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УЗ нуждается в инвестициях, прозрачных тарифах и разделении на бизнес-секторы, - эксперты

Новости Цензор.НЕТ Экономика

УЗ нуждается в инвестициях, прозрачных тарифах и разделении на бизнес-секторы, - эксперты

Государственная компания "Укрзализныця" в данный момент состоит из 34 филиалов, из которых 25 - непрофильные и вспомогательные.

 Управление таким количество филиалов неэффективно, поэтому УЗ необходимо разделить на бизнес-секции, а также разработать механизм прозрачного тарифообразования. Все это поможет привлечь в компанию инвестиции и провести модернизацию.

Об этом идет речь в долгосрочной "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young по заказу Кабинета Министров.

"Имеющаяся тяговая мощность УЗ не соответствует спросу. Как единому игроку на тягового рынке, УЗ не хватает 300-500 локомотивов, а до 40% магистральных локомотивов УЗ требуют замены и не могут быть использованы из-за технических проблем", - констатируют в Ernst&Young.

Чтобы обеспечить транспортные потребности страны, необходимо улучшить финансовую и экономическую стабильность УЗ, улучшить безопасность железных дорог и привлекательность УЗ как работодателя, обеспечив потребность в квалифицированных и эффективных кадрах и повысить качество управления компанией, сказано в Стратегии.

Компания Ernst&Young предлагает следующие шаги, которые помогут превратить УЗ в современную и эффективную компанию: реорганизовать компанию из региональной структуры в бизнес-сегменты, разработать и внедрить долгосрочную инвестиционную программу, внедрить государственно-частное партнерство и обеспечить финансирование части программ из государственного бюджета, реорганизовать и продать непрофильные ресурсы.

"Также необходима борьба с коррупцией за счет увеличения прозрачности, и разработка концепции регулирования тарифов на перевозки, которая поможет установить разумные тарифы. Для этого нужно доработать и принять проект закона "О национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (…) Независимый регулятор сможет осуществлять государственное регулирования в сфере транспорта и внести изменения в соответствующие методики расчета тарифов", - резюмируют в Ernst&Young.

Напомним, соглашением об ассоциации и в частности директивой Совета ЕС от 21 ноября 2012 года о едином железнодорожном пространстве ЕС (2012/34/ЕС) предусмотрено формирование в структуре "Укрзализныци" корпоративного центра и четырех функциональных вертикалей: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и производство. Такое разделение уже зафиксировано Кабмином.

Ранее генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что грузовые перевозки в УЗ - самые рентабельные среди соседних стран.
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А хіба найвеличніший не привозив інвестиції вагонами з різних оманів-катарів та інших еміратів? УЗ нуждается в инвестициях, прозрачных тарифах и разделении на бизнес-секторы, - эксперты - Цензор.НЕТ 8430
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13.08.2021 11:49 Ответить
Укрзалізниця потребує підвищення вантажних тарифів в 3-5 разів, щоб вони були економічно обгрунтованими!
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13.08.2021 11:51 Ответить
Даже если бы зеленый привез 100500 триллионов инвестиций, наш бравый народ все равно в кратчайшие сроки все растащил бы
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13.08.2021 11:56 Ответить
нуждается в инвестициях? ))) типа дайте денег, а мы придумаем как их спиз...ть. не канает. лучше сразу подарите бабушке, она за год все сделает чики-пики, даже рельсов не останется.
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13.08.2021 11:50 Ответить
Укралізниця , как и другие отдельные отрасли , нуждается в расстреле руководителей и " наблюдательных советов " .
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13.08.2021 11:54 Ответить
Укрзалізниця .
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13.08.2021 11:56 Ответить
Конечно нуждается при таких железнодорожниках, как Серлещ.
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13.08.2021 12:10 Ответить
От почему при Кирпе УЗ цвела и пахла? И этих идиотских фур на дорогах было совсем немного?
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13.08.2021 12:15 Ответить
Странно Расточительство на миллиарды , а они о инвесттициях глаголят..
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13.08.2021 12:17 Ответить
..денег
...дайте нам денег...
на премии уже не хватает..
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13.08.2021 12:50 Ответить
 
 