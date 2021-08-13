В Украине за сутки от COVID-19 умерли 44 человека, зафиксированы 1 263 новых случая заражения, 1 007 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 263 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 12 августа в Украине зафиксированы 1 263 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 73, медработников - 52 ) .

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 613 человек;

летальных случаев - 44;

выздоровели - 1007 человек;

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 22 318 человек,

методом ИФА - 8 133 человека,

экспресс-тестами - 16 904 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 263 864 человека;

выздоровели - 2 195 798 человек;

летальных случаев - 53 217;

проведено ПЦР-тестов - 11 627 179

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (166), Одесской (99) и Донецкой (84) областях", - рассказали в Минздраве.



