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Литва (2120) мигранты (951)

Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе

Первый нелегальный мигрант, который попал в Литву из Беларуси 12 августа вылетел домой в Ирак. По новой программе ему приобрели билеты и заплатили 300 евро.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщает Министерство внутренних дел Литвы.

Гражданин Ирака незаконно въехал в Литву 20 июня и подал заявление о предоставлении убежища. Но Департамент миграции решил не предоставлять ему убежища.

У иностранца были документы, удостоверяющие личность, и в сотрудничестве с официальными органами он решил вернуться в Ирак, объясняют в министерстве.

Билеты ему приобрели в сотрудничестве с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex. Также Литва заплатила иностранцу 300 евро. В ближайшее время еще 10 граждан Ирака и других стран готовятся выехать из страны по новым правилам.

Так, на фоне миграционного кризиса в Литве решили платить 300 евро нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться домой, чтобы ускорить их отъезд. Деньги можно получить только один раз. Если человек снова окажется в Литве, на получение помощи она претендовать не сможет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без забора у нас не будет эффективной охраны границы", - в Литве планируют отгородиться от Беларуси в течение года
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Топ комментарии
+14
Ща половина Беларуси туда ломанётся за 300 Еврами
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13.08.2021 11:25
+9
Тепер відбою не буде від бажаючих отримати халявні 300 євриків.
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13.08.2021 11:25
+8
Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе - Цензор.НЕТ 9839
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13.08.2021 11:26
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Ща половина Беларуси туда ломанётся за 300 Еврами
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13.08.2021 11:25 Ответить
головне щоб не кацапи Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе - Цензор.НЕТ 4175
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13.08.2021 11:26 Ответить
так эти черно-бурые почти все из кацапии- в белой рашке стоко тысяч днем с вогнем...(((
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13.08.2021 14:15 Ответить
хороший старт-ап кстати Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе - Цензор.НЕТ 6215
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13.08.2021 11:27 Ответить
Будете за мной
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13.08.2021 11:40 Ответить
Э, я ещё вчера утром очередь занимал
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13.08.2021 11:51 Ответить
для себя или для гендля?
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13.08.2021 12:00 Ответить
Вот тока не надо, вас здесь не стояло 😁
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13.08.2021 13:18 Ответить
Не надо ля-ля. Я на 5 минут отлучился - кофе ходил попить. Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою - Цензор.НЕТ 5875
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13.08.2021 13:21 Ответить
Не верю (с)😁
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13.08.2021 13:22 Ответить
Тепер відбою не буде від бажаючих отримати халявні 300 євриків.
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13.08.2021 11:25 Ответить
Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе - Цензор.НЕТ 9839
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13.08.2021 11:26 Ответить
Сейчас бацька за откат в 100 евро эшелонами их из Афганистана завозить будет
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13.08.2021 11:31 Ответить
Только самолётами !
Эшелонами только из РФ !
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13.08.2021 11:37 Ответить
Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе

...только пересёк границу, развернулся и попёр назад в Литву за следующим подгоном. Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе - Цензор.НЕТ 9854
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13.08.2021 11:32 Ответить
Только усики тушью нада дорисовать, чтоб второй раз не признали Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою - Цензор.НЕТ 8684
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13.08.2021 11:41 Ответить
Если раз в неделю приходить к пограничникам на границу Литвы, то в месяц получается 1200 евро. Так, нехер тут сидеть в офисе, выезжаю
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13.08.2021 11:58 Ответить
вальдемар, фантазируй лучше про эротику и секс... и читай статью, там все написано. придется тормознуть с выездом... Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою - Цензор.НЕТ 9563
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13.08.2021 12:03 Ответить
Как попасть незаконно в Литву? Подскажите. Будете в доле. Хочу тоже получить 300 евриков.
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13.08.2021 12:03 Ответить
Элементарно...садишься в Одессе на поезд до Питера..и выскакиваешь в беларашке...а далее пешкарусом по болотам
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13.08.2021 18:00 Ответить
О хитрецов смеющихся то скока над Литвой. Бысто маски слетают. Не стыдно? Мышедрузья. Беженцы за переправку "в Европу" платят от 3000 до 5000 $. Содержание пойманного беженца, как и содержание инфраструктуры и персонала/полиции намного болше чем 300$. Чем быстрей такой беженец свалит приготовленным авиарейсом с нашей головы к себе в Ирак тем лучше и там раскажет как он "зарабатывал" с переездом в Германию приобретя 300 баксов, при этом потеряв мин. 3000$. Но там на диване с пивом и двойками по математике наверно видней
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13.08.2021 12:05 Ответить
Протипіхотні міни дешевші ніж 300 євро. Їб.ться з цими чурками далі..
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13.08.2021 12:11 Ответить
Дешевле, але они запрещены. Литва правовая страна и держитса соглашений. С Мордором путаете.
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13.08.2021 12:13 Ответить
Ну-ну, розовиє ельфи. Держітєсь дальше.
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13.08.2021 12:19 Ответить
Я вижы вы представления неимеете что такое правовое государство, ни дня неживя в таковом. Фантазируя на диване про пулеметы и противопехотные мины против мирного населения вам ближе по менталитету к мордорским оркам. Обзывания розовыми {зачеркнуто пони} елфами, вашим фантазиям весу непридают. В добрий путь.
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13.08.2021 13:34 Ответить
Если можна, в двух словах ...
А в каком состоянии, вообще, была граница прибалтийских стран с Беларусией и РФ ??
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13.08.2021 14:15 Ответить
Не експерт по границам, но точно думаю, не хуже вашей. Cocтояние вашей границы должна бы больше вас волновать
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13.08.2021 15:18 Ответить
Совершенно верно.
Я без иронии. По факту.
У нас рвы роют уже 7 лет. Заборы ставят, КСП ровняют.
Только у нас длинна границы 1500 км.
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13.08.2021 17:55 Ответить
Какое мирное население? Мирное население - это граждане Литвы. А этот фанатичный зброд, который завозят к вам как скот и который вы как "правовая страна" обязаны кормить - это не мирное население. Это чуждые пришлые чужаки, которые, едва успев ступить на территорию чужой страны, которая им ничем не обязана, требуют еды, крова и денег. И прямой дороги в Германию. Вам было мало советов, дружбы народом и прочего бреда? Когда эта нечисть побежит из лагерей и начнет грабить и насиловать литовских граждан, вспомните и эльфои и пони. Полько поздно будет.
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13.08.2021 14:17 Ответить
Тут можно и дальше фантазировать по поводу ефективности пулеметов, мин, рвов с крокодилами и газа в лагерях для всякого сброда. Тока вот 'сброда' в реалности, в правовом поле как такого нету. Если человек безоружен, стрелят даже у вас нелзя. И тут можно сотрясать воздух хоть до посиненя, тока реалности ето неизменит. Cядет лябой за убение невинного, с пони ли, с елфом ли, или без оного.
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13.08.2021 15:42 Ответить
По нарушителямм границы стрелять нужно. Есть порядок действий пограничного наряда.
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13.08.2021 17:57 Ответить
Так вони ж заборонені ??
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13.08.2021 12:15 Ответить
Та ради бога. Кулемети ще ніхто не заборонив як і захисні інженерні полоси з ровами, та колючим дротом.
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13.08.2021 12:18 Ответить
Наче так, але прибалти чомусь тільки зараз колючий дріт почали тягнути.
Незрозуміло що у них там вже 30 років було.
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13.08.2021 14:12 Ответить
Грошей було жалко. Тепер вже не жаліють.
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13.08.2021 14:18 Ответить
Вот бы и у нас так на раисю. Купили квиток і видали 300 євро, - перший нелегальний мігрант покинув Литву за новою програмою - Цензор.НЕТ 1165
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13.08.2021 12:16 Ответить
Тільки замість €300 підсрачника в дупу!
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13.08.2021 12:51 Ответить
Ну вдома в Іраку на рік мабуть вистачить
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13.08.2021 12:40 Ответить
Щас ломанутся. Подсрачник им нужно выдавать, а не 300 евро.
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13.08.2021 12:41 Ответить
на самолете покатали еще и 300 евро выдали. Отличный бизнес - можно ездить 2-3 раза в месяц в Литву.
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13.08.2021 13:12 Ответить
Толко чтобы прикатить в Литву, такая тур поездка им стоит от 3000$. Так что да "заработали".
Но ведь когда друзья в беде, кого ето волнует, ведь так поржать хочетса
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13.08.2021 13:51 Ответить
Не принимайте близко.
Остряков хватает везде.
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13.08.2021 18:00 Ответить
 
 