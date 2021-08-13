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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 263 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 12 августа в Украине зафиксированы 1 263 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 73, медработников - 52 ) .

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 01 госпитализированы - 613 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 01 летальных случаев - 44;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 01 выздоровели - 1007 человек;

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 01 методом ПЦР - 22 318 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 01 методом ИФА - 8 133 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 01 экспресс-тестами - 16 904 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Штамм коронавируса "Йота" в стране не обнаружен, - санврач Кузин

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 01 заболели - 2 263 864 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 01 выздоровели - 2 195 798 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 01 летальных случаев - 53 217;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестов - 11 627 179

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (166), Одесской (99) и Донецкой (84) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели 12
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Вроде как Пятница 13-е... А всего-то 1263 случая, никакой разницы почти с Четвергом 12-го, когда было 1247. Вот 200-х добавилось, в два раза, даже более. Какие выводы? У меня- никаких. Можэ Ляшко что-то поведает?
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13.08.2021 08:18 Ответить
результаты пятницы 13-го будет утром в субботу 14-го 😉.
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13.08.2021 08:23 Ответить
Если из-за коронавирусной инфекции вводят локдаун, то предлагаю запретить продавать в магазинах бухлишко и сигаретки, ведь от них умирает больше, при сердечно-сосудистых заболеваниях: таких как инфаркт и инсульт. В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 105
Для тех кто начнет говорить, что инфаркт и инсульт не передается воздушно-капельным путем скажу следующее: водачка попадает в организм капельным путем, а дымок из сигаретки воздушным😇 , шах и мат 👌😆.
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13.08.2021 08:22 Ответить
Бу варити *самжене *та збирати недопалки ..! В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 5670
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13.08.2021 08:29 Ответить
"Разбить? Пол-литра? Да я тебя В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали - Цензор.НЕТ 9646..."(с)....
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13.08.2021 08:51 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему!!! В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 1 263 нові випадки зараження, 1 007 людей одужали - Цензор.НЕТ 1954
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13.08.2021 08:48 Ответить
У вакцинированых странах смертность от ковида в разы выше Официальные данные посланы в
оон
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13.08.2021 09:11 Ответить
А еще вакцинированными управляет бил гейтс через вышки 5g
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13.08.2021 10:05 Ответить
Вдосконалили надання меддопомоги. Черга до сімейного в Києві на 6 днів, роблять чомусь тільки ПЛР тести. Так людина з темпераурою 39, біллю в м'язах та кістках зі зниженням слуху "трошки контужена" сидить вдома, дивиться на статистику та бажає розуму керівникам
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13.08.2021 11:48 Ответить
 
 