Купили билет и выдали 300 евро, - первый нелегальный мигрант покинул Литву по новой программе
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Первый нелегальный мигрант, который попал в Литву из Беларуси 12 августа вылетел домой в Ирак. По новой программе ему приобрели билеты и заплатили 300 евро.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщает Министерство внутренних дел Литвы.
Гражданин Ирака незаконно въехал в Литву 20 июня и подал заявление о предоставлении убежища. Но Департамент миграции решил не предоставлять ему убежища.
У иностранца были документы, удостоверяющие личность, и в сотрудничестве с официальными органами он решил вернуться в Ирак, объясняют в министерстве.
Билеты ему приобрели в сотрудничестве с Европейским агентством пограничной и береговой охраны Frontex. Также Литва заплатила иностранцу 300 евро. В ближайшее время еще 10 граждан Ирака и других стран готовятся выехать из страны по новым правилам.
Так, на фоне миграционного кризиса в Литве решили платить 300 евро нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться домой, чтобы ускорить их отъезд. Деньги можно получить только один раз. Если человек снова окажется в Литве, на получение помощи она претендовать не сможет.
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Эшелонами только из РФ !
...только пересёк границу, развернулся и попёр назад в Литву за следующим подгоном.
А в каком состоянии, вообще, была граница прибалтийских стран с Беларусией и РФ ??
Я без иронии. По факту.
У нас рвы роют уже 7 лет. Заборы ставят, КСП ровняют.
Только у нас длинна границы 1500 км.
Незрозуміло що у них там вже 30 років було.
Но ведь когда друзья в беде, кого ето волнует, ведь так поржать хочетса
Остряков хватает везде.