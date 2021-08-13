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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим

За прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Новомихайловки противник трижды обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в Минобороны..

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 13 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
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Топ комментарии
+7
Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины" - Цензор.НЕТ 3454
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13.08.2021 07:27
+7
На теме будет как всегда 4-5 комментариев. Надоело про нашу войну? Видимо так.
Зато на темах Афганистана бурление, это актуальней... мда...

В сети ничего стоящего внимания. Ладно, есть кое-что из личных наблюдений.
Шахте им.Засядько таки гаплык. Затапливает, зарплату дали только за май только 30-50%.
Щяхтеры бегут, приговаривая "Там жопа". Такая же огромная как у Звягильского.
«Донбасс уверенно смотрит в будущее»

Зашел в "Вектор", бывший Рышпубликанский, бывший АТБ. На ценниках выпечки состав: улуТшатель. Ах, вы ж ибуТшие зашитнеги русссссского езыка!!!!!!
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13.08.2021 07:47
+5
Одужання всім пораненим бійцям.
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13.08.2021 07:59
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Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины" - Цензор.НЕТ 3454
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13.08.2021 07:27 Ответить
На теме будет как всегда 4-5 комментариев. Надоело про нашу войну? Видимо так.
Зато на темах Афганистана бурление, это актуальней... мда...

В сети ничего стоящего внимания. Ладно, есть кое-что из личных наблюдений.
Шахте им.Засядько таки гаплык. Затапливает, зарплату дали только за май только 30-50%.
Щяхтеры бегут, приговаривая "Там жопа". Такая же огромная как у Звягильского.
«Донбасс уверенно смотрит в будущее»

Зашел в "Вектор", бывший Рышпубликанский, бывший АТБ. На ценниках выпечки состав: улуТшатель. Ах, вы ж ибуТшие зашитнеги русссссского езыка!!!!!!
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13.08.2021 07:47 Ответить
Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу війська РФ п'ять разів зривали режим "тиші" - Цензор.НЕТ 5112
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13.08.2021 08:31 Ответить
И што? Што нитак? Кагбудта в украинскую выпичьку ни дабавляют всякии кансирванты и улeтшатили, ага какжы!

[В Донецком национальном университете составляют словарь донецкого языка
4 июнь 2021 | 15:59

Ученые Донецкого национального университета и двух академических научных центров России ведут совместную разработку словарей современного русского языка в Донбассе.
Об этом заявил доктор филологических наук, завкафедрой русского языка ДонНУ Вячеслав Теркулов.]
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13.08.2021 09:03 Ответить
Просто в таких темах, коментувати цензурно вже сил не лишилось, а за нецензурку банять...
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13.08.2021 12:56 Ответить
Одужання всім пораненим бійцям.
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13.08.2021 07:59 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську паскуду твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу війська РФ п'ять разів зривали режим "тиші" - Цензор.НЕТ 250
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13.08.2021 08:22 Ответить
Напоминаю, что нашим воинам ЗАПРЕТИЛИ убивать врага. Так шо они в сторону кацапов могут только дули тыкать. Разве что гасить по тихому, чтобы никто не догадался
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13.08.2021 08:56 Ответить
Какой какой "режим" срывали? Ну бред же собачий...
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13.08.2021 08:57 Ответить
а зельца ваще мир в голове (с которой он правда не всегда дружит)...
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13.08.2021 11:25 Ответить
Допоможу " миролюбним" пліснявим назвати речі своїми іменами. Вогнестрільне поранення, отримане нашим захисником, називається снайперською кулею.
Швидкого одужання нашому герою.
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13.08.2021 09:52 Ответить
та ну... не напрягайте моск преЗЕ...оно жеж точно знает,шо снайперского огня с "той стороны" стало меньше... а мир так еще в прошлом году наступил ( ну по крайней мере его так убедили)
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13.08.2021 11:28 Ответить
 
 