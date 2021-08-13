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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Афганистан (599) украинцы (3735) эвакуация (1751) Кулеба Дмитрий (2629)

Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины не получало обращения от украинцев из Афганистана по эвакуации. В то же время, отрабатываются пути, чтобы граждане могли покинуть страну.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр напомнил, что вчера была выдана рекомендация Украины покинуть страну.

"Мы уже начали начали отрабатывать возможные пути эвакуации в случае необходимости. Сейчас обращений от украинцев не было", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД призвал украинцев покинуть Афганистан

По его словам, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".

"Украина и Афганистан имела дружеские отношения. Нам объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира", - сказал министр.
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Топ комментарии
+2
Аль-Каида - это не государство, а организация (интернациональная). Но по факту вы правы: Усама был родом, если не ошибаюсь, из Саудовской Аравии, но в Афгане прятался, и США из-за него в Афганистан полезли.
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13.08.2021 12:10
+1
Усама Бин Ладен был с Аль-Каиды, а не с Талибана. Кстати его не убили. Он перебрался в Украину. И сейчас Усаму зовут Максом Нефедовым Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1283
Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6261
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13.08.2021 11:29
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В Афганістані та в сусідніх країнах назріває катастрофа. Наступ талібів призводить до еміграції мільйонів афганців в сусідні країни, особливо в Туреччину. В Туреччині вже починаються народні протести прот афганських біженців і ситуація стає вибуховою! Виведення американських та британських військ з Афганістану повністю розвалює систему безпеки Афганістану і всі ці афганські солдати на навчання яких були викинуті мільярди доларів, замість того щоб воювати з талібами тепер просто емігрують з Афганістану в інші країни. Можемо створити кілька афганських бригад в ЗСУ для ведення війни з російськими терористами, потрібно тільки приютити пару сотень тисяч афганських біженців.
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13.08.2021 12:05 Ответить
Сегодня дежурить-кукарекать Кулебе. Остальные отказались-от греха подальше.
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13.08.2021 11:13 Ответить
Им виднее. Есть с чем сравнивать. Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3348
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13.08.2021 11:16 Ответить
Месяц два и талибы возьму страну под контроль, хорошо это или плохо - посмотрим Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6571
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13.08.2021 11:16 Ответить
Уже были. Теракт в США в 2001-м с ними связывают.
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13.08.2021 11:24 Ответить
Усама Бин Ладен был с Аль-Каиды, а не с Талибана. Кстати его не убили. Он перебрался в Украину. И сейчас Усаму зовут Максом Нефедовым Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1283
Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6261
показать весь комментарий
13.08.2021 11:29 Ответить
Аль-Каида - это не государство, а организация (интернациональная). Но по факту вы правы: Усама был родом, если не ошибаюсь, из Саудовской Аравии, но в Афгане прятался, и США из-за него в Афганистан полезли.
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13.08.2021 12:10 Ответить
Контролем это сложно назвать. 30 тыс талибов на мотоциклах не способны что-то контроллировать. Война идет в основном по телефону/месенджеру. Талибы просто договариваются с местными князьками. После чего в город заезжают джигиты на моциках и вешают новый флаг.
Центральное правительство тоже ниче не контроллирует. Оно же и назначило напрочь корумпированных и продажных местных правителей.
Для американцев это определённый шок. Они 20 лет пытались сделать из этих дикарей людей. Учили их помогали деньгами. Создали, обучили и вооружили им неплохую армию в 300 тыс. Но нутро осталось полностью коррумпированным/продажным и легко развалилось под натиском кучки боевиков на моциках.
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13.08.2021 11:33 Ответить
Ага, нутро віновато... Не винесла душа поета бремені бєлого чєловєка ))
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13.08.2021 12:16 Ответить
Вангую що до 11 вересня. До річниці, так сказать.. США вже переживають чи зможуть встигнути евакуювати посольство і перекидають кілька батальйонів для охорони.
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13.08.2021 12:15 Ответить
 
 