Застройщик достраивает дополнительные этажи к уже заселенному киевскому ЖК на Осокорках. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Девелоперская компания "Статус Групп" ведет работы по строительству дополнительных этажей на крыше дома, введенного в эксплуатацию в 2017 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь соцсети Facebook Владимир Гуцул. Информацию подтвердили журналисту ЭП местные жители.
Речь идет о 6-этажном доме в жилом комплексе "Ривьера" на столичных Осокорках.
Застройщик начал надстраивать новые этажи, увеличив высоту здания как минимум до 9 этажей.
Как видно из опубликованных фотографий, вдоль строительной площадки отсутствует защитный забор.
На странице ЖК на портале ЛУН анонсируется старт продаж квартир в "новой очереди" строительства.
По данным ЭП, контроль над компанией "Статус Групп" имеет ее бывший директор, народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Стрихарский.
ЭП обратилась к "Статус Групп" за комментарием, однако на момент публикации новости его не получила.
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"Незаконне будівництво.
03.03.2018 скасовано всі дозвільні документи на будівництво цього ЖК та декларації про введення його в експлуатацію".
з відгуків на гуглі:
"Вічна добудова з сумнівними дозвільними документами. Але ставок із фонтаном у дворі дуже гарний."
Не знаю, с чего начать описывать прелести данного ЖК, начну сначала.
Въезд в комплекс - через дорогу шириной ровно в 1 (один) автомобиль, из-за чего даже в выходной там тянучка. Выезд - через светофор, который горит 2 минуты красный, 10 секунд зеленый, и надо пропустить пешеходов еще.
После внезапной холодной (аж минус 17 было!) зимы всё уже 3 месяца перекопано, чинят трубы, проводку, всё, и не закапывают обратно - видимо, строили с умом, на века, а теперь улучшают, чтобы простояло тысячелетия.
Парковочных мест, ну такое, как и везде в Киеве - кто успел тот и сел.
Сами дома. Звукоизоляция практически отсуствует. Во дворе, где обещали вид, воткнули бизнес-центр, и строят еще что-то. Обещали зону отдыха на крыше, теперь сказали "Ну это вы не так поняли, мы не обещали, крыша и есть крыша".
Цены при всех вышеперечисленных "плюсах" не низкие. В общем, 1 из 5, чисто за то, что он есть физически, а можно было бы поставить 0,5 из 5 - поставил бы.
Хотя 6 этаж и так был недопентхаусом)
Кто бы сомневался. На такую хрень ради бабла только полный дегенерат мог решиться.
И садик рядом построить - ученикам же надо девать куда-то энергию.