Танки, гаубицы и БМП: спецмиссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую военную технику войск РФ на оккупированных территориях Донбасса

Войска РФ продолжают размещать тяжелую военную технику в нарушение всех договоренностей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ за 12 августа.

Так, Миссия зафиксировала 3 гаубицы и 15 танков, размещенных в нарушение линий отвода на полигоне возле н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 37 км к северовостоку от Донецка).

Речь идет о самоходной гаубице (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полигоне вблизи н. п. Новоселовка (37 км к северо-востоку от Донецка), 15 танках (Т-72 - 10 ед., Т-64 - 2 ед. и неустановленного типа - 3 ед.)

Также сообщается, что спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей 13 боевых бронированных машин, в том числе вблизи жилого квартала.

На полигоне возле Новоселовки (неподконтрольная правительству территория) наблюдатели видели 7 боевых машин пехоты.

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