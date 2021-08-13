До конца года в стране появится 4 лаборатории для диагностики орфанных заболеваний, - Радуцкий

К концу 2021 в нашей стране появятся четыре лаборатории для диагностики орфанных заболеваний на ранних стадиях.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылко на Укринформ, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"300 млн выделено, и уже к концу года в Украине появятся четыре лаборатории, которые будут диагностировать орфанные заболевания на ранних стадиях", - сказал Радуцкий.

По его словам, отсутствие лабораторий не позволяет сейчас определять точное количество пациентов с орфанными заболеваниями.

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Кроме того, председатель комитета ВР рассказал, что на следующий год из государственного бюджета предполагается выделить 20 млрд гривен для строительства или обновления одного взрослого и одного детской больниц в каждой области Украины. "Уже сейчас заказана проектно-сметная документация", - подчеркнул Радуцкий.

Он добавил, что на протяжении 2021 в пределах президентской программы "Большая стройка" отремонтировано и введено в эксплуатацию 118 приемных отделений опорных больниц, еще в 83 ремонтные работы завершатся до конца года.

Также, по словам Радуцкого, до конца года будет введено в эксплуатацию новый корпус национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

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