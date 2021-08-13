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За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 августа в мире зарегистрировали 713 183 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 379 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 206 254 882 случая инфицирования, из них 713 183 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 348 272 человека, из них 10 379 за минувшие сутки.

За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 185,1 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две теории: разведка США так и не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, - CNN

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 53-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 43-ю и 6-ю позицию соответственно.
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Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 3937
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13.08.2021 08:56 Ответить
За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 2124
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13.08.2021 08:58 Ответить
У уколотого, заразившегося вирусом, шансы уйти на тот свет на 90% больше, чем у неуколотого. Так врачи говорят.
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13.08.2021 09:07 Ответить
Хе-хе. И тут ты, кацап, попал пальцем в просак За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 6234

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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13.08.2021 09:11 Ответить
Хоть бы ссылку свою сменил, чтобы не позориться.
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13.08.2021 09:18 Ответить
А ты своей ссылочкой её перекрой, винторогий За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 4494
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13.08.2021 09:19 Ответить
Читай, там и видео есть. Но чувствую, что зассышь.
https://greenpost.ua/ru/news/95-vazhkyh-***********-shhepleni-zayava-izrayilskogo-likarya-i35748
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13.08.2021 09:22 Ответить
Хе-хе. И снова кацап обоср@лся, на этот раз дав линк на откровенно фейкомётный сайт! За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 1395
Пример разоблаченного фейка гринпост: https://www.stopfake.org/uk/fejk-v-********-reorganizuvali-ministerstvo-energetiki-ta-zahistu-dovkillya/

За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 622
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13.08.2021 09:24 Ответить
Памперсы уже надел? Тогда читай.

"Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, «нет шансов на долгосрочную выживаемость». Об этом он заявил в интервью медиа-порталу «Brighteon».
- «Все, кто получает коронавирусную прививку, умрут, если вирус всё же попадёт в их организм, поскольку нет никакого лечения для тех, кто уже привит», - заявил Люк Монтанье.
По его словам, к такому выводу он пришёл после тщательного изучения «ингредиентов, содержащихся в инъекциях, и того, как они воздействуют на организм». - «Каждый человек, получивший укол, в конечном итоге умрет от антителозависимого усиления, или АДЭ», - резюмировал вирусолог."
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13.08.2021 09:28 Ответить
Хе-хе. И снова кацап об@ср@лся, не дав линк на фейкомётный сайт За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 5489
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13.08.2021 09:29 Ответить
Коби Хавив, директор больницы Герцог в Иерусалиме, на израильском канале Chanel 13 (один из самых популярных телеканалов в Израиле) сказал, что 95% тяжелых пациентов вакцинированы, 85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей.
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13.08.2021 09:20 Ответить
Хе-хе. И снова кацап об@ср@лся, не дав линк на фейкомётный сайт За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 9027
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13.08.2021 09:22 Ответить
Так ты шмурдяком укололся и понимаешь уже, что до следующего лета не доживёшь. Поэтому сильно нервничаешь и всех кацапами обзываешь.
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13.08.2021 09:25 Ответить
Ты, кацап, совсем с головой не дружишь. Впрочем, как и все кацапы За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 344 Я призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн - Цензор.НЕТ 2517
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13.08.2021 09:27 Ответить
4-е место,несбавлять!
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13.08.2021 09:10 Ответить
 
 