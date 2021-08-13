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Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Чиновника задержали в аэропорту "Жуляны" утром, 13 августа. Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стартегических расследований НПУ.

Как отмечается в сообщении, Национальная полиция Украины разоблачила масштабные злоупотребления должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Сумма ущерба составляет более 57 млн долларов США. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Чернявского подозревают в кадровых махинациях на 5,9 млн

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции уже сообщили о подозрении руководителю корпорации и владельцу нескольких обществ по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Готовится ходатайство в суд для избрания обоим подозреваемым меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Махинации чиновников Государственной продовольственно-зерновой корпорации: проведены 62 обыска, сумма причиненных убытков - $57 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция 01
Глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция 02
Глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция 03
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Топ комментарии
+58
Це та миша шо з"їла вагони зерна?
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13.08.2021 11:43
+43
Главное, шоб когда зеля будет тикать из Украины, ему не дали уйти как Янукевичу.
А вот этих двуг гопников, которые будут защищать шефа - сразу нужна валить на поражение. Особенно того, что с права. Рожа мне его не нравится. Слишком борзая и наглая!!!
Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9659
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13.08.2021 11:44
+40
Власенко Андрій Володимирович - призначений урядом Зеленського в.о. голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація 11 листопада 2020 року, не дивлячись на протести членів профільного комітету Верховної Ради.
За два тижні до цього, 26 жовтня 2020 року, був звільнений з посади директора ДП «Укрліктрави» «на основі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків».

Це все, що треба знати про кадрову політику влади Зеленського.
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13.08.2021 11:57
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Правила форума Совет форумчан
Це та миша шо з"їла вагони зерна?
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13.08.2021 11:43 Ответить
Одина ИЗ
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13.08.2021 11:44 Ответить
це мафіозі з банди порошенка які грабували Україну.
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13.08.2021 12:00 Ответить
Та ні. Керівництво компанії поміняне ще в 2019 році.
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13.08.2021 12:07 Ответить
Як же ж так, хто ж призначив цього бандита?
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13.08.2021 12:18 Ответить
І тут Ігорюня влупив у штангу)
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13.08.2021 12:11 Ответить
Ігарок, ти там трошки обісрався.
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13.08.2021 12:12 Ответить
Поменяй штаны. Снова Порох тебе в них зеленым насрал.
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13.08.2021 12:17 Ответить
это кадры тимошенко юли.
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13.08.2021 13:12 Ответить
Абир-абир…. абирвалг!
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13.08.2021 15:52 Ответить
Сама нагла Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6424
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13.08.2021 13:20 Ответить
Главное, шоб когда зеля будет тикать из Украины, ему не дали уйти как Янукевичу.
А вот этих двуг гопников, которые будут защищать шефа - сразу нужна валить на поражение. Особенно того, что с права. Рожа мне его не нравится. Слишком борзая и наглая!!!
Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9659
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13.08.2021 11:44 Ответить
нах он им нужен, сольют при первом же шухере.
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13.08.2021 11:52 Ответить
Справа (рука) отЗелика???😂🤫хорошо пошутил))))Бугагаг
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13.08.2021 12:44 Ответить
Тот, что слева не лучше. Видок безжалостного исполнителя хозяйских желаний. Спустит курок и взгляд не отведет. Да ЕМУ другие и не нужны. Главное, чтобы были запятнанные...
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13.08.2021 17:34 Ответить
видимо не откатил кому надо
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13.08.2021 11:44 Ответить
в Офис Ермака не занес поц
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13.08.2021 12:13 Ответить
а на Жигулях бы бёг - никто б и не заметил )))))
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13.08.2021 11:45 Ответить
Привычка шиковать.
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13.08.2021 11:47 Ответить
Не по чину на жиге.
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13.08.2021 12:14 Ответить
а тепер згадайте хто його призначив, про 1,5ярди баків кредиту в китаї(взятий ще в 2002), і про збитковість за 2019-20 роки. новиє чесниє ліца, прям як лєщ та найєм
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13.08.2021 11:47 Ответить
Не ане на свинарастав бальшее пахожи. Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6157 Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2632 Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2632
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13.08.2021 16:19 Ответить
Интересно куды рванул бы этот бывший.....знает русский язык, на Расеи таких только и могут пригреть, выжав у него всё что можно, а ЕС его сразу вернёт в Украину. Глава "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" задержан при попытке покинуть страну, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1968
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13.08.2021 11:49 Ответить
Что-то я не припомню ни одного случая, когда ЕС нам выдал какого-то коррупционера.
У них у всех там имения, семьи, деньги. Вполне себе респектабельные граждане, которые у ЕС ничего не украли.
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13.08.2021 13:53 Ответить
одна из "мышей" поймалась.
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13.08.2021 11:50 Ответить
На этих "мышах" прокурор и судья нормально прибарахлятся
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13.08.2021 11:52 Ответить
Это Эльдорадо!
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13.08.2021 12:04 Ответить
И Роял-флеш Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спробі покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1078
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13.08.2021 12:59 Ответить
Це ж цап-відбувайло))) втікати віирішив)))
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13.08.2021 11:56 Ответить
И улететь собирался на частном самолете, стоимость перелета составила в одну сторону свыше 15 тыс. евро.
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13.08.2021 11:57 Ответить
Власенко Андрій Володимирович - призначений урядом Зеленського в.о. голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація 11 листопада 2020 року, не дивлячись на протести членів профільного комітету Верховної Ради.
За два тижні до цього, 26 жовтня 2020 року, був звільнений з посади директора ДП «Укрліктрави» «на основі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків».

Це все, що треба знати про кадрову політику влади Зеленського.
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13.08.2021 11:57 Ответить
це політика розкрадання. хто небудь чув хоч одне пояснення або оправдання від зеленського? і хрен почуєте... ЦЕ МІЙ ДРУГ.......а ви ....овно.
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13.08.2021 12:10 Ответить
Зуб з твого зйомного протеза, ЗЕбіл Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9097 Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 748
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13.08.2021 13:23 Ответить
Порох вже не був Президентом в кінці 2020року. Чи вас, зелеботів відбирають серед даунів?
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13.08.2021 16:16 Ответить
Судя по характеру проводимого расследования злоупотреблений в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Зеленский и компания решили списать это наглое ограбление страны на структуры близкие к Юлии Тимошенко и Андрея Власенко, который по договоренности между Тимошенко и Зеленским стал главой ГПЗК сразу же после голосования за бюджет 2020 г. , поддержанный "Батькивщиной".
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13.08.2021 17:14 Ответить
Не все)))
Этот Власенко из "Батькивщины", двоюродный брат юлькиного миньона власенко.
Назначен зебилом по договорняку с жулькой: она ВПЕРВЫЕ проглосовала за бюджет со своей фракцией в ноябре 20 года и зепридурок тут же назначил эту мышу власенко главным вором по зерну. Но видать вороватая мыша больше тащила жульке зерна, чем зелоху---вот результат)))
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14.08.2021 01:03 Ответить
В точку. Кульгає кадрова політика Зеленського.
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15.08.2021 06:10 Ответить
Откупится и пойдёт на повышение.
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13.08.2021 12:04 Ответить
производителям сельхозпродукции не дают возможности самим теализовивать товар. создают, всякого рода корпорации и тд, чтоб потом получить кучу чиновников мешающих им работать и к тому же наделяют их правами. это приводит к коррупции и банальному воровству. хороший пример как чиновники-делки подняли сотни миллионов баксов на средствах защиты украденных из складов НЗ. в результате, Украина осталась без масок и костюмов, что привело к удорожанию в десятки раз. эти же делки потом все это завозили или продавали украденное но + 1000% навара, а силовики неплохо на этом нажились, расследуя это. сдесь будет так же. и вообще, так везде. дать кому то что то украсть чтоб потом чесно поделиться. одним словом, СИСТЕМА!!!
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13.08.2021 12:07 Ответить
вот и этот забыл поделиться и ему напомнили. сидеть не будет
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13.08.2021 12:16 Ответить
будут оба...ну может в камере повесятся.ведь виноватый же должен быть Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9316
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13.08.2021 13:14 Ответить
Украина, сэр.... КОРРУПЦИЯ, сэр....
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13.08.2021 12:33 Ответить
"В нашем деле главное - вовремя смыться" (с)

Ребята до последнего надеялись, но кого-то же надо бросить в топку для рейтинга)
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13.08.2021 12:09 Ответить
фальшстарт Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спробі покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6467
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13.08.2021 12:15 Ответить
И что?
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13.08.2021 12:18 Ответить
Ничто Ничего.

Высший административный суд Украины освободил из-под стражи заместителя мэра Николаева Сергея Коренева. Коренева 10 августа задержали детективы НАБУ на украинско-венгерской границе. Судья частично удовлетворила жалобу адвокатов подозреваемого, признав, что не доказано намерение заместителя мэра скрыться, покинув страну. Источник: https://censor.net/ru/n3282485
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13.08.2021 12:29 Ответить
Ну у них там только в єтом году всех меняли по 2 раза, там по квотам от Партии заходят, Батькивщина например свою квоту продала за 100 миллионов.
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13.08.2021 12:36 Ответить
зелень работает на упреждение...шо такое 57 млн ,когда закрома оказались пустыми?
зато уже известен виновный,а тот кто дал команду вскрыть закрома под шумок и отмажется...ведь зачем копать дальше,если уже поймали "виновного" при попытке к бегству
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13.08.2021 13:13 Ответить
Отметим, Андрей Власенко являлся членом партии «Батьківщина», в Николаевском облсовете сначала был членом одноименной фракции, а потом перешел в депутатскую группу «Миколаївщина - наша Батьківщина», которую создал депутат Анатолий Катрич под руководством экс-нардепа Вадима Пидберезняка. Кроме того, Андрей Власенко является двоюродным братом народного депутата от фракции «Батьківщина» Сергея Власенко.
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13.08.2021 13:17 Ответить
І братом він не є Власенка, і вже рік як не депутан від "Батьківщини", і ніколи не був у партії, і був призначений на посаду Порошенком. Досить брехати, потрохоботи.
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13.08.2021 16:03 Ответить
це пацюки...
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13.08.2021 14:06 Ответить
Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1692
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13.08.2021 14:22 Ответить
чуваки ехали себе попехаться в ивропе...)
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13.08.2021 14:07 Ответить
12.‎08.‎2021

Судя по характеру проводимого расследования злоупотреблений в Государственной продовольственно-зерновой корпорации
Зеленский и компания решили списать это наглое ограбление страны на структуры близкие к Юлии Тимошенко и Андрея Власенко,

КОТОРЫЙ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ МЕЖДУ ТИМОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИМ стал главой ГПЗК сразу же после голосования за бюджет 2020 г. , поддержанный "Батькивщиной".

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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13.08.2021 15:42 Ответить
"Судя па характєру" Ви бот, а оцей Власенко вже рік як не депутан від "Батьківщини", і ніколи не був у партії, і був призначений на посаду Порошенком. Досить брехати, потрохоботи.
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13.08.2021 16:05 Ответить
"був призначений на посаду Порошенком" в 2020 году???
Володимир, вы с какого дуба упали? А ничего, что Порошенко в 2020 Порошенко уже не был презом?

В аграрных кругах Андрея Власенко называютчеловеком Юлии Тимошенко, фракция которой в ВР подстраховала "Слуг народа" в декабре 2020 года при голосовании за государственный бюджет в обмен на должность руководителя Госкорпорации

Андрей Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Блока Юлии Тимошенко" (БЮТ) с 2015 года по 2020 год.

И не путайте Андрея Власенко с Сергеем Власенко, хоть они и родственники.
Андрей Власенко - двоюродный брат народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко

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13.08.2021 17:23 Ответить
ЦЕНЗОР написав: "Як наголошується в повідомленні" (наголошує себе); українською мовою: Як наголошено в повідомленні
А чи є в Україні чиновники, які не крадуть? АГОВ!! Де ви такі???!!!
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13.08.2021 15:54 Ответить
Коли оце корупційне лайно Власенко почне давати покази НА ПОТРОХА, бо той його призначив і відомо для чого - збирати бабло на перевибори ****** Потоха, а саме так і станеться, то потрохоботи вдавляться
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13.08.2021 16:10 Ответить
Що ти мелеш, опудало? Власенко був призначений на цю посаду 11 листопадам 2020р.
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13.08.2021 21:40 Ответить
Культ БОБЛА!!!!!
Переклинило !!!
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13.08.2021 16:23 Ответить
У нас в країні при владі одні злодії і шахраї. На державних підприєствах , в наглядових радах керівництво всі злодії . Банкротять підприємства , крадуть державне майно , плутаючи кишеню держави з власною , при цьому отримують мільйонні зарплати і премії. За що ? Чому держава не перевіряє своїх найманих менеджерів , їх рахунки ,витрати , спосіб життя. Якщо підприємство банкрот , то яка зарплата може бути у директора ? Він повинен стояти з протягнутою рукою на біржі праці. А майно його повинно бути конфісковано ( не тільки його , а й мами , тещі , бабусі , громадянської жінки , всіх родичів пов'язаних з ним , на яких записані його статки. І посадіть хоть одного !!!!! В нашій державі з її рівнем корупції , яка як ракова пухлина , на жаль це неможливо.
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13.08.2021 16:41 Ответить
опаньки.... так нз мышы съели а бежитЪ етот хмырь..... шотакое ааа???
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13.08.2021 17:08 Ответить
Да это же человек Юльки Косы она же его спецом туда отправила ,чтобы заработать бабосиков на выборы.
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13.08.2021 17:29 Ответить
Nibulon - из этой темы?
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13.08.2021 20:08 Ответить
А чому ніякі ЗМІ не називають призвище цього ділка? Це - брат Сергія Власенко з "Батьківщини" Андрій Власенко і отримав він цю посаду по домовленності між "московською зозулею" і Янелохом Оманським за голоси депутатів "Батьківщини" в підтримку бюджету України.
Це не хабар?
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13.08.2021 21:37 Ответить
Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1423
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14.08.2021 00:03 Ответить
крысы в амбаре - хлеб дорогой
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13.08.2021 22:14 Ответить
Вранці 13 серпня поліція затримала в столичному аеропорту «Жуляни» керівника Державної продовольчо-зернової корпорації Андрія Власенка, який намагався втекти з країни. За даними правоохоронців, Власенко налагодив злочинну схему розтрати майна корпорації, збитки від якої перевищують 57 млн доларів. Що відомо про ситуацію у ДПЗКУ - в матеріалі «Слово і діло».Затримання Власенка: в чому підозрюють главу ДПЗКУ і його спільника
Андрія Власенка сьогодні затримали в аеропорту не самого, а зі спільником (його ім'я не розкривається). Правоохоронці вже повідомили їм про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1583

Злочинна схема керівництва ДПЗКУ полягала в здійсненні експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. «Зокрема, за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадові особи державної корпорації закуповували зернові через фіктивні підприємства і експортували товари за ціною, значно нижчою за ринкову. Так, лише протягом січня-травня цього року було укладено близько 10 збиткових зовнішньоекономічних контрактів на експорт зерна», - повідомляли в Нацполіції.
Наприклад, в січні 2021-го посадовці ДПЗКУ уклали два контракти про продаж зернових культур загальною вагою 60 тис. тонн, для їхнього подальшого перепродажу з підконтрольною компанією-нерезидентом Rl Prosperis Commerce Sa (Швейцарія). За контрактом вартість продукції становила 260,5 доларів за тонну, це приблизно на 10 доларів менше ринкової вартості.
Rl Prosperis Commerce Sa мала забезпечити постачання суден під навантаження в порту Одеси, проте в обумовлені контрактами терміни покупець продукції не зміг зафрахтувати судна. Компанія не виконала умови контрактів і не перерахувала кошти на рахунки ДПЗКУ. А посадові особи корпорації ухвалили рішення про недоцільність відвантаження продукції за контрактами і уклали мирові угоди, які не передбачали виплату компенсації.
Главу "Державної продовольчо-зернової корпорації" затримано під час спроби покинути країну, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8034Збитки ДПЗКУ за рік - майже 6 млрд грнУ попередні роки ДПЗКУ також мала великі збитки: за результатами 2019 року - чистий збиток на суму 1,54 млрд грн, а у 2018 році - 1,49 млрд грн.17 квітня 2021, 16:38
Ще один такий контракт був укладений 17 лютого з тією ж Rl Prosperis Commerce Sa щодо постачання 50 тисяч тонн кукурудзи по 257 доларів за тонну - ціна, фактично нижча за ринкову.
У березні ДПЗКУ уклала окремий контракт з компанією Rl Prosperis Commerce Sa. Він вносив зміни в основний контакт про постачання ще 12 тисяч тонн кукурудзи по 259 доларів за тонну з кінцевим постачанням продукції в Китай. За версією слідства, ДПЗКУ через цей контракт зазнає збитків. У компанії Rl Prosperis Commerce Sa заперечують дані слідства
Також, за даними слідства, керівник ДПЗКУ надав компанії Trans Trade RK S безпрецедентні умови придбання зерна - ціни нижчі за ринкові, відтермінування платежу і передачу документів на весь вантаж.
Ця компанія, за даними «Слово і діло», належить одеситу Роману Терещенку, який в 2010 році, за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, був заступником голови правління ДАК «Хліб України».Андрія Власенка вважають креатурою «Батьківщини»
Призначення Андрія Власенка в Державну продовольчо-зернову корпорацію теж було не випадковим. У Верховній раді заявляли, що Власенко є креатурою «Батьківщини».
У листопаді минулого року депутат «Голосу» Ярослав Железняк і вже позафракційний (на той момент «слуга народу») Олександр Дубінський повідомили, що пов'язують призначення Власенка з голосуванням фракції «Батьківщина» за держбюджет-2021: в обмін на призначення потрібного кандидата фракція Тимошенко «гарантувала 19 голосів».
Юлія Тимошенко, до речі, не заперечує, що це її кандидат. 26 травня в ефірі токшоу на запитання Давида Арахамії, чи має вона або її оточення стосунок до управління ДПЗКУ, депутатка відповіла: «Я можу твердо сказати, що ми запропонували фахівця на цю посаду, і фахівець на цій посаді ... І я більше скажу. Те, що зараз той борг перед Китаєм, який був у корпорації, на сьогоднішній день підписано реструктуризація. І я думаю, що людина, яка очолює цю корпорацію, найближчим часом буде пишатися результатами цієї корпорації».
Юлія Володимирівна, вам питанняСлово і діло
Кандидатуру Власенка уряд затвердив без проведення спеціальної перевірки, оскільки він вже займав посаду заступника голови в цьому підприємстві. Але призначений він туди був за тиждень.
ДПЗКУ є збитковим підприємством, але новому керівнику визначили оклад в розмірі 229 тис. 853 грн.
Цікаво і минуле Андрія Власенка. 26 жовтня на сайті Міністерства економіки з'явилося повідомлення про те, що Власенко був звільнений з ДП «Укрліктрави» через неналежне виконання посадових обов'язків і мільйонні податкові борги підприємства.
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14.08.2021 00:02 Ответить
цікаво, а що там ця пані пише АБЛІГАЦИЯ чи КААЛІЦИЯ
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14.08.2021 04:59 Ответить
"когда вова явится на работу" - прогульник, однако.
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14.08.2021 05:01 Ответить
Очередной заход на расследование злоупотрблений в Государственной продовольственно-зерновой корпорации это банальная попытка скрыть главных виновников этого. Расследовать это все очень просто - нужно задать ОДИН вопрос
Кто дал разрешение на вскрытие единиц хранения стратегических запасов ? Получить ответ, взять наручники и идти караулить на Банковую когда Вова явится на работу
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14.08.2021 01:09 Ответить
Зеленкий хитер бобер,что бы бюджет проголосовать отдал Тимошенчихе должность,а после заловил ублюдину на взятке-РЕСПЕКТ!
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14.08.2021 08:14 Ответить
..ничего, пещерное правосудие отпустит под залог пять тысяч гривень, ещё и няню дадут, семнадцатилетнюю, бабада..
просто зебилы готовятся к встрече Найвэлычнишого с "каким-то" Байденом..
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14.08.2021 09:45 Ответить
Як затримали,так і відпустять. Не вони перші,не вони останні...
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14.08.2021 11:58 Ответить
Найдено видеоподтверждение связи Тимошенко с задержанным при попытке бегства главой ГПЗ Власенко
На записи лидер партии "Батькивщины" сулит большой успех своему ставленнику на новом посту. По ее словам, бывший глава будет доволен работой нового кадра.

Пытавшийся сбежать из Украины глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрей Власенко действительно связан с главой "Батькивщины".
Нашлось архивное видео, где Юлия Тимошенко подтверждает, что Власенко получил эту должность при ее активном участии.

А сегодня оказалось, что он намеревался покинуть страну из-за подозрения в нанесении убытков государству на 57 миллионов долларов

Фрагмент того самого эфира опубликовал Телеграм-канал "Телекошмар". На кадрах Юлия Тимошенко подтверждает, что предложила кандидатуру Андрея Власенко на должность главы ГПЗКУ, и уверенно говорит о его будущих успехах.

https://www.dialog.ua/business/234485_1628858367
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14.08.2021 12:30 Ответить
 
 