Чиновник райсовета на Днепропетровщине второй раз за 4 года попался на взятке, - Нацполиция. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Днепропетровской области полицейские задержали на взятке заместителя председателя райсовета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Как установили оперативники, чиновник наладил коррупционную схему - за вознаграждение решал вопросы о снятии с воинского учета, восстановления утраченных воинских учетных документов, постановки на воинский учет и регистрации места жительства.
Так, за 5 400 грн чиновник обещал гражданину повлиять на представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки, чтобы ускорить процесс получения временного удостоверения о приписке к военной участки.
Задержали чиновника во время получения взятки. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
В полиции отмечают, что чиновник в 2018 году уже задерживали при получении 4200 долл. взятки. Сейчас уголовное производство по данному факту находится на рассмотрении в суде.
Пожалуйста, подождите...
А благородные порошенки бедствуют...
Вилкул титушками в Днепре заведует и с него как с гуся вода!
В нього ще строгого виговору з попередженням немає, так що ще рости і рости🤪
***
"Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно."
(с)
Потом тихонько отпускают т так по кругу.