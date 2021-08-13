Украинцы пока не обращались в МИД с просьбой об эвакуации из Афганистана, - Кулеба
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Министерство иностранных дел Украины не получало обращения от украинцев из Афганистана по эвакуации. В то же время, отрабатываются пути, чтобы граждане могли покинуть страну.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Министр напомнил, что вчера была выдана рекомендация Украины покинуть страну.
"Мы уже начали начали отрабатывать возможные пути эвакуации в случае необходимости. Сейчас обращений от украинцев не было", - сказал Кулеба.
По его словам, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".
"Украина и Афганистан имела дружеские отношения. Нам объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира", - сказал министр.
Топ комментарии
+2 IgorYakovlevich
показать весь комментарий13.08.2021 12:10
+1 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.08.2021 11:29
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Центральное правительство тоже ниче не контроллирует. Оно же и назначило напрочь корумпированных и продажных местных правителей.
Для американцев это определённый шок. Они 20 лет пытались сделать из этих дикарей людей. Учили их помогали деньгами. Создали, обучили и вооружили им неплохую армию в 300 тыс. Но нутро осталось полностью коррумпированным/продажным и легко развалилось под натиском кучки боевиков на моциках.