Facebook отложил до следующего года возвращение сотрудников в офисы из-за штамма "дельта"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американская компания Facebook отложила до следующего года возвращения своих сотрудников в офисы из-за стремительного распространения коронавирусного штамма "Дельта" в США.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Verge.
"Учитывая последние данные по росту случаев заболевания COVID-19 вариантом "дельтa", наши сотрудники в США не будут возвращаться в офис до январю 2022 г.", - заявили в компании.
Facebook также ожидает, что так будет и в некоторых странах за пределами США.
"Мы продолжаем следить за ситуацией и сотрудничаем с экспертами, чтобы приоритетом в рамкам нашего плана по возвращению сотрудников в офисы, была безопасность каждого", - добавили в компании.
Отмечается, что еще несколько недель назад американская компания планировала вновь открыть свои офисы в октябре этого года. При этом было необходимо быть вакцинированы и носить маски.
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А хозяин катается на своей суперяхте по Средиземному морю. Мы видели на Крите, они зашли в бухту Мирабело, стали на якорь и два дня катались на гидроциклах и своей надувной горке. Пандемия,вобщем.