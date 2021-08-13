РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9733 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 927 10
ОБСЕ (4790) Донбасс (26945) Донецкая область (7123)

Танки, гаубицы и БМП: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику войск РФ на оккупированных территориях Донбасса

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Танки, гаубицы и БМП: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику войск РФ на оккупированных территориях Донбасса

Войска РФ продолжают размещать тяжелую военную технику в нарушение всех договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ за 12 августа.

Так, Миссия зафиксировала 3 гаубицы и 15 танков, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне возле н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 37 км к северовостоку от Донецка).

Речь идет о самоходной гаубице (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полигоне вблизи н. п. Новоселовка (37 км к северо-востоку от Донецка), 15 танках (Т-72 - 10 ед., Т-64 - 2 ед. и неустановленного типа - 3 ед.)

Также сообщается, что спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей 13 боевых бронированных машин, в том числе вблизи жилого квартала.

На полигоне возле Новоселовки (неподконтрольная правительству территория) наблюдатели видели 7 боевых машин пехоты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не пропустили патрули миссии ОБСЕ на блокпостах вблизи Новоазовска, Безымянного и Шевченко, - штаб ООС
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Танки, гаубицы и БМП: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику войск РФ на оккупированных территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 339. Танки, гаубицы и БМП: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику войск РФ на оккупированных территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 6834 .
показать весь комментарий
13.08.2021 07:58 Ответить
Плюють кацапи на ОБСЕ - вони тепер мають СП2 и незабаром скуплять півевропи
А евррпейці тільки занепоені Танки, гаубиці і БМП: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала важку військову техніку військ РФ на окупованих територіях Донбасу - Цензор.НЕТ 9370. Не розуміють шо орда стоить на порозі
показать весь комментарий
13.08.2021 08:11 Ответить
Головне "шоб не стреляли", а скільки ще треба відійти (розвести протиборчі сили), а по суті здати позиції, щоб побачити мир в очах пукіна, щоб кацапи пукіністи зайняли ще кілька українських населених пунктіві захопили в заручники українців??? Скільки наркомани, дебіли і не українці будуть рулити нашою країною, сумно, коли ж народ прокинеться і зрозуміє, що теперішня влада- це також злий внутрішній ворог українцям, це ставленики олігархічної злочинної грабіжницької системи, якій байдуже до національних інтересів.
показать весь комментарий
13.08.2021 09:52 Ответить
А что это за 2 алкосепара возле обсешной машины? Это они как гопники теперь ездят? Раньше в форменной одежде были
показать весь комментарий
13.08.2021 08:19 Ответить
Танки, гаубиці і БМП: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала важку військову техніку військ РФ на окупованих територіях Донбасу - Цензор.НЕТ 6501
показать весь комментарий
13.08.2021 08:34 Ответить
Мир в глазах кремлёвского фюрера все отчётливее. Правда зелибобики?
показать весь комментарий
13.08.2021 08:41 Ответить
Косоворотка Гундосовна дала команду військам повернутися на ті позиції, з яких відвів? Та ні, вони і надалі будуть смакувати тему, що колись Порошенко обіцяв закінчити війну за 10 днів. А сам закінчив? Війська назад повернув?
показать весь комментарий
13.08.2021 08:42 Ответить
Ну обнаружили и что дальше? Засуньте обеспокоенность себе в ЖОПУ
показать весь комментарий
13.08.2021 08:44 Ответить
а все потому , что нет НАКАЗАНИЯ ни за нарушение "тишины", ни за манипуляции с отводом войск...
ибо НЕ НАКАЗАННОЕ ЗЛО - БОРЗЕЕТ !!!!!
показать весь комментарий
13.08.2021 11:31 Ответить
 
 