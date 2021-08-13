Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Чиновника задержали в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стартегических расследований НПУ.
Как отмечается в сообщении, Национальная полиция Украины разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Сумма ущерба составляет более 57 млн долларов США.
Следователи Главного следственного управления Национальной полиции уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия.
Готовится ходатайство в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
А вот этих двуг гопников, которые будут защищать шефа - сразу нужна валить на поражение. Особенно того, что с права. Рожа мне его не нравится. Слишком борзая и наглая!!!
У них у всех там имения, семьи, деньги. Вполне себе респектабельные граждане, которые у ЕС ничего не украли.
За два тижні до цього, 26 жовтня 2020 року, був звільнений з посади директора ДП «Укрліктрави» «на основі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків».
Це все, що треба знати про кадрову політику влади Зеленського.
Этот Власенко из "Батькивщины", двоюродный брат юлькиного миньона власенко.
Назначен зебилом по договорняку с жулькой: она ВПЕРВЫЕ проглосовала за бюджет со своей фракцией в ноябре 20 года и зепридурок тут же назначил эту мышу власенко главным вором по зерну. Но видать вороватая мыша больше тащила жульке зерна, чем зелоху---вот результат)))
Ребята до последнего надеялись, но кого-то же надо бросить в топку для рейтинга)
НичтоНичего.
Высший административный суд Украины освободил из-под стражи заместителя мэра Николаева Сергея Коренева. Коренева 10 августа задержали детективы НАБУ на украинско-венгерской границе. Судья частично удовлетворила жалобу адвокатов подозреваемого, признав, что не доказано намерение заместителя мэра скрыться, покинув страну. Источник: https://censor.net/ru/n3282485
зато уже известен виновный,а тот кто дал команду вскрыть закрома под шумок и отмажется...ведь зачем копать дальше,если уже поймали "виновного" при попытке к бегству
Судя по характеру проводимого расследования злоупотреблений в Государственной продовольственно-зерновой корпорации
Зеленский и компания решили списать это наглое ограбление страны на структуры близкие к Юлии Тимошенко и Андрея Власенко,
КОТОРЫЙ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ МЕЖДУ ТИМОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИМ стал главой ГПЗК сразу же после голосования за бюджет 2020 г. , поддержанный "Батькивщиной".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Володимир, вы с какого дуба упали? А ничего, что Порошенко в 2020 Порошенко уже не был презом?
В аграрных кругах Андрея Власенко называютчеловеком Юлии Тимошенко, фракция которой в ВР подстраховала "Слуг народа" в декабре 2020 года при голосовании за государственный бюджет в обмен на должность руководителя Госкорпорации
Андрей Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Блока Юлии Тимошенко" (БЮТ) с 2015 года по 2020 год.
И не путайте Андрея Власенко с Сергеем Власенко, хоть они и родственники.
Андрей Власенко - двоюродный брат народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко
А чи є в Україні чиновники, які не крадуть? АГОВ!! Де ви такі???!!!
Переклинило !!!
Це не хабар?
Андрія Власенка сьогодні затримали в аеропорту не самого, а зі спільником (його ім'я не розкривається). Правоохоронці вже повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Злочинна схема керівництва ДПЗКУ полягала в здійсненні експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. «Зокрема, за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадові особи державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства і експортували товари за ціною, значно нижчою за ринкову. Так, лише протягом січня-травня цього року було укладено близько 10 збиткових зовнішньоекономічних контрактів на експорт зерна», - повідомляли в Нацполіції.
Наприклад, в січні 2021-го посадовці ДПЗКУ уклали два контракти про продаж зернових культур загальною вагою 60 тис. тонн, для їхнього подальшого перепродажу з підконтрольною компанією-нерезидентом Rl Prosperis Commerce Sa (Швейцарія). За контрактом вартість продукції становила 260,5 доларів за тонну, це приблизно на 10 доларів менше ринкової вартості.
Rl Prosperis Commerce Sa мала забезпечити постачання суден під навантаження в порту Одеси, проте в обумовлені контрактами терміни покупець продукції не зміг зафрахтувати судна. Компанія не виконала умови контрактів і не перерахувала кошти на рахунки ДПЗКУ. А посадові особи корпорації ухвалили рішення про недоцільність відвантаження продукції за контрактами і уклали мирові угоди, які не передбачали виплату компенсації.
Збитки ДПЗКУ за рік - майже 6 млрд грнУ попередні роки ДПЗКУ також мала великі збитки: за результатами 2019 року - чистий збиток на суму 1,54 млрд грн, а у 2018 році - 1,49 млрд грн.17 квітня 2021, 16:38
Ще один такий контракт був укладений 17 лютого з тією ж Rl Prosperis Commerce Sa щодо постачання 50 тисяч тонн кукурудзи по 257 доларів за тонну - ціна, фактично нижча за ринкову.
У березні ДПЗКУ уклала окремий контракт з компанією Rl Prosperis Commerce Sa. Він вносив зміни в основний контакт про постачання ще 12 тисяч тонн кукурудзи по 259 доларів за тонну з кінцевим постачанням продукції в Китай. За версією слідства, ДПЗКУ через цей контракт зазнає збитків. У компанії Rl Prosperis Commerce Sa заперечують дані слідства
Також, за даними слідства, керівник ДПЗКУ надав компанії Trans Trade RK S безпрецедентні умови придбання зерна - ціни нижчі за ринкові, відтермінування платежу і передачу документів на весь вантаж.
Ця компанія, за даними «Слово і діло», належить одеситу Роману Терещенку, який в 2010 році, за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, був заступником голови правління ДАК «Хліб України».Андрія Власенка вважають креатурою «Батьківщини»
Призначення Андрія Власенка в Державну продовольчо-зернову корпорацію теж було не випадковим. У Верховній раді заявляли, що Власенко є креатурою «Батьківщини».
У листопаді минулого року депутат «Голосу» Ярослав Железняк і вже позафракційний (на той момент «слуга народу») Олександр Дубінський повідомили, що пов'язують призначення Власенка з голосуванням фракції «Батьківщина» за держбюджет-2021: в обмін на призначення потрібного кандидата фракція Тимошенко «гарантувала 19 голосів».
Юлія Тимошенко, до речі, не заперечує, що це її кандидат. 26 травня в ефірі токшоу на запитання Давида Арахамії, чи має вона або її оточення стосунок до управління ДПЗКУ, депутатка відповіла: «Я можу твердо сказати, що ми запропонували фахівця на цю посаду, і фахівець на цій посаді ... І я більше скажу. Те, що зараз той борг перед Китаєм, який був у корпорації, на сьогоднішній день підписано реструктуризація. І я думаю, що людина, яка очолює цю корпорацію, найближчим часом буде пишатися результатами цієї корпорації».
Юлія Володимирівна, вам питанняСлово і діло
Кандидатуру Власенка уряд затвердив без проведення спеціальної перевірки, оскільки він вже займав посаду заступника голови в цьому підприємстві. Але призначений він туди був за тиждень.
ДПЗКУ є збитковим підприємством, але новому керівнику визначили оклад в розмірі 229 тис. 853 грн.
Цікаво і минуле Андрія Власенка. 26 жовтня на сайті Міністерства економіки з'явилося повідомлення про те, що Власенко був звільнений з ДП «Укрліктрави» через неналежне виконання посадових обов'язків і мільйонні податкові борги підприємства.
Кто дал разрешение на вскрытие единиц хранения стратегических запасов ? Получить ответ, взять наручники и идти караулить на Банковую когда Вова явится на работу
просто зебилы готовятся к встрече Найвэлычнишого с "каким-то" Байденом..
На записи лидер партии "Батькивщины" сулит большой успех своему ставленнику на новом посту. По ее словам, бывший глава будет доволен работой нового кадра.
Пытавшийся сбежать из Украины глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрей Власенко действительно связан с главой "Батькивщины".
Нашлось архивное видео, где Юлия Тимошенко подтверждает, что Власенко получил эту должность при ее активном участии.
А сегодня оказалось, что он намеревался покинуть страну из-за подозрения в нанесении убытков государству на 57 миллионов долларов
Фрагмент того самого эфира опубликовал Телеграм-канал "Телекошмар". На кадрах Юлия Тимошенко подтверждает, что предложила кандидатуру Андрея Власенко на должность главы ГПЗКУ, и уверенно говорит о его будущих успехах.
https://www.dialog.ua/business/234485_1628858367