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Чиновник райсовета на Днепропетровщине второй раз за 4 года попался на взятке, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепропетровской области полицейские задержали на взятке заместителя председателя райсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Чиновник райсовета на Днепропетровщине второй раз за 4 года попался на взятке, - Нацполиция 01

Как установили оперативники, чиновник наладил коррупционную схему - за вознаграждение решал вопросы о снятии с воинского учета, восстановления утраченных воинских учетных документов, постановки на воинский учет и регистрации места жительства.

Так, за 5 400 грн чиновник обещал гражданину повлиять на представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки, чтобы ускорить процесс получения временного удостоверения о приписке к военной участки.

Задержали чиновника во время получения взятки. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

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В полиции отмечают, что чиновник в 2018 году уже задерживали при получении 4200 долл. взятки. Сейчас уголовное производство по данному факту находится на рассмотрении в суде.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
И целых 3 года этот недоделанный судья "рассматривает" элементарное дело о взятке, пока наш клиент опять не попался на том же самом... Там и этого "судью" рядом на скамеечке в клетке надо сажать и обоих закрывать
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13.08.2021 00:13
+14
Безкарність породжує вседозволеність !!! )))
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12.08.2021 23:59
+8
відкрийте вже якісь курси по хабарям, ну сил же немає дивитись, як люди страждають!
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13.08.2021 00:01
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Безкарність породжує вседозволеність !!! )))
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12.08.2021 23:59 Ответить
...та наступний злочин.
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13.08.2021 06:59 Ответить
відкрийте вже якісь курси по хабарям, ну сил же немає дивитись, як люди страждають!
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13.08.2021 00:01 Ответить
Так в Трускавці вже були!
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13.08.2021 06:33 Ответить
Видимо и этот под заставу вышел.
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13.08.2021 00:06 Ответить
наш чиновник знаааает, что быстровзявший первый раз - не считается попавшимся Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1234
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13.08.2021 00:10 Ответить
И целых 3 года этот недоделанный судья "рассматривает" элементарное дело о взятке, пока наш клиент опять не попался на том же самом... Там и этого "судью" рядом на скамеечке в клетке надо сажать и обоих закрывать
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13.08.2021 00:13 Ответить
Украина, сэр.... КОРРУПЦИЯ, сэр...
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13.08.2021 05:19 Ответить
В этой стране комфортно живется только зелохам и преступникам. Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8618
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13.08.2021 00:14 Ответить
Мені у внутрішній еміграції також комфортно.
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13.08.2021 00:30 Ответить
Що то є, внутрішня еміграція? Наперед дяка за відповідь.
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13.08.2021 06:25 Ответить
Повна відмова від будь якої співпраці з державними структурами і прийняття на себе всієї відповідальності за власний добробут, освіту дітей, лікування членів родини. Я не апелюю до державних фондів, не отримую пенсії і займаючись своєю власною справою сплачую лише 20% ПДВ на всі товари і послуги. Є велика різниця між оподаткуванням на рівні 80% від заробленого і 80% які Ви з заробленого витрачаєте на потреби родини і інвестуєте у власне майбутнє. Таким чином за одну і ту ж саму працю ви витрачаєте а потреби родини в 4 рази більше і несете всю відповідальність, а не перекладаєте її на якісь там "державні фонди".. Держава не забезпечує елементарного - безпеки, охорони здоровя, освіти дітям. Тому за умови того що мої податки розкрадаються держчслужбовцями ніякого сенсу платити податки в повній мірі я не бачу. 20% більш ніж достатньо.
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13.08.2021 13:14 Ответить
В этой стране комфортно живется только зелохам и преступникам.
А благородные порошенки бедствуют...Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3344
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13.08.2021 01:46 Ответить
Можно и с деньгами себя не комфортно чувствовать в компании зебилов.
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13.08.2021 01:53 Ответить
Бог любит троицу---отпустите мразюка! Мы так живём.
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13.08.2021 00:58 Ответить
Он стараеццца😁😁😁😁😁😁😁
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13.08.2021 01:07 Ответить
Чиновник райсовета на Днепропетровщине второй раз за 4 года попался на взятке, - Нацполиция. ФОТО

Вилкул титушками в Днепре заведует и с него как с гуся вода!
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13.08.2021 01:45 Ответить
"Чиновник райсовета на Днепропетровщине второй раз за 4 года попался на взятке..."

В нього ще строгого виговору з попередженням немає, так що ще рости і рости🤪
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13.08.2021 02:06 Ответить
Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7625
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13.08.2021 03:00 Ответить
Разве это взятка? Срочно его в Трускавец на курсы повышения квалификации, чтобы не позорил ЗЕ-власть крохоборством. А судья добрый попался - 3 года ждал, пока чиновник насобирает ему на взятку.
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13.08.2021 06:12 Ответить
Що поробиш, - сила звички.
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13.08.2021 06:35 Ответить
Не брати хабарів він просто не міг.
***

"Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно."
(с)
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13.08.2021 06:57 Ответить
Он просто стоит на своём. Наверное он прав, пока у нас шмаркля президент.
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13.08.2021 07:51 Ответить
Понять, простить и отпустить😂😂😂.
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13.08.2021 07:57 Ответить
так он рецидивист..., блин, и это никого не останавливает при приеме на работу..., а может его и не увольняли...
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13.08.2021 08:11 Ответить
Наверно, он на должности "штатного взяточника" - когда у ментов горит премия за раскрываемость, этого мужика берут на взятке и рапортуют.
Потом тихонько отпускают т так по кругу.
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13.08.2021 08:26 Ответить
страна - идиотов.....
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13.08.2021 10:22 Ответить
а причём здесь параша? Чиновник райради на Дніпропетровщині вдруге за 4 роки попався на хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 299
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13.08.2021 11:28 Ответить
Серийный взяточник.
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13.08.2021 11:38 Ответить
ПОРОБЛЕНО ЛЮДИНI......))))
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13.08.2021 12:32 Ответить
 
 