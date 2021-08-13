РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15524 посетителя онлайн
Новости Происшествия
5 235 15
Кривой Рог (1127) обрушение (179) супермаркет (171)

В одном из супермаркетов Кривого Рога на покупателя рухнул потолок. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В одном из супермаркетов Кривого Рога в районе Ингулец обвалился потолок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Судя по фото с места событий, обрушилась подвесная конструкция в мясном отделе.

Пользователи Facebook сообщали, что пострадал покупатель. Пострадавшего мужчину увезли в больницу с подозрением на травму спины. Ему должны сделать компьютерную томографию позвоночника.

12 августа администрация закрыла магазин "по техническим причинам".

В одном из супермаркетов Кривого Рога на покупателя рухнул потолок 01

Как позже рассказали в руководстве супермаркета, упавшая конструкция была установлена полгода назад во время ремонта.

"Действительно, подвесная конструкция в этом супермаркете упала. Она была установлена в январе 2021 года после реконструкции. Это современный магазин с обновленным дизайном, частью которого является эта подвесная конструкция. Подрядчик устанавливал ее на потолке с соблюдением всех действующих строительных требований и норм безопасности", - цитирует "Днепр вечерний" представителя магазина Александра Шутя.

По его словам, пострадавшему человеку оказали необходимую помощь, а супермаркет оплатил "экстренные расходы".

В одном из супермаркетов Кривого Рога на покупателя рухнул потолок 02

"Администрация супермаркета настояла на проверке состояния его здоровья в медицинском учреждении и оплатила экстренные расходы. Госпитализация и лечение не понадобились. Медики убедились, что здоровью посетителя ничего не угрожает, и он на следующий день вышел на работу", - заявил Шуть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС. ФОТОрепортаж

В администрации также утверждают, что провели внеплановую проверку подобных конструкций во всех магазинах сети совместно с подрядчиком, а также инициировали взыскание материального ущерба с подрядчика.

В одном из супермаркетов Кривого Рога на покупателя рухнул потолок 03

"Причины, по которым не была проведена надлежащая проверка надежности конструкции подрядчиком и техническим отделом, выясняются. По результатам проверки можем уверенно утверждать, что все элементы в наших магазинах надежно закреплены и безопасны для клиентов и сотрудников", - сообщили в руководстве супермаркета.

В одном из супермаркетов Кривого Рога на покупателя рухнул потолок 04
Фото: соцстети
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
На месте посетителя должен был быть Зе!!!
показать весь комментарий
13.08.2021 10:44
+5
Та он, вообще, везунчик. В мясном отделе... А могли ж сразу, по-тихому, в холодильник, а потом и на витрину..
показать весь комментарий
13.08.2021 10:48
+4
В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля - Цензор.НЕТ 995
показать весь комментарий
13.08.2021 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На месте посетителя должен был быть Зе!!!
показать весь комментарий
13.08.2021 10:44 Ответить
В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля - Цензор.НЕТ 995
показать весь комментарий
13.08.2021 11:09 Ответить
камни с неба на зебилов начали падать...
показать весь комментарий
13.08.2021 11:56 Ответить
Та он, вообще, везунчик. В мясном отделе... А могли ж сразу, по-тихому, в холодильник, а потом и на витрину..
показать весь комментарий
13.08.2021 10:48 Ответить
В пирожки.
показать весь комментарий
13.08.2021 11:12 Ответить
Да куда угодно: в колбасу, в чебуреки, на фарш, на отбивные или эскалопы В одному з супермаркетів Кривого Рогу на покупця упала стеля - Цензор.НЕТ 4062
показать весь комментарий
13.08.2021 11:19 Ответить
ааааааа, так это Варус..., а я думала атб..., это конкуренты постарались, потому-что никто не виноват, а потолок рухнул...
показать весь комментарий
13.08.2021 10:53 Ответить
Взяли тяжёлую плитку для отделки стен (а может и пола) и подвесили на потолке ...
Кто утвердил такое решение - муддакк.
показать весь комментарий
13.08.2021 11:11 Ответить
це не керамічна плитка, хоч і схожа на неї, це стельові панелі)
показать весь комментарий
13.08.2021 11:21 Ответить
Я і не знав, що Вофка до мами їздив...
показать весь комментарий
13.08.2021 11:19 Ответить
цыганов там ой мама..
показать весь комментарий
13.08.2021 11:53 Ответить
З 2019 року це прокляте місто!
показать весь комментарий
13.08.2021 15:23 Ответить
 
 