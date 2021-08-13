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Киевская область (3537) маршрутки (541) проезд (307)

В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в маршрутках. СПИСОК направлений

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в маршрутках. СПИСОК направлений

На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба киевской областной госадминистрации.

"Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, учитывающий экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщиков услуги также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", - сказал глава КОГА Василий Володин.

Как сообщается, сокращение стоимости проезда произошло на следующих направлениях: Вишневое - Киев; Боярка - Киев; Васильков; Кривое Озеро - Киев; Ирпень - Киев; Чабаны - Киев; Петровское - Киев; Крюковщина - Киев АС Киев; Крюковщина - Киев АС Южная.

Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.

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Топ комментарии
+6
Поверю в заботу маршрутных перевозчиков о клиентах только после введения поголовного e-билета... Чтоб ни одна копейка мимо кассы не уходила...
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13.08.2021 07:47
+3
На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках Источник: https://censor.net/ru/n3282505

Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%. Источник: https://censor.net/ru/n3282505

В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в маршрутках - Цензор.НЕТ 4707
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13.08.2021 07:16
+3
Да!Но нет! (с) У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках - Цензор.НЕТ 9068
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13.08.2021 07:59
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На 9 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда в маршрутках Источник: https://censor.net/ru/n3282505

Отмечается, что увеличение стоимости проезда на одном из перечисленных направлений не превышает 18%. Источник: https://censor.net/ru/n3282505

В Киевской области начали снижать тарифы на проезд в маршрутках - Цензор.НЕТ 4707
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13.08.2021 07:16 Ответить
То понижают, то оказывается повышают.
Редакторы проверяйте информацию и внимательно иногда читайте, что пишите.
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13.08.2021 07:40 Ответить
Да!Но нет! (с) У Київській області почали знижувати тарифи на проїзд в маршрутках - Цензор.НЕТ 9068
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13.08.2021 07:59 Ответить
хзегниды решили за счёт маршрутчиков повысить рейтинг клована ...
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13.08.2021 07:33 Ответить
Поверю в заботу маршрутных перевозчиков о клиентах только после введения поголовного e-билета... Чтоб ни одна копейка мимо кассы не уходила...
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13.08.2021 07:47 Ответить
у нас такого не будет..
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13.08.2021 07:50 Ответить
Тернополь
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13.08.2021 08:06 Ответить
в Украине где-то на что-то снижаются цены?! быть такого не может, что-то там явно не чисто.
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13.08.2021 08:01 Ответить
Перед цим підвищення було. Підвищили на 6-7 гривень, а потім понизили на 3. Профіт.
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13.08.2021 08:41 Ответить
У нас було 6 грн. - стало 8 грн.
Гарючка дарага.......
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13.08.2021 09:04 Ответить
Было дело, и были подвалы
Было время, и цены снижали
И текли, куда надо, каналы
И в конце, куда надо, впадали
(С)
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13.08.2021 09:02 Ответить
Про маршрут Вешневе-Київ #721. До Нового року вартість проїзду 15грн. Піднімають до 23 грн. і зараз дійсно,зменшують на 2грн. Таким чином,на 13.08.21 вартісь склала 23грн., що на 40% вище ніж була.
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13.08.2021 09:20 Ответить
Саме так. Шахрайство та маніпуляції.
Моя зарплатня 3 роки складала 10 тисяч грн (і на той час це дули непогані гроші), з них виймали 650грн податку і повертали мені компенсаціею їх же, тобто 10 000 + 650 - 650, то в мене зарплатня складала вже 10650, хоча я все так же отримував все ті ж 10К грошей на руки.
А тепер з мене виймають 1500 грн податку та знову повертають їх у вигляді компенсації, але тепер моя зарплатня на сьогодні складає 11500 грн, АЛЕ Я ВСЕ ТАК ЖЕ ОТРИМУЮ НА РУКИ 10К ГРОШЕЙ!!!
За 3 роки зростання моєї зарплатні склало 11,5% номінально, але я отримую все ті ж 10К які за рахунок інфляції уже не мають тієї купівельної спроможності що 3 роки назад.
Отакі танці з бубном навколо відомості з зарплатнею.
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13.08.2021 12:39 Ответить
Срочно выпускайте Фурсу! Он быстро докажет что снижение цен очень плохо для пассажиров и губительно для экономики.
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13.08.2021 10:45 Ответить
 
 