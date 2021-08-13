В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в маршрутках. СПИСОК направлений
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На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба киевской областной госадминистрации.
"Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщиков услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", - сказал глава КОГА Василий Володин.
Как сообщается, сокращение стоимости проезда произошло на следующих направлениях: Вишневое - Киев; Боярка - Киев; Васильков; Кривое Озеро - Киев; Ирпень - Киев; Чабаны - Киев; Петровское - Киев; Крюковщина - Киев АС Киев; Крюковщина - Киев АС Южная.
Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.
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Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%. Источник: https://censor.net/ru/n3282505
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Гарючка дарага.......
Было время, и цены снижали
И текли, куда надо, каналы
И в конце, куда надо, впадали
(С)
Моя зарплатня 3 роки складала 10 тисяч грн (і на той час це дули непогані гроші), з них виймали 650грн податку і повертали мені компенсаціею їх же, тобто 10 000 + 650 - 650, то в мене зарплатня складала вже 10650, хоча я все так же отримував все ті ж 10К грошей на руки.
А тепер з мене виймають 1500 грн податку та знову повертають їх у вигляді компенсації, але тепер моя зарплатня на сьогодні складає 11500 грн, АЛЕ Я ВСЕ ТАК ЖЕ ОТРИМУЮ НА РУКИ 10К ГРОШЕЙ!!!
За 3 роки зростання моєї зарплатні склало 11,5% номінально, але я отримую все ті ж 10К які за рахунок інфляції уже не мають тієї купівельної спроможності що 3 роки назад.
Отакі танці з бубном навколо відомості з зарплатнею.