согласно решению УЕФА относительно отмены квоты 5% билетов, украинские фанаты не смогут попасть на матч сборной. Это будет касаться всех сентябрьских матчей по отбору ЧМ-2022 и товарищеских встреч национальных сборных.

Отметим, что вышеупомянутое решение связано со вспышками коронавируса на территории Европы и большим количество матчей, которые запланировано сыграть в ближайшее время в рамках квалификации.

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Автор: Роман Свиридович
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Жалко. С трибун не прозвучит традиционная эпохальная песня про Путина.
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12.08.2021 23:02 Ответить
Попросить казахов они ботоксфюрера не меньше любят!
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12.08.2021 23:17 Ответить
А зачем нашим болельщикам на таком матче это кричать? Надо дойти к матчу с кацапами.
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12.08.2021 23:34 Ответить
у збірної ще тренера нема, а ви вже за уболівальників розпереживались... Завтра останній день, коли потрібно направити зарубіжним клубам виклики українських футюолістів на збори по підготовці до матчу! А нікому вирішити, хто потрібен збірній.
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12.08.2021 23:24 Ответить
Нурсултан, конечно истинный казах, но все равно бункерфюрер более казах получается, как и более бульбаш. Диктатор в азиопе один. И что характерно: ведь они тоже мир в очке тупина постоянно наблюдают...
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12.08.2021 23:32 Ответить
Скорее шоколад в очке Си Цзы Пина
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12.08.2021 23:35 Ответить
О, это стратегический шоколад... Это только тупин может его добывать таким незатейливым образом.
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12.08.2021 23:37 Ответить
Там не только ***** ковыряется..но и штатовские корпорации тоже будь здоров....
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12.08.2021 23:41 Ответить
Да, поэтому при всем своем лобби штатовские корпорации, имеющие интерес в Китае, не смогли помешать избранию Байдена, который контрольную проверку запустил для источника появления короны.
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12.08.2021 23:45 Ответить
 
 