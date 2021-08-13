В одном из супермаркетов Кривого Рога на покупателя рухнул потолок. ФОТОрепортаж

В одном из супермаркетов Кривого Рога в районе Ингулец обвалился потолок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Судя по фото с места событий, обрушилась подвесная конструкция в мясном отделе.

Пользователи Facebook сообщали, что пострадал покупатель. Пострадавшего мужчину увезли в больницу с подозрением на травму спины. Ему должны сделать компьютерную томографию позвоночника.

12 августа администрация закрыла магазин "по техническим причинам".

Как позже рассказали в руководстве супермаркета, упавшая конструкция была установлена полгода назад во время ремонта.

"Действительно, подвесная конструкция в этом супермаркете упала. Она была установлена в январе 2021 года после реконструкции. Это современный магазин с обновленным дизайном, частью которого является эта подвесная конструкция. Подрядчик устанавливал ее на потолке с соблюдением всех действующих строительных требований и норм безопасности", - цитирует "Днепр вечерний" представителя магазина Александра Шутя.

По его словам, пострадавшему человеку оказали необходимую помощь, а супермаркет оплатил "экстренные расходы".

"Администрация супермаркета настояла на проверке состояния его здоровья в медицинском учреждении и оплатила экстренные расходы. Госпитализация и лечение не понадобились. Медики убедились, что здоровью посетителя ничего не угрожает, и он на следующий день вышел на работу", - заявил Шуть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пожилая женщина погибла в результате обрушения перекрытия в жилом доме в Одессе, – ГСЧС. ФОТОрепортаж

В администрации также утверждают, что провели внеплановую проверку подобных конструкций во всех магазинах сети совместно с подрядчиком, а также инициировали взыскание материального ущерба с подрядчика.

"Причины, по которым не была проведена надлежащая проверка надежности конструкции подрядчиком и техническим отделом, выясняются. По результатам проверки можем уверенно утверждать, что все элементы в наших магазинах надежно закреплены и безопасны для клиентов и сотрудников", - сообщили в руководстве супермаркета.



Фото: соцстети