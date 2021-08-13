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Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции

В ближайшие четыре года мир будет иметь дело с пиком выбросов парниковых газов, и в последующее десятилетие нужно прекратить работу угольных и газовых электростанций.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на выводы третьей части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.

The Guardian уточняет, что первая часть этого доклада вышла в понедельник, а третья, посвященная способам сократить влияние человечества на климат, должна была быть опубликована в марте 2022 года. Однако ее черновик выложили в доступ раньше, поскольку, как объяснил изданию первым опубликовавший материал испанский журналист Хуан Бордера, часть авторов опасались искажения результатов исследования до официальной публикации: правительства имеют право вносить правки в конспекты доклада для лиц, принимающих политические решения.

Между тем, согласно докладу, для достижения цели - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов по Цельсию и добиться нулевого уровня выбросов в 2050 году - нужно сократить наполовину выбросы углекислого газа за следующее десятилетие.

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Авторы указывают, что богатые люди в каждой стране несут больше ответственности за глобальное потепление, чем бедные. Так, на 10% лиц, наиболее ответственных за выбросы в мире и при этом наиболее богатых, приходится 36 - 45% общего объема выбросов углекислого газа: это в 10 раз больше, чем у 10% наиболее бедной части населения Земли, которое имеет отношение лишь к 3 - 5% выбросов.

При этом, отмечает The Guardian, особенную вину составители доклада возлагают на использование джипов и на употребление мяса, а также считают необходимым менять уклад жизни и бытовые привычки, включая рацион питания, особенно у богатого населения.

"Переход на диету с более высоким содержанием белков растительного происхождения в регионах с избыточным потреблением калорий и пищевых продуктов животного происхождения может привести к существенному снижению выбросов, а также принесет пользу здоровью... растительная диета может снизить выбросы до 50% в сравнении с обычным западным питанием, (способствующим - ред) интенсивным выбросам", - утверждается в документе.

Также читайте: Мир движется к катастрофическому повышению температуры в этом столетии, - ООН

В докладе также говорится, что отказ от домов с чрезмерными отопительными и охладительными системами, сокращение воздушных перевозок, меньшее использование энергопотребляющих устройств тоже может внести значительный вклад в снижение выбросов.

Документ упоминает экономические риски, связанные с замораживанием использования ископаемого топлива, что может выражаться в "триллионах долларов"; однако в докладе советуют сократить риски при помощи инвестиций в "низкоуглеродные товары и услуги".

Кроме того, составители отчета полагают, что для сдерживания потепления в рамках 1,5 градусов по Цельсию потребуются технологии для вывода углекислого газа из атмосферы планеты. Авторы считают, что забота о лесных и земельных ресурсах тоже позволит ограничить повышение температур, но эти меры не смогут компенсировать медленное сокращение выбросов в других отраслях человеческой деятельности. Также авторы выразили оптимизм по поводу удешевление технологий получения солнечной и ветровой энергии.

В понедельник МГЭИК ООН опубликовала доклад, согласно которому "многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет", а многие из изменений, которые уже начались, например, продолжающийся подъем уровня моря, будут "необратимыми на протяжении сотен тысяч лет".

Также читайте: Люди меняют климат Земли с "беспрецедентной" скоростью, - отчет ООН

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+24
классно работать в ООН : зарплата, бонусы, можно бред нести и ни за что не отвечать
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13.08.2021 02:10
+14
В основном метан возникает из-за домашнего скота. Так, самая обычная корова за день «производит» и выпускает в атмосферу 400-500 литров метана, который является побочным эффектом ее пищеварительных процессов. При этом чем лучше корм, тем быстрее он переваривается и тем меньше газа при этом возникает.

Ученые обнаружили проблему в том, что при более теплом климате травы менее питательны, потому что в них больше плохо усваиваемого волокнистого материала. То есть из-за роста глобальных температур качество корма снижается, корова тратит больше времени на переваривание, и выделяется больше метана. А это влияет на повышение температуры на Земле, из-за которой травы становятся менее питательными. Круг замыкается и усиливает парниковый эффект.

Стоит отметить, что мясомолочные фермы уже занимают около 70% всех земель, пригодных для сельского хозяйства. Одним из потенциальных выходов может быть развитие сферы производства пищи из насекомых.

Коротше, - скоро будемо їсти сушених тарганів. Щоб знизити загрозу глобального потепління. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 1446
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13.08.2021 02:18
+12
Клімат завжди змінювався і буде змінюватись.
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13.08.2021 02:49
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Правила форума Совет форумчан
Ага, счас... Только после закрытия СП-1 и СП-2
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13.08.2021 01:55 Ответить
не можно, это другое.
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13.08.2021 02:09 Ответить
бред какой-то, у меня лучшее предложение, нужно всех коров перебить, от их каках в десятки раз больше вреда, чем от всех вместе взятых ТЭЦ.
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13.08.2021 02:08 Ответить
В основном метан возникает из-за домашнего скота. Так, самая обычная корова за день «производит» и выпускает в атмосферу 400-500 литров метана, который является побочным эффектом ее пищеварительных процессов. При этом чем лучше корм, тем быстрее он переваривается и тем меньше газа при этом возникает.

Ученые обнаружили проблему в том, что при более теплом климате травы менее питательны, потому что в них больше плохо усваиваемого волокнистого материала. То есть из-за роста глобальных температур качество корма снижается, корова тратит больше времени на переваривание, и выделяется больше метана. А это влияет на повышение температуры на Земле, из-за которой травы становятся менее питательными. Круг замыкается и усиливает парниковый эффект.

Стоит отметить, что мясомолочные фермы уже занимают около 70% всех земель, пригодных для сельского хозяйства. Одним из потенциальных выходов может быть развитие сферы производства пищи из насекомых.

Коротше, - скоро будемо їсти сушених тарганів. Щоб знизити загрозу глобального потепління. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 1446
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13.08.2021 02:18 Ответить
В лучшем случае)))
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13.08.2021 02:23 Ответить
так это же прекрасно, самка таракана после оплодотворения, может отложить около 40.000 яиц, это же пищевой вечный двигатель!
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13.08.2021 02:23 Ответить
Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 8370 Тараканья ферма - один из самых рентабельных видов агробизнеса

1 вложенный доллар в тараканью ферму принесет 8С 2010 года цена на тараканов выросла в 10 раз . Тысяча тараканов принесет один доллар, а если ферма производит несколько миллионов тараканов ежемесячно, то это уже неплохой бизнес. Намного выгоднее, чем те же свиньи. Поэтому некоторые китайские фермеры начали переоснащать свои животноводческие фермы под производство насекомых.К слову, Periplaneta Americana - является предпочтительной породой для ферм. Насекомое достигает размера до 5 сантиметров. В высушенном состоянии имеет приятные сладковатый вкус с нотками рыбы. Под пиво было бы в самый раз. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 7428

Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 9560
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13.08.2021 02:34 Ответить
Кстати, хорошее бактериологическое оружие, как говорится:
новое-хорошо забытое старое Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 436
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13.08.2021 09:37 Ответить
В Україні тваринництва не має і вже мабуть не буде
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13.08.2021 06:51 Ответить
Курятину ніби експортуємо навіть, з ВРХ біда.. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 9695
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13.08.2021 07:56 Ответить
А молоко, сыр и масло ты от кого кушаешь? Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 446 Не говори токо шо из под пальмы Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 633
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15.08.2021 12:25 Ответить
Немеряно в Украине животноводства! Только теперь коровы не топчутся по полям вдоль дорог, а содержатся в крупнотоварных фермах, и их продуктивность в 5 раз выше тех "верблюдов" ("рыжая степная") что раньше держали селяне. Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 7284
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15.08.2021 12:27 Ответить
Вот чертовы швейцарцы с их милкаю....
загадили планету вместе с чукчами и оленями Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 7041
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13.08.2021 09:36 Ответить
это двухногие мешают коровам жить
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13.08.2021 10:04 Ответить
классно работать в ООН : зарплата, бонусы, можно бред нести и ни за что не отвечать
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13.08.2021 02:10 Ответить
Ну да)))
Это как переключить канал на тв)))
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13.08.2021 02:22 Ответить
Клімат завжди змінювався і буде змінюватись.
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13.08.2021 02:49 Ответить
В понедельник МГЭИК ООН опубликовала доклад, согласно которому "многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет", а многие из изменений, которые уже начались, например, продолжающийся подъем уровня моря, будут "необратимыми на протяжении сотен тысяч лет".Источник: https://censor.net/ru/n3282503

Яка ж брехня.
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13.08.2021 03:04 Ответить
Почему то климатодрочеры отказываются рассматривать климатические изменения за последние 500 млн. лет
Температура за последние 500 млн. лет
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13.08.2021 05:59 Ответить
Гораздо выше эффект будет от прекращения военных действий. Вот там теплоэнергетики выделяется - просто писец.
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13.08.2021 05:53 Ответить
А жрать готовить на дровах.
Не иначе в Гаити сьездили на повышение квалификации. Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 5289
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13.08.2021 05:53 Ответить
Граница Гаити и Доминиканской Республики.
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13.08.2021 05:55 Ответить
всем жрать сою вместо мясо))
и на машинах не ездить
и лучше не дышать))
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13.08.2021 06:06 Ответить
Главное - не пердеть.
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13.08.2021 06:50 Ответить
Де вони електроенергію брати будуть, яку при переході на електротранспорт в 2-3 раза більше треба.
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13.08.2021 07:03 Ответить
да закройте незаконное образование россия! там пожары ужу 3й месяц горят никто их не тушит - они сами поджигают - ибо по их мнению - когда погибнут все недружественные им страны (их списов в атласе мира) то они отправятся в рай....гундяй уже договорился...
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13.08.2021 07:10 Ответить
Лише один вулкан викидає більше CO2, ніж весь транспорт за 10 років.
І при цьому вміст вуглекислого газу в поаітрі завжди сталий і рівний 0.03%.
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13.08.2021 07:11 Ответить
Прекрасные коменты. Все в "теме". Согласен практически со всеми выскащываниями. Особенно умиляет что доклад как бы оторван от другой аналитики,от энергетиков. А они утверждают,что в 2040 году газ+нефть+уголь будут составлять 70% энергобаланса,ну атомка 26%, а ВИЭ всего 4%. Почему? Да потому что хотя и декларируют время существования панелей( 25 лет) по факту они деградируют за 10. Плюс то что они дают всего 15% от мощности. Нет ветра и ночь как работать промышленности,например? Или кондиционерам при духоте 45%. Накопители тоже деградируют быстро и они дорогие. Вкладывать миллиарды через 10-15 лет постоянно? У кого на это есть деньги. Ни у кого. Ну и товарищам надо вспомнить про минувшую зиму и стоимость газа сейчас 550$. Европейцы как то думают как газ купить,что бы зимой не замерзнуть. Может они его есть будут( уж сильно много закупают) раша уже больше 200млр м3 продает,а еще недавно продавала 160. В США 50% на угле, в Китае БОЛЕЕ 50%( кстати два самых крупных загрязнителя) В ОАЭ СЕЙЧАС строят ШЕСТЬ энергоблоков по 200мвт НА УГЛЕ. Ну в принципе,они ж арабы. Но они же понимают что в их ПУСТЫНЯХ солнце НЕ обеспечит их энергией. И при том количестве нефти строят ТЭС на УГЛЕ. Это реалии. А эти ***₽и из оон говорят прямым текстом- вы ,население,сильно много жрете и хорошо живете и вас есть работа. Надо что бы было экологично:
- убрать промышленность;
- глобально сократить население;
- для оставшегося организовать"диету" ибо коровы "вредные"
Господа забыли упомянуть что они это делают,потому что у неких людей "есть такое мнение" и они "думают" о будущем Земли ( ну и о своем тоже) и уж они точно не будут на диете. А эти думают что они будут при "этих благодетелях". Вы и ваши дети тоже сядите "на диету",если не попадете под "очередную панлемию". Вас тоже "отрегулируют". Вы же слышали что говорят "новый вирус ковид" уже осенью плевать хотел на прививку. И откуда они ВСЕ знают? Шаманы сказали или в лаборатории уже проверили очередные порции "закачают",пусть дохнут эти "лишние",остальных "вакциной отрегулируют". Останутся "нужные". И уголь и газ тогда не нужен. Потребителей же НЕ будет. А иначе что бы обеспечить тех кто есть даже сейчас НУЖЕН газ,нефть ,уголь В ТЕХ ЖЕ ОБЬЕМАХ.
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13.08.2021 07:12 Ответить
По количеству патронов, дешевле и экологичнее убрать оон, причём в ноги не стрелять.
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13.08.2021 08:20 Ответить
почав добре- а в кінці обісрався.... от нахіба ти лізеш в вакцинацію!!!!!!
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14.08.2021 14:26 Ответить
Никчёмная ООН вещает политику глобалистов, к климату это не имеет никакого отношения, только к продвижению своих меркантильных интересов в виде "зелёной" энергетики, "экологически-чистых" автомобилей и подобное другое.
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13.08.2021 07:55 Ответить
более 7 млрд населения шарика дышит,минимум 12 вдохов в минуту.а выделяют углекислый газ. а а ещё животные.и домашние и дикие...они тоже дышат...а ещё мы все пердим,справляем нужду малую и большую...
а ещё мы производим мусора,90 млн тонн в день.
а ещё...а ещё...а ещё...
может лучше уничтожить человечество?
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13.08.2021 07:57 Ответить
Кстати неплохая идея и надо начать с оных представителей.
не удивлюсь, когда каждого обяжут носить мешочек сзади для "выхлопных" газов и введут еще один вид налогов Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 339
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13.08.2021 09:44 Ответить
пропоную почати з кацапів
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14.08.2021 14:28 Ответить
А что там в одесской обл. турецкие товарищи собираются строить?? Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции - Цензор.НЕТ 4480
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13.08.2021 07:58 Ответить
Очень "полезную" для здоровья вещь, мусоросжигательный завод. Для боротьби з потеплінням клімату в ООН закликають закрити вугільні та газові електростанції - Цензор.НЕТ 3901
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13.08.2021 08:17 Ответить
и еще газовую электростанцию!!
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13.08.2021 08:20 Ответить
дурак.... просто дурак....
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14.08.2021 14:27 Ответить
Турецкий товарищ Ренат Ахметов продолжает строить ветряные электростанции.
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13.08.2021 08:17 Ответить
в дополнение к своему заявлению в ООН пообещали поставку рабов, которые будут крутить генераторы на электростанциях?
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13.08.2021 08:29 Ответить
Дурят нашего брата. Не надо быть гением, что бы понимать процессы круговорота газов в природе 6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2, это процесс образования под действием света из углекислого газа и воды, кислорода и нашего урожая. А вот формула сгорания метана CH4+2O2=CO2+2H2O. Как видите идёт выделение тепла, воды и углекислого газа. Надо только растительный мир не убивать а расширять плодоовощное производство. Почему то углекислый газ в пиве и пепси коле нас не пугает, а в стратосфере, мы его боимся. А ещё недавно во всём винили озоновые дыры и боялись фреона из холодильника. Чушь очередная. Кто то готовит почву для пополнения своего кармана от карбоновых налогов. Миллиард деревьев, надо высадить, и всё наладится.
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13.08.2021 08:29 Ответить
Як ти собі уявляєш таку хімічну реакцію?
Зібралися шість молекул однієї хімічної речовини, шість - другої, на партійні збори і вирішили створити партію?
Крім того, формулу води написав неправильно.
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17.08.2021 08:23 Ответить
Вот такая она химическая реакция, миллионы лет уже идёт. И партийные сборы и войны и праздники, тоже благодаря этой реакции идут. И с формулой воды, я вроде бы нигде не ошибся. Специально из-за тебя, все молекулы пересчитал.
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17.08.2021 09:01 Ответить
Ти думаєш, що формула води H2O?
Дай свою пошту, щось вишлю почитати...
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17.08.2021 13:25 Ответить
не напрягайся. Может там у тебя и правда три атома водорода в молекуле воды, я не буду с тобой спорить. У нас тут по две.
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18.08.2021 09:59 Ответить
У нас теж.

Тільки в молекулі води додатково присутній один атом вуглецю. Справжня формула води - CH2O. (Якщо що, це не формальдегід - у ньому ізотоп вуглецю, який туди потрапляє при його синтезі з метанолу.) H2O - дігідрид кисню, який в газоподібному стані може існувати в діапазоні температур від -70С до -90С; це так званий гримучий газ, але аж ніяк не вода

У воді - стабільна форма вуглецю С12. Тому вся біосфера на 99% складається саме з води, яка ускладнена до різноманітних амінокислот. До речі, ніякого азоту не існує. N = CH2. Так само, як не існує атомарного водню - це протон. І цей протон (або зв'язка OH), в залежності від умов та типу каталізатора, генерує так звані різні форми азоту та хімічні сполуки з ним, які насправді є зв'язаним іонізованим вуглецем С12 або його ізотопів.

Тому при розкладанні біологічних, рослинних рештків ми маємо саме вуглецевий залишок, а також газ H2S, бо у білках сірки - порядку 2% по масі. І ніякого "азоту".

Атмосфера - це теж вода, тільки дисоційована при зміні агрегатного стану до двох газів - диметилену (CH2)2, який ми звикли називати азотом, і кисню - O2.
2CH2O <--> (CH2)2 + O2
Реакція йде вправо при кипінні або нагріванні у великому об'ємі, вліво - при охолодженні там же (конденсація). Звідси - всі атмосферні явища, парові машини і забута безпаливна енергетика,... і багато іншого.

До речі, формула горіння метану у тебе теж неправильна. Насправді є так:
CH4 + O2 = CO2 + 2H2 + Q --- повне згоряння

2CH4 + O2 = (CO)2 + 4H2 + Q --- так зване неповне згоряння,

адже водяної пари при такому горінні не виділяється
І пізніше:
2CO2 + H2 = 2CH2O + O2 - Q
(CO)2 + H2 = 2CH2O + O - Q --- ось, звідки береться озон!

І ось чому температура атмофсери на висоті дуже низька
Тому ніякого парникового ефекту немає, а також вуглекислого газу в атмосфері практично не реєструється (0.03% по масі).

Все зав'язано в просту і логічну систему, самодостатню і таку, що підтримується лише подачею енергії Сонця. Саме воно було головним божеством, рушійною силою для наших предків.
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19.08.2021 14:05 Ответить
самый страшный парниковый газ - дигидроген монооксид - почему никто с ним не борется? (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B)
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13.08.2021 09:00 Ответить
не посилайся тут на срукіпедію
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14.08.2021 14:30 Ответить
Теперь я понял для чего Северный поток немцам, они хотят закрыть газовые электростанции!!😁😁😁😁😁
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13.08.2021 09:08 Ответить
Пожалуй и ВОЗ может заявить "чтобы не болеть нужно умереть".
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13.08.2021 09:13 Ответить
це типу, щоб закінчити війну треба "простапірістатьстрілять"
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14.08.2021 14:31 Ответить
А отказаться от угольного и дровяного отопления - не пора?
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13.08.2021 09:16 Ответить
Бред сивой кобылы и манипуляция крупных концернов. Ага, закроем угольные електростанции и сядем на кацапскую газовую иглу. Знаем откуда ветер дует и кто все ето раздувает.
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13.08.2021 09:22 Ответить
На Земле всегда температура менялась циклично от потепления к похолоданию и тогда не было еще человечества и такой индустриализации. А если хотите действительно помочь природе так запретите самолеты которых в Европе больше чем других странах автомобилей и которые выбрасывают углекислого газа прямо в атмосферу на несколько порядков больше чем ТЕС.
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13.08.2021 09:24 Ответить
Ага! И не дышать!
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13.08.2021 09:35 Ответить
Еще деревья надо высаживать. Дерево на 98% строит себя из атмосферного углерода.
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13.08.2021 10:00 Ответить
Пусть оон даст распоряжение, заткнуть все вулканы.
А то придумали, всех на овощи посадить. А как жить без вкусных сыров !?
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13.08.2021 10:53 Ответить
найкраще садити на бамбук- так в китаї робили
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14.08.2021 14:32 Ответить
Как только гансов затопило так сразу про экологию и глобальное потепление заговори а до этого молчали и нехрена не замечали.
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13.08.2021 11:34 Ответить
Вовсем виноваты коровы они слишком много выделяют(пердят) метаена, надо поголовье уменьшить.
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13.08.2021 11:36 Ответить
Где ваше потепление?! Мариуполь 13 августа, уже почти сутки льет дождь и температура +21. У нас в это время обычно засуха и +35-37. Что за потепление такое??
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13.08.2021 12:08 Ответить
 
 