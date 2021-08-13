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Новости Политика Украины
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долг (1144) Пенсионный фонд (424) пенсия (2135) Счетная палата (163) ОРДЛО (246)

Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы состоящими на учете лицами, - Счетная палата

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы состоящими на учете лицами, - Счетная палата

Пенсионерам с оккупированных территорий на начало 2021 года задолжали 83 млрд гривен. Из них 11 млрд гривен реально могут быть истребованы лицами, состоящими на учете на территории, подконтрольной властям Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Как отмечается в сообщении, задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет правительство не утвердило порядок социальных выплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период. Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. В 2020 году такие расходы только для ПФУ составили 1,1 млрд гривен.

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Кроме того, долги по страховым выплатам и расходам Фонда соцстрахования перед внутренне перемещенными лицами на начало этого года составили 7,8 млрд грн, из них реальные - 0,8 млрд гривен.

Анализ Счетной палаты также установил, что в течение 2019-2020 годов ВПЛ для покрытия расходов на проживание получили более 6 млрд гривен. Анализ показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество семей ВПЛ, которые получили адресную помощь, увеличилось на 3,7% - с 164,8 тыс. до 170,8 тыс. семей. При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% - с 1512 грн до 1470 гривен.

По данным Минсоцполитики, за последние 5 лет количество ВПЛ, состоящих на учете, сократилось почти на 12% - с 1,65 млн в 2017 году до 1,46 млн в 2021 году.
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Топ комментарии
+22
Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы состоящими на учете лицами, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 7826
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13.08.2021 10:48
+17
С какого это хера Украина им чото должна? Пусть им ***** платит пенсии!!! Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы состоящими на учете лицами, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 4181
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13.08.2021 10:46
+11
Когда в етой стране больше будут беспокоиться за жизнь украинцев а не сепаров и колаборантов?
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13.08.2021 11:04
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С какого это хера Украина им чото должна? Пусть им ***** платит пенсии!!! Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы состоящими на учете лицами, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 4181
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13.08.2021 10:46 Ответить
Пенсионерам с оккупированных территорий задолжали 83 млрд грн, из них 11 млрд грн реально могут быть истребованы состоящими на учете лицами, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 7826
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13.08.2021 10:48 Ответить
По сути бабло халявное на баллансе. А экономика все равно в жопе. Лучше бы показали,что в Украине перемены пошли. В лучшую сторону.
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13.08.2021 10:49 Ответить
Они и пошли, только в противоположную сторону. И мало того, даже не пошли, а побежали.
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13.08.2021 10:51 Ответить
То,что те придурки - нет никакого сомнения. Но по сути у государства миллиард евро тех придурков. Которые невостребованы. Бери и крути их. Что и делается. Только уверен ,происходит это лишь для частных отдельных лиц у власти.
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13.08.2021 10:57 Ответить
Два миллиарда евро.
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13.08.2021 10:58 Ответить
Ого, какой порядок цифр! Даже сказать нечего... Придется прощаться, не знаю- на какое время. Свет вырублен с 08.30 и батарея садится... А ведь не хотелось за водкой идти, но придется. Скука...
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13.08.2021 10:50 Ответить
Ага, Лугандонія ні хріна не платить, то хрін і пенсії тим хто там живе!
Хай Путік їм платить, вони ж мріяли про паРашу!
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13.08.2021 10:52 Ответить
надо немного подождать спутник изменит баланс
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13.08.2021 10:59 Ответить
Обсерутся.
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13.08.2021 11:00 Ответить
Если бы только. После "Спутника" могут и не выжить.
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13.08.2021 11:23 Ответить
Да насрать. А сколько задолжали пенсионерам которые не в окупации? Или вы считаете что $100 средняя пенсия в Украине ето нормально для жизни страны живущей по европейским ценам?Или все такие ето геноцид украинского народа. А окупированные территории обязаны кормить окупанты.
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13.08.2021 11:02 Ответить
Когда в етой стране больше будут беспокоиться за жизнь украинцев а не сепаров и колаборантов?
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13.08.2021 11:04 Ответить
Неужели не понимаете? Это же будущие избиратели ОПЗЖ и СН !
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13.08.2021 11:20 Ответить
Так мы же им воду даём, а там задолженность.
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13.08.2021 11:05 Ответить
стоп... содержание граждан на оккупированных территориях несет страна-оккупант... то есть расия... и Украина должна этот вопрос поднимать ежедневно, пока кацапы от злости не подохнут...
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13.08.2021 11:13 Ответить
Хотя бы не прекратила Украина выплачивать по 2000 дол пенсии тем пенсионерам, что выехали на ПМЖ в Израиль. Мы уж как-нибудь в Украине перебьёмся. Как-никак на своей Родине.
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13.08.2021 11:17 Ответить
Треба бути гуманними і пробачити ті борги по формулі "кому я винний, тому прощаю".
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13.08.2021 11:18 Ответить
Новый дерибан
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13.08.2021 11:19 Ответить
так пускай обращаются в пенсионный фонд по месту жительства
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13.08.2021 11:29 Ответить
Там жишь наши люди,,,,, тьфу ***
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13.08.2021 11:45 Ответить
Краще подумали про пенсіонерів які живуть на підконтрольних територіях, адже вони не живуть а виживають ,а за пенсіонерів лднр хай піклуются всякі пушиліни та інша рашиська мерзота,.до того багато хто з тих пенсіонерів мають російський паспорт і люто ненавидять Украіну.
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13.08.2021 11:51 Ответить
Счетную палату больше беспокоит те, кто не выбирал ВР Украины, не платил взносы в ПФ, кто поддерживает внешнего врага, кто является уже гражданином страны-оккупанта (РФ), кто радуется смерти наших воинов, чем граждане свободной Украины, те кто выбирал ВР, кто платил в ПФ, кто содержит и кормит эту власть, кто защищает свою Родину.
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13.08.2021 12:04 Ответить
как наших пленных провели по доунецку все забыли....а как потрошат нас олигархи и ничё не сделаеш закатают моментально..горе побеждённым и кочючая проволка вдоль частных полей не за горами оно и так их кластеры и вышечки с пулемётами сто лет прошло а всё тоже самое но теперь истребят по чистую
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13.08.2021 12:30 Ответить
та *****! (мікіла азіров, вождь данбасітів)
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13.08.2021 12:37 Ответить
а в пенсионный даунбасы платят?
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13.08.2021 12:40 Ответить
они как там думают, нам платят по две пенсии и нам хорошо, какая разница Путин или Зеленский, Украина нас кормит а вот они в пенсионный фонд не перечисляют ни копейки. Вопрос, если вам жалко этих пенсов платите со своего кармана, а не пенсионного фонда Украины и представьте сумму 83 млрд. грн. Насколько можно было повысить пенсии тем кто проживает в Украине!
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13.08.2021 12:48 Ответить
А сколько миллиардов гривен отчислений из ордло поступило в ПФУ за период 2014-2021?????????????????????????????????????????
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13.08.2021 12:52 Ответить
Какая сумма была уплачена с оккупированных территорий в украинский пенсионный фонд за 2014-2021 год? Скорее всего 0 грн.00 коп. Налоги платят лохи с неоккупированных территорий. Кормильцы же только кормятся.
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13.08.2021 13:05 Ответить
83 млд.грн = 2,5 млд евро. Надо взять кредит и заплатить кормильцам. Пусть и дальше стреляют.
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13.08.2021 13:06 Ответить
А неокупованим пенсіонерам та жертвам банківської ощадливості скільки заборгували? Пенсіонерам з окупованих територій заборгували 83 млрд грн, з них 11 млрд грн реально можуть бути витребувані особами, які перебувають на обліку, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 1207
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13.08.2021 13:57 Ответить
Господи,ізбави нас від ворогів наших! Чинуші із ПФ "Бояришника" обпились,чи на конопляний лан на екскурсію їздили? Засранці! Оті гади булдуть нас і наших дітей вбивати, а ми гроші їм платити,чи як?! Краще оті пенсійні гроші направте на підняття пенсій українцям,а не бл+++дям із новими паРашеськими паспортами і путінвведівойсками! Чому я маю горбатитись на якогось динирівського козла,який однією рукою бере українську пенсію,а другою стріляє
в мого сина? Тільки попробуйте перевести в оті діри хоч копійку,буде вам дуже погано!
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13.08.2021 14:25 Ответить
Маю родичів на окупованих територіях (Луганськ) - двоюрідна сестра матері. Десь раз на півроку розмовляєм по телефону. Тітка та її чоловік - пенсіонери. Вони отримують по дві пенсії - від України та від лнр, і їх усе влаштовує. От скажіть навіщо їм переїжджати звідти на підконтрольні територіі, де буде у них тільки одна пенсія, навіщо їм бажати деокупації, коли вони будуть від того не в виграші? І таких там багато.
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13.08.2021 15:08 Ответить
 
 