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В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом:

В США разрешили делать дополнительную (бустерную) прививку некоторым лицам с ослабленным иммунитетом. Всем остальным полностью вакцинированным пока не требуется усиливающая доза – у них и так адекватный уровень защиты, подчеркнули в американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

К лицам, которым рекомендовали бустер, относятся люди после операции по пересадке органов, онкобольные, имеющие СПИД, аутоиммунное заболевание, принимающие лекарства для подавления иммунитета и другие, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Страна вступила в очередную волну пандемии. Люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску тяжелого COVID-19. После тщательного изучения имеющихся данных мы определили, что эта небольшая уязвимая группа может получить пользу от третьей дозы вакцин", – заявила и.о. комиссара FDA д-р Джанет Вудкок.

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По разным оценкам, около 10 млн человек в мире имеют различные иммунодефицитные состояния, при которых "классическая" схема вакцинации от коронавируса не дает ожидаемой защиты: из-за проблем с иммунными механизмами у них либо не вырабатывается антительный и/или клеточный ответ, либо вырабатывается, но минимально. Таким следует особо тщательно соблюдать меры предосторожности, чтобы предотвратить заражение. FDA подчеркнуло: лица из их окружения должны пройти вакцинацию, чтобы обеспечить повышенную защиту для этих уязвимых людей.

Бустеры в США будут делать мРНК-вакцинами Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и Spikevax (Moderna).

В инструкции к ним внесены поправки, позволяющие вводить третью дозу по меньшей мере через 28 дней после второй дозы той же вакцины лицам >18 лет (>12 лет для Comirnaty), которые перенесли трансплантацию органов или у которых есть состояния с эквивалентным уровнем иммунодефицита.

Также FDA рекомендует таким лицам "обсудить варианты лечения моноклональными антителами со своим лечащим врачом", если они заразятся. Например, "коктейлем антител" REGEN-COV – тем, которым лечили прошлого президента США Трампа. Насколько это актуально для Украины, поскольку такое лечение очень дорогое, неизвестно.

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Ученые считают, что инфекция у лиц с ослабленным иммунитетом может приводить к появлению новых, более заразных и/или вирулентных штаммов. Дело в том, что их иммунитет не может быстро победить инфекцию – и в организме фактически идет естественный отбор: преимущество получают более стойкие к воздействию ослабленного иммунитета варианты вируса.

Если такой вариант передается кому-то рядом с таким больным – может начаться новая вспышка инфекции, более "приспособленной" к людям. Так, возможно, появились альфа, бета, гамма, дельта – и прочие штаммы.

Израиль начал давать третью дозу "пфайзера" таким лицам в июле.
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Топ комментарии
+4
Аказуецца мутации у дваждывколотых организовываюцца. Надо им по одному укольчику в месяц терь делать.
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13.08.2021 10:28
+4
Тогда объявят, что во всём виноваты неуколотые. В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии" - Цензор.НЕТ 1525
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13.08.2021 10:32
+3
а якщо третя не допоможе тоді страта?
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13.08.2021 10:30
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В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии" - Цензор.НЕТ 9191
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13.08.2021 10:24 Ответить
Аказуецца мутации у дваждывколотых организовываюцца. Надо им по одному укольчику в месяц терь делать.
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13.08.2021 10:28 Ответить
Меня другое интиресует:

В США разрешили делать дополнительную (бустерную) прививку некоторым лицам с ослабленным иммунитетом

А как они знают, что иммунитет ослаблен?


У США схвалили третю дозу COVID-вакцини для людей з ослабленим імунітетом: "Країна вступила в чергову хвилю пандемії" - Цензор.НЕТ 7900
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13.08.2021 10:41 Ответить
Если, например, чел ВИЧ инфицированный или получает цитостатики или иммунодепрессанты, то он или его врач о чем-то таком догадываются.
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13.08.2021 12:10 Ответить
а якщо третя не допоможе тоді страта?
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13.08.2021 10:30 Ответить
Тогда объявят, что во всём виноваты неуколотые. В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии" - Цензор.НЕТ 1525
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13.08.2021 10:32 Ответить
Та щас эти обвинители и тут вылезут. В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии" - Цензор.НЕТ 6995
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13.08.2021 10:33 Ответить
Для тебе - так. У США схвалили третю дозу COVID-вакцини для людей з ослабленим імунітетом: "Країна вступила в чергову хвилю пандемії" - Цензор.НЕТ 6269
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13.08.2021 12:10 Ответить
Аппетит приходит с едой В США одобрили третью дозу COVID-вакцины для людей с ослабленным иммунитетом: "Страна вступила в очередную волну пандемии" - Цензор.НЕТ 9695
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13.08.2021 10:31 Ответить
"К лицам, которым рекомендовали бустер, относятся люди после операции по пересадке органов, онкобольные, имеющие СПИД, аутоиммунное заболевание, принимающие лекарства для подавления иммунитета Источник: https://censor.net/ru/n3282533
Как хотите... но прочитав список, которым рекомендовали ещё одну дозу... первое что возникло в башке- вот это: Контрольный выстрел! Никому не пытаюсь навязывать свою точку зрения, но... такой вот вывод мой: это избавление от излишнего, а значит вредного балласта.
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13.08.2021 10:31 Ответить
В США 60 % вакцинованих, плюс великий відсоток вже перехворівших... Цікаво як виникла третя хвиля. Ну не вірю я, що це все природній процес, ці всі нові штами точно виникають не "по власній волі"
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13.08.2021 11:03 Ответить
Немає ніякої «хвилі». Вона просто відсутня. Те, що ви прочитали-відверта брехня і провокація.
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13.08.2021 11:05 Ответить
Брехуни і вбивці. «Страна» вступила в комуністичне гівно, а не пандемію.
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13.08.2021 11:04 Ответить
 
 