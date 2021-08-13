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Застройщик достраивает дополнительные этажи к уже заселенному киевскому ЖК на Осокорках. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Девелоперская компания "Статус Групп" ведет работы по строительству дополнительных этажей на крыше дома, введенного в эксплуатацию в 2017 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь соцсети Facebook Владимир Гуцул. Информацию подтвердили журналисту ЭП местные жители.

Речь идет о 6-этажном доме в жилом комплексе "Ривьера" на столичных Осокорках.

Застройщик достраивает дополнительные этажи к уже заселенному киевскому ЖК на Осокорках 01

Застройщик начал надстраивать новые этажи, увеличив высоту здания как минимум до 9 этажей.

Как видно из опубликованных фотографий, вдоль строительной площадки отсутствует защитный забор.

Застройщик достраивает дополнительные этажи к уже заселенному киевскому ЖК на Осокорках 02

На странице ЖК на портале ЛУН анонсируется старт продаж квартир в "новой очереди" строительства.

По данным ЭП, контроль над компанией "Статус Групп" имеет ее бывший директор, народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Стрихарский.

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ЭП обратилась к "Статус Групп" за комментарием, однако на момент публикации новости его не получила.

Застройщик достраивает дополнительные этажи к уже заселенному киевскому ЖК на Осокорках 03
Фото: Экономическая правда
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Топ комментарии
+14
можно, конечно, если ты слуга народа...
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13.08.2021 11:00
+10
А шо, так можно было??? (с). Во, дела, ноу-хау, однако!
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13.08.2021 10:59
+7
слуги урода
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13.08.2021 11:00
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А шо, так можно было??? (с). Во, дела, ноу-хау, однако!
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13.08.2021 10:59 Ответить
можно, конечно, если ты слуга народа...
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13.08.2021 11:00 Ответить
и Виталик наверно ничего не знает
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13.08.2021 13:06 Ответить
Они ещё и метро проведут через 9-й этаж. Далі буде.
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14.08.2021 10:24 Ответить
ну, порішали із зеленню - але квапляться...

"Незаконне будівництво.
03.03.2018 скасовано всі дозвільні документи на будівництво цього ЖК та декларації про введення його в експлуатацію".
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13.08.2021 11:07 Ответить
Контроль над забудовником має колишній директор, народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Стріхарський. Саме він до середини 2019 року й значився власником компанії.
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13.08.2021 11:16 Ответить
слуги урода
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13.08.2021 11:00 Ответить
будет где первым ледям пофестивалить
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13.08.2021 11:00 Ответить
куй железо не отходя от кассы
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13.08.2021 11:04 Ответить
ну да, ну да - мєсто жирноє, поряд пляж і Південний міст

з відгуків на гуглі:
"Вічна добудова з сумнівними дозвільними документами. Але ставок із фонтаном у дворі дуже гарний."
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13.08.2021 11:04 Ответить
іще прекрасного з гугла:

Не знаю, с чего начать описывать прелести данного ЖК, начну сначала.
Въезд в комплекс - через дорогу шириной ровно в 1 (один) автомобиль, из-за чего даже в выходной там тянучка. Выезд - через светофор, который горит 2 минуты красный, 10 секунд зеленый, и надо пропустить пешеходов еще.
После внезапной холодной (аж минус 17 было!) зимы всё уже 3 месяца перекопано, чинят трубы, проводку, всё, и не закапывают обратно - видимо, строили с умом, на века, а теперь улучшают, чтобы простояло тысячелетия.
Парковочных мест, ну такое, как и везде в Киеве - кто успел тот и сел.
Сами дома. Звукоизоляция практически отсуствует. Во дворе, где обещали вид, воткнули бизнес-центр, и строят еще что-то. Обещали зону отдыха на крыше, теперь сказали "Ну это вы не так поняли, мы не обещали, крыша и есть крыша".
Цены при всех вышеперечисленных "плюсах" не низкие. В общем, 1 из 5, чисто за то, что он есть физически, а можно было бы поставить 0,5 из 5 - поставил бы.
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13.08.2021 11:12 Ответить
Это не все. Там возле дома есть еще речка от застройщика. Ну как речка, это канава в которую заливали все что можно было вилить во время стройки. Зато берега красивые!
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13.08.2021 13:02 Ответить
Адекватные люди в черте Киева на пляжи не ходят.
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13.08.2021 16:53 Ответить
Разве что отлить.
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14.08.2021 10:22 Ответить
А також сміттєспалювальний завод і станція аерації .
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13.08.2021 17:09 Ответить
а что по этому поводу думают жители дома?
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13.08.2021 11:11 Ответить
можна їм писати сюди https://www.facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky
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13.08.2021 11:14 Ответить
Сам занимаюсь строительством и постоянно удивляюсь чем думают люди покупая в таких домах квартиры задорого.
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13.08.2021 11:24 Ответить
Думают о том как продать ещё задороже))
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13.08.2021 13:12 Ответить
а что по этому поводу думает мер города ?
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13.08.2021 13:04 Ответить
Мер застолбил себе этаж.
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14.08.2021 10:21 Ответить
Пентхаус превращается... превращается пентхаус..
Хотя 6 этаж и так был недопентхаусом)
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13.08.2021 11:15 Ответить
Главное не боятся люди покупать там квартиры. Все таки на Осокорки ето болота, кроме того здание и фундамент вряд ли рассчитывались на удвоенную нагрузку. А природа сейчас очень балуется катаклизмами и землятресениями.
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13.08.2021 11:22 Ответить
Всі осокорки насипали і піднімали територію. Щоб не було підтоплень... Але деякі забудовники плюнули на це. В тому числі і цей... Рано чи пізно це все підтопить. Хз. хто там квартири купляє...
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13.08.2021 11:22 Ответить
може частина паль просісти і тріщини підуть по моноліту і стінах
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13.08.2021 16:15 Ответить
Тогда всех выселят и откроют там бизнес-центр.
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14.08.2021 10:20 Ответить
ну до дяді толі войцеховського ще рости і рости, хехе. але напрям задано вірний
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13.08.2021 11:22 Ответить
По данным ЭП, контроль над компанией "Статус Групп" имеет ее бывший директор, народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Стрихарский.

Кто бы сомневался. На такую хрень ради бабла только полный дегенерат мог решиться.
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13.08.2021 16:51 Ответить
интересно, как сильно все удивятся, когда узнают что все дома в жк 10ти этажные.... и этот тоже планировался как 10 этажный. обожаю наш народ, критического мышления 0, зато как бойню устроить так первые Забудовник добудовує додаткові поверхи до вже заселеного київського ЖК на Осокорках - Цензор.НЕТ 7696
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13.08.2021 17:23 Ответить
Смущает отсутсвие ограждения вокруг места, где идёт стройка. Но не думаю, что достаивают прямо так без документов и согласований.
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13.08.2021 18:11 Ответить
Буря в стакане воды. Застройщик из «Слуги народа», порохоботы возбудились сразу, даже не вникая в чем дело.))
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13.08.2021 19:21 Ответить
Насколько я знаю с документами там все нормально, остается вопрос безопасности местных жителей, которая должна быть решена. Озаботились бы этим лучше.
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13.08.2021 19:53 Ответить
Вполне симпатичное здание.Рядом построили школу, а теперь достраивают само здание до запланированной этажности. Чего раскричались ?
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13.08.2021 20:25 Ответить
Праильна. И школу надо достроить. И учителей в ней доучить.
И садик рядом построить - ученикам же надо девать куда-то энергию.
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14.08.2021 10:19 Ответить
6 этажей - это ни о чём . Ещё 20-чку можна накинуть.
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14.08.2021 10:17 Ответить
 
 