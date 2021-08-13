Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму: "Это не локальный вопрос, а глобальная угроза"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в Крыму. Он назвал это глобальной угрозой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

По его словам, Украина информирует международных партнеров об этом, в частности, с целью контрмер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном: в Украине нужно развернуть подразделения ПВО США, - Резников

"Это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Будем использовать все возможности для сдерживания России", - заявил он.