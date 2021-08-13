Украинский воин получил огнестрельное ранение на Донбассе. За сутки войска РФ пять раз срывали режим "тишины"
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За прошедшие сутки, 12 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, вблизи поселка Пески враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от Новомихайловки противник трижды обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Пивденного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-мм калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в Минобороны..
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 13 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
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Зато на темах Афганистана бурление, это актуальней... мда...
В сети ничего стоящего внимания. Ладно, есть кое-что из личных наблюдений.
Шахте им.Засядько таки гаплык. Затапливает, зарплату дали только за май только 30-50%.
Щяхтеры бегут, приговаривая "Там жопа". Такая же огромная как у Звягильского.
«Донбасс уверенно смотрит в будущее»
Зашел в "Вектор", бывший Рышпубликанский, бывший АТБ. На ценниках выпечки состав: улуТшатель. Ах, вы ж ибуТшие зашитнеги русссссского езыка!!!!!!
[В Донецком национальном университете составляют словарь донецкого языка
4 июнь 2021 | 15:59
Ученые Донецкого национального университета и двух академических научных центров России ведут совместную разработку словарей современного русского языка в Донбассе.
Об этом заявил доктор филологических наук, завкафедрой русского языка ДонНУ Вячеслав Теркулов.]
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську паскуду твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Швидкого одужання нашому герою.