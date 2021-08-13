РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15524 посетителя онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
446 5
Facebook (385) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Facebook отложил до следующего года возвращение сотрудников в офисы из-за штамма "дельта"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Facebook отложил до следующего года возвращение сотрудников в офисы из-за штамма

Американская компания Facebook отложила до следующего года возвращения своих сотрудников в офисы из-за стремительного распространения коронавирусного штамма "Дельта" в США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Verge.

"Учитывая последние данные по росту случаев заболевания COVID-19  вариантом "дельтa", наши сотрудники в США не будут возвращаться в офис до январю 2022 г.", - заявили в компании.

Facebook также ожидает, что так будет и в некоторых странах за пределами США.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и сотрудничаем с экспертами, чтобы приоритетом в рамкам нашего плана по возвращению сотрудников в офисы, была безопасность каждого", - добавили в компании.

Отмечается, что еще несколько недель назад американская компания планировала вновь открыть свои офисы в октябре этого года. При этом было необходимо быть вакцинированы и носить маски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook закрыл сеть антивакцинаторов: ею управляли из России

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ублюдочная говносеть
показать весь комментарий
13.08.2021 10:39 Ответить
Кабы, кацапские админы говносети один хрен на удаленке.
показать весь комментарий
13.08.2021 10:47 Ответить
Фейсбучик помог развести панику про "смертельный вирус", и прохлаждаются дома.

А хозяин катается на своей суперяхте по Средиземному морю. Мы видели на Крите, они зашли в бухту Мирабело, стали на якорь и два дня катались на гидроциклах и своей надувной горке. Пандемия,вобщем.
показать весь комментарий
13.08.2021 11:12 Ответить
Да можете не возвращаться, всё равно ваш тупой ИИ банит за что ни попадя.
показать весь комментарий
13.08.2021 11:57 Ответить
 
 