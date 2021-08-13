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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли три человека, выявили 166 новых случаев, выздоровели - 468, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли три человека, выявили 166 новых случаев, выздоровели - 468, - Кличко

За сутки в больницы Киева госпитализировали 42 пациента с коронавирусом и 34 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"166 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека умерли. Всего, с начала пандемии в Киеве - 5255 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 220 931", - говорится в сообщении.

Среди заболевших за минувшие сутки 96 женщин в возрасте от 20 до 87 лет, 60 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. А также 5 девочек от 1 до 9 лет и 5 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 42 больных коронавирусом. А также 34 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 468 человек. Всего коронавирус побороли 213 699 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 38, в Дарницком - 25 и в Святошинском районе - 24 случая.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Эту девчёнку что на фотке из-за её сисек вставляют в новости о короне через одну да так часто, что уже затёрли эту фотку до дыр.
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13.08.2021 12:15 Ответить
 
 