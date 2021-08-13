Для борьбы с потеплением климата в ООН призывают закрыть угольные и газовые электростанции
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В ближайшие четыре года мир будет иметь дело с пиком выбросов парниковых газов, и в последующее десятилетие нужно прекратить работу угольных и газовых электростанций.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на выводы третьей части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.
The Guardian уточняет, что первая часть этого доклада вышла в понедельник, а третья, посвященная способам сократить влияние человечества на климат, должна была быть опубликована в марте 2022 года. Однако ее черновик выложили в доступ раньше, поскольку, как объяснил изданию первым опубликовавший материал испанский журналист Хуан Бордера, часть авторов опасались искажения результатов исследования до официальной публикации: правительства имеют право вносить правки в конспекты доклада для лиц, принимающих политические решения.
Между тем, согласно докладу, для достижения цели - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов по Цельсию и добиться нулевого уровня выбросов в 2050 году - нужно сократить наполовину выбросы углекислого газа за следующее десятилетие.
Авторы указывают, что богатые люди в каждой стране несут больше ответственности за глобальное потепление, чем бедные. Так, на 10% лиц, наиболее ответственных за выбросы в мире и при этом наиболее богатых, приходится 36 - 45% общего объема выбросов углекислого газа: это в 10 раз больше, чем у 10% наиболее бедной части населения Земли, которое имеет отношение лишь к 3 - 5% выбросов.
При этом, отмечает The Guardian, особенную вину составители доклада возлагают на использование джипов и на употребление мяса, а также считают необходимым менять уклад жизни и бытовые привычки, включая рацион питания, особенно у богатого населения.
"Переход на диету с более высоким содержанием белков растительного происхождения в регионах с избыточным потреблением калорий и пищевых продуктов животного происхождения может привести к существенному снижению выбросов, а также принесет пользу здоровью... растительная диета может снизить выбросы до 50% в сравнении с обычным западным питанием, (способствующим - ред) интенсивным выбросам", - утверждается в документе.
В докладе также говорится, что отказ от домов с чрезмерными отопительными и охладительными системами, сокращение воздушных перевозок, меньшее использование энергопотребляющих устройств тоже может внести значительный вклад в снижение выбросов.
Документ упоминает экономические риски, связанные с замораживанием использования ископаемого топлива, что может выражаться в "триллионах долларов"; однако в докладе советуют сократить риски при помощи инвестиций в "низкоуглеродные товары и услуги".
Кроме того, составители отчета полагают, что для сдерживания потепления в рамках 1,5 градусов по Цельсию потребуются технологии для вывода углекислого газа из атмосферы планеты. Авторы считают, что забота о лесных и земельных ресурсах тоже позволит ограничить повышение температур, но эти меры не смогут компенсировать медленное сокращение выбросов в других отраслях человеческой деятельности. Также авторы выразили оптимизм по поводу удешевление технологий получения солнечной и ветровой энергии.
В понедельник МГЭИК ООН опубликовала доклад, согласно которому "многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет", а многие из изменений, которые уже начались, например, продолжающийся подъем уровня моря, будут "необратимыми на протяжении сотен тысяч лет".
Пожалуйста, подождите...
Ученые обнаружили проблему в том, что при более теплом климате травы менее питательны, потому что в них больше плохо усваиваемого волокнистого материала. То есть из-за роста глобальных температур качество корма снижается, корова тратит больше времени на переваривание, и выделяется больше метана. А это влияет на повышение температуры на Земле, из-за которой травы становятся менее питательными. Круг замыкается и усиливает парниковый эффект.
Стоит отметить, что мясомолочные фермы уже занимают около 70% всех земель, пригодных для сельского хозяйства. Одним из потенциальных выходов может быть развитие сферы производства пищи из насекомых.
Коротше, - скоро будемо їсти сушених тарганів. Щоб знизити загрозу глобального потепління.
1 вложенный доллар в тараканью ферму принесет 8С 2010 года цена на тараканов выросла в 10 раз . Тысяча тараканов принесет один доллар, а если ферма производит несколько миллионов тараканов ежемесячно, то это уже неплохой бизнес. Намного выгоднее, чем те же свиньи. Поэтому некоторые китайские фермеры начали переоснащать свои животноводческие фермы под производство насекомых.К слову, Periplaneta Americana - является предпочтительной породой для ферм. Насекомое достигает размера до 5 сантиметров. В высушенном состоянии имеет приятные сладковатый вкус с нотками рыбы. Под пиво было бы в самый раз.
новое-хорошо забытое старое
загадили планету вместе с чукчами и оленями
Это как переключить канал на тв)))
Яка ж брехня.
Температура за последние 500 млн. лет
Не иначе в Гаити сьездили на повышение квалификации.
и на машинах не ездить
и лучше не дышать))
І при цьому вміст вуглекислого газу в поаітрі завжди сталий і рівний 0.03%.
- убрать промышленность;
- глобально сократить население;
- для оставшегося организовать"диету" ибо коровы "вредные"
Господа забыли упомянуть что они это делают,потому что у неких людей "есть такое мнение" и они "думают" о будущем Земли ( ну и о своем тоже) и уж они точно не будут на диете. А эти думают что они будут при "этих благодетелях". Вы и ваши дети тоже сядите "на диету",если не попадете под "очередную панлемию". Вас тоже "отрегулируют". Вы же слышали что говорят "новый вирус ковид" уже осенью плевать хотел на прививку. И откуда они ВСЕ знают? Шаманы сказали или в лаборатории уже проверили очередные порции "закачают",пусть дохнут эти "лишние",остальных "вакциной отрегулируют". Останутся "нужные". И уголь и газ тогда не нужен. Потребителей же НЕ будет. А иначе что бы обеспечить тех кто есть даже сейчас НУЖЕН газ,нефть ,уголь В ТЕХ ЖЕ ОБЬЕМАХ.
а ещё мы производим мусора,90 млн тонн в день.
а ещё...а ещё...а ещё...
может лучше уничтожить человечество?
не удивлюсь, когда каждого обяжут носить мешочек сзади для "выхлопных" газов и введут еще один вид налогов
Зібралися шість молекул однієї хімічної речовини, шість - другої, на партійні збори і вирішили створити партію?
Крім того, формулу води написав неправильно.
Дай свою пошту, щось вишлю почитати...
Тільки в молекулі води додатково присутній один атом вуглецю. Справжня формула води - CH2O. (Якщо що, це не формальдегід - у ньому ізотоп вуглецю, який туди потрапляє при його синтезі з метанолу.) H2O - дігідрид кисню, який в газоподібному стані може існувати в діапазоні температур від -70С до -90С; це так званий гримучий газ, але аж ніяк не вода
У воді - стабільна форма вуглецю С12. Тому вся біосфера на 99% складається саме з води, яка ускладнена до різноманітних амінокислот. До речі, ніякого азоту не існує. N = CH2. Так само, як не існує атомарного водню - це протон. І цей протон (або зв'язка OH), в залежності від умов та типу каталізатора, генерує так звані різні форми азоту та хімічні сполуки з ним, які насправді є зв'язаним іонізованим вуглецем С12 або його ізотопів.
Тому при розкладанні біологічних, рослинних рештків ми маємо саме вуглецевий залишок, а також газ H2S, бо у білках сірки - порядку 2% по масі. І ніякого "азоту".
Атмосфера - це теж вода, тільки дисоційована при зміні агрегатного стану до двох газів - диметилену (CH2)2, який ми звикли називати азотом, і кисню - O2.
2CH2O <--> (CH2)2 + O2
Реакція йде вправо при кипінні або нагріванні у великому об'ємі, вліво - при охолодженні там же (конденсація). Звідси - всі атмосферні явища, парові машини і забута безпаливна енергетика,... і багато іншого.
До речі, формула горіння метану у тебе теж неправильна. Насправді є так:
CH4 + O2 = CO2 + 2H2 + Q --- повне згоряння
2CH4 + O2 = (CO)2 + 4H2 + Q --- так зване неповне згоряння,
адже водяної пари при такому горінні не виділяється
І пізніше:
2CO2 + H2 = 2CH2O + O2 - Q
(CO)2 + H2 = 2CH2O + O - Q --- ось, звідки береться озон!
І ось чому температура атмофсери на висоті дуже низька
Тому ніякого парникового ефекту немає, а також вуглекислого газу в атмосфері практично не реєструється (0.03% по масі).
Все зав'язано в просту і логічну систему, самодостатню і таку, що підтримується лише подачею енергії Сонця. Саме воно було головним божеством, рушійною силою для наших предків.
А то придумали, всех на овощи посадить. А как жить без вкусных сыров !?