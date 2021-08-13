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Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму: "Это не локальный вопрос, а глобальная угроза"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в Крыму. Он назвал это глобальной угрозой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.
По его словам, Украина информирует международных партнеров об этом, в частности, с целью контрмер.
"Это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Будем использовать все возможности для сдерживания России", - заявил он.
Топ комментарии
+7 Lucas Jorgen
показать весь комментарий13.08.2021 12:46
+6 Игорь Бех
показать весь комментарий13.08.2021 10:47
+5 Сергій Кулик 2955aac4
показать весь комментарий13.08.2021 10:43
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и пусть тогда подумают.
Эта проблема - ваша клоунская власть.
Которую никто не воспринимает, и которую все в мире шлют нах...й с вашим найвэлычнишым клованом во главе.
Генералы-дегенераторы диванные хреновы.
Из за чего и крымнаш
Просто легализовать хочется, ну и мост для малыша маловат