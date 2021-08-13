За сутки в мире выявили 713 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,3 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 206 млн. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 13 августа в мире зарегистрировали 713 183 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 379 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 206 254 882 случая инфицирования, из них 713 183 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 348 272 человека, из них 10 379 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 185,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 53-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 43-ю и 6-ю позицию соответственно.
Пожалуйста, подождите...
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
https://greenpost.ua/ru/news/95-vazhkyh-***********-shhepleni-zayava-izrayilskogo-likarya-i35748
Пример разоблаченного фейка гринпост: https://www.stopfake.org/uk/fejk-v-********-reorganizuvali-ministerstvo-energetiki-ta-zahistu-dovkillya/
"Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, «нет шансов на долгосрочную выживаемость». Об этом он заявил в интервью медиа-порталу «Brighteon».
- «Все, кто получает коронавирусную прививку, умрут, если вирус всё же попадёт в их организм, поскольку нет никакого лечения для тех, кто уже привит», - заявил Люк Монтанье.
По его словам, к такому выводу он пришёл после тщательного изучения «ингредиентов, содержащихся в инъекциях, и того, как они воздействуют на организм». - «Каждый человек, получивший укол, в конечном итоге умрет от антителозависимого усиления, или АДЭ», - резюмировал вирусолог."