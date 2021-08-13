РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12105 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 409 114
Зеленский (16519) Крым (26016) Аксенов (360)

"Выдадим без всяких сомнений", - марионетка Кремля Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства из Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кремлевская марионетка, подконтрольный России "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет найти политическое убежище на полуострове в случае, если ему придется бежать из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крыминформ", об этом он заявил во время "прямой линии" с жителями оккупированного полурстрова.

"У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придется просить, если из Украины придется бежать, мы его выдадим без всяких сомнений", – сказал Аксенов.

Также он отметил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами различного бизнеса в Крыму.

Напомним, ранее Аксенов заявил, что Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в оккупированном Крыму и платят коммунальные платежи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
"Выдадим без всяких сомнений", - марионетка Кремля Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства из Украины - Цензор.НЕТ 6807
показать весь комментарий
13.08.2021 09:16
+17
А в Ростов можна?
показать весь комментарий
13.08.2021 09:17
+17
**** . шо за невезуха . и квартирку купил и коммуналку исправно платит а они говорят выдадут . нету справедливости в этом мире "Выдадим без всяких сомнений", - марионетка Кремля Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства из Украины - Цензор.НЕТ 6126
слыхали зебобики "многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами различного бизнеса в Крыму." - это за них вы жопу рвете ? "Выдадим без всяких сомнений", - марионетка Кремля Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства из Украины - Цензор.НЕТ 4377
показать весь комментарий
13.08.2021 09:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та нехай лізе в катакомби Інкермана!
показать весь комментарий
13.08.2021 11:13 Ответить
Вот это поворот ! Только в Ростов?
показать весь комментарий
13.08.2021 11:32 Ответить
вот именно так и сдают дешовок......
показать весь комментарий
13.08.2021 12:00 Ответить
Зєля може у себе в ОП заховатись. За шторою "Видамо без жодних сумнівів", - маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що Зеленський не зможе сховатися в Криму в разі втечі з України - Цензор.НЕТ 5368
Або під кріслом "Видамо без жодних сумнівів", - маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що Зеленський не зможе сховатися в Криму в разі втечі з України - Цензор.НЕТ 8459
показать весь комментарий
13.08.2021 12:24 Ответить
зекрыса вообще то ,если что,в Албании затихориться собрался...
показать весь комментарий
13.08.2021 12:33 Ответить
Типа Аксенов чтото может сам порешать! "Видамо без жодних сумнівів", - маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що Зеленський не зможе сховатися в Криму в разі втечі з України - Цензор.НЕТ 6540
показать весь комментарий
13.08.2021 13:16 Ответить
Все объясняется просто: на эту осень партия Мертверчука вкупе с прочей антиукраинской сволочью планируют устроить чуть ли не переворот (на что они рассчитывают непонятно) и как всегда их желания, мечты о реванше опережают грустную действительность. Они уже предвкушают, как Зеленский будет бежать из Киева в Крым и Аксенов торжественно будет передавать его (Зеленского) Мертверчуку..
показать весь комментарий
13.08.2021 13:28 Ответить
ОПЗЖопа забыла, что не только они в оппозиции...И оппозицию ОПЗЖопы будут вешать первыми
показать весь комментарий
13.08.2021 18:25 Ответить
Да уж
показать весь комментарий
13.08.2021 13:36 Ответить
С чего вообще кто-то решил, що зеленский будет куда-то бежать? Оно худо-бедно досидит пложенный срок, будет пожизенное содержание получать, по каналам ходить и рассказывать как ему было тяжело, мемуары писать. И, поверьте, не сядет он никогда!
показать весь комментарий
13.08.2021 15:21 Ответить
он будет президентом ещё пять лет....у него нет конкурентов, как бы вы не дулись..))...хотя я против.
показать весь комментарий
13.08.2021 15:23 Ответить
Зеленский, продай ты ту квартиру в Крыму и все квартиры 95 квартала , шоб Аксёнов заткнулся .
А Аксёнова пора через интерпол истребовать в украинскую тюрьму
показать весь комментарий
13.08.2021 20:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 