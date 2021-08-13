РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16124 посетителя онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
8 847 51
карантин (16730) Россия (91225) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

"Дельта"-штамм атакует: Россия второй день подряд бьет свой рекорд по суточной смертности от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Еще 22 277 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ за минувшие сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает российский оперштаб.

Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни.

За минувшие сутки в РФ вновь был обновлен максимум по числу подтвержденных летальных исходов, за сутки от коронавируса умерли 815 человек. В четверг, 12 августа, было подтверждено 808 смертей. Наибольшее число умерших в Москве - 59, в Санкт-Петербурге - 42, в Краснодарском крае 33.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 168 864.

Поправились и выписаны 5,848 млн пациентов, в том числе 19 368 за все время пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения коронавируса

Новые заболевшие фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве 2529 новых эпизодов, в Санкт-Петербурге - 1810, в Московской области - 1223.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 557 068 случаев коронавирусной инфекции.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+25
Слезы мешают мне гаварить...
показать весь комментарий
13.08.2021 12:07
+24
кацапия обнуляется... спасибо ковиду или "спутнику"? границу с кацапией на замок, то зачумленная территория.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:05
+17
когда закроют границу с лепрозорием?
показать весь комментарий
13.08.2021 12:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапия обнуляется... спасибо ковиду или "спутнику"? границу с кацапией на замок, то зачумленная территория.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:05 Ответить
"Дельта"-штамм атакует: Россия второй день подряд бьет свой рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4474
показать весь комментарий
13.08.2021 12:06 Ответить
Слезы счастья?
показать весь комментарий
13.08.2021 14:23 Ответить
Да и пес с ними...
показать весь комментарий
13.08.2021 15:05 Ответить
Вот и развернулась судьба РФ в нужную сторону.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:07 Ответить
Слезы мешают мне гаварить...
показать весь комментарий
13.08.2021 12:07 Ответить
оно то смешно, но у нас статистика в сто раз меньше и шото я не заметил шоп все носили маски.
и главное - граница где она есть - открытая.
так шо Ляшко(не гей) министр видимо не зря не говорит от своего имени за статистику - потом с него как с гуся вода - вырячится и скажет шо статистику не он публикует то)
показать весь комментарий
13.08.2021 12:11 Ответить
Ти так старанно шокаєш, чисто Свати.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:14 Ответить
так я ж хохол а не гваделупець прости Б*же чи есперантець))
скоти включив спеціально шоб подивитись Що це за хрінь .... 20 секунд вистачило щоб оновити поняття що таке "бидло".... і це лайно у нас продукує цілий президент(!)
реально це просто дно - серіал "Солдати" любив дивитись, то це ж шедевр у порівнянні зі скотами. правда зараз теж би не дивився солдатів - майже ті ж скоти, просто в формі бойовиків Путіна
показать весь комментарий
13.08.2021 12:33 Ответить
твоя самоназва можливо тобі личить, але ображає всих нормальних українців. - "хохол, малорос, підарас, надоразвита тварина, сволота..." це все синоніми з одного змістовного ряду.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:36 Ответить
я просто на голову ниже Грушевского, так шо не назову себя украинцем просто потому что не могу сравнить великого государственника и себя - мужичка простого той же национальности)
показать весь комментарий
13.08.2021 13:45 Ответить
може ти й за Кличка ниже на 2 голови..."той же национальности" синоним "та сторона". Грушевський ніколи не був хохлом, хохлами нас назвали кацапи за наші оселедці, дали таку кличку, малохольні українці взяли, й самоназвалися цим поганим словом. ні самоповаги ні гордості... що з убогих взяти? але їх потрібно боятись, можуть подати й зрадити недорого взявши......
показать весь комментарий
13.08.2021 13:52 Ответить
Ляшко(п др) министр все равно соскочит,Степанов соскочил и этот прикупит куртку с отливом и в Сочи.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:39 Ответить
Чим менше кацапів, тим менше проблем для всього світу.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:12 Ответить
когда закроют границу с лепрозорием?
показать весь комментарий
13.08.2021 12:13 Ответить
шото не смешно, если б зе-билл, курва границу закрыл, в т.ч. с ордло "Дельта"-штамм атакует: Россия второй день подряд бьет свой рекорд по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3876
показать весь комментарий
13.08.2021 12:13 Ответить
Чумний барак.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:14 Ответить
угу, а мы такие "ласкаво просимо", границы нараспашку, приезжайте все кто хочет...
А то вдруг ***** разозлится, и клоун не увидит в дуплеглазах мира...
показать весь комментарий
13.08.2021 12:18 Ответить
"Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9166
показать весь комментарий
13.08.2021 12:18 Ответить
Ой, что-то в глаз попало!!!
показать весь комментарий
13.08.2021 12:20 Ответить
Петро Порошенко: "Нова хвиля коронавірусу невідворотна, треба суттєво наростити темпи вакцинації"!
Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це сказав п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.
«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну - 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить «статистиці» Зеленського, який каже, що померли менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя, у зв'язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені», - зауважив Петро Порошенко.
«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти - зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», - обурився п'ятий Президент.
«Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штам «Дельта». Ми маємо унікальну можливість зараз різко наростити вакцинування. Треба було це робити в січні, тоді коли робив це весь світ. Ми залишили зараз де-факто 95% населення України невакцинованим. Не ведеться кампанія пояснення населенню, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця «зелена влада», - зауважує Порошенко.
«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз ******* ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», - резюмує п'ятий Президент.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:20 Ответить
Як гарно бреше паца. Скільки ж він лікарень збудував за час свого президентства і за власні кошти. Велике дякую за всі збудовані тобою лікарні паца.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:29 Ответить
а мав би будувати лікарні, причому, за власні кошти? А ти?
показать весь комментарий
13.08.2021 13:30 Ответить
васьці макітру вареників... на шару, і він буде щасливий... такій скотині тільки пожрать, посрать, і поржать з 96 гівно-кварталом...
показать весь комментарий
13.08.2021 13:40 Ответить
Ще один. Вас я чим обідив? Тим що мені не подобається пеца? Так це моє особисте переконання.
До вас воно жодного відношення не має.
І я не васьця.
А вас якщо мама з татом не виховали, так ідіть в спортзал, там багато критиків пеці ходить. Скажіть їм в лице що вони васці і за миску вареників і про скотину.
Подивимось, може вас спілкуванню культурному навчать.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:30 Ответить
А ви? в мене немає коштів щоб збудувати лікарню. А ви багато збудували, що з мене питаєте?
До речі ви роботу так і не знайшли? Все тут працюєте? А чим ви краща за рашистських тролів? Вони також на хазяїна роблять і брешуть за це.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:24 Ответить
Пшло вон отсюда, животное рашистское!
показать весь комментарий
13.08.2021 15:12 Ответить
Цікаво. Я вас обзивав? Хто з нас тварина, я можу зробити висновок по манері спілкування.
Мені не подобається пеца. Але жодної антипатії до вас у мене не має, я маю право сказати, що мені не подобається пеца, це моя особиста думка.
Чому ж ви з такою ненавистю відноситесь до людей в яких інші політичні погляди?
Чим ви відрізняєтесь від шайки х..ла, в них також один цар х..ло. а всіх решту вони ненавидять.
показать весь комментарий
13.08.2021 16:27 Ответить
Вася, ображаючи чиєсь імя, бідь готовим що тобі заплатять ще щедрішою монетою... я не з ненавистю відношусь до людей інших політпоглядів, я з ненавистю відношусь до тупих, зомбованих ідіотів. в нас є спільний ворог, пуйло і його кацапія, давай відриватись на них.
показать весь комментарий
13.08.2021 18:41 Ответить
Оно конешно ничо, но в гугле за вчера 788 у них при отклонениях за последние ТРИ НЕДЕЛИ +/- 50

Херня это а не статистика
показать весь комментарий
13.08.2021 12:24 Ответить
При среднем за 7 дней 770+/- 5
показать весь комментарий
13.08.2021 12:26 Ответить
Да, там гораздо большие цифры должны быть в реале.
показать весь комментарий
13.08.2021 14:21 Ответить
Ну не умеют заголовки на Цензоре писать.
Надо так: "Август, Пятница, 13-е. 808 новых трупов в стране 404."
показать весь комментарий
13.08.2021 12:24 Ответить
"Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6850
показать весь комментарий
13.08.2021 12:46 Ответить
Новичком бы уже лучше сразу вакцинировали, то 100% защита от Covіdа.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:49 Ответить
Взрыв автобуса в Воронеже (РФ) в результате которого погибло 3 и ранено 11 человек, расследуется ФСБ как террористический акт. Информация о газовом баллоне как причине взрыва не соответствует действительности. Данный автобус не был оборудован газовыми баллонами.
ФСБ РФ арестовано главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Куранова Александра Леонидовича (1972 г.р.) по обвинению в государственной измене и передаче данных иностранному государству. Арест связан с информацией о состоянии разработок в РФ гиперзвукового оружия, переданной США накануне двусторонней встречи Байдена и Путина в Женеве. (мы сообщали 09.‎06.‎2021)Група зовнішнього моніторингу tZE inform.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:50 Ответить
Обещали же Воронеж бомбить, получите.
показать весь комментарий
13.08.2021 12:54 Ответить
Получается за три месяца 80 000 (-200)кокцапов - не хило кацапы запустили в оборот ковид 19 (в том числе и через Ухань).
показать весь комментарий
13.08.2021 13:08 Ответить
Согласен, ватные длббы испытывали биологическое оружие ,но оно их и выкосит больше всех ,животные...
показать весь комментарий
13.08.2021 15:16 Ответить
Яка сумна новина))))))😃😎
показать весь комментарий
13.08.2021 13:16 Ответить
А этих *лядей на дорогах Украины дофуя "Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3099
При Порохе такой фуйни не было.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:24 Ответить
расскажи еще сказку. у нас в Сумах каждый выходной около супермаркетов от кучи кацапских тарантасов из курска в 14-м, 15-м, 16-м, 17-м, 18-м годах было не протолкаться. закупали жратву лишнехромосомные центнерами.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:55 Ответить
главное границу с этими гандонами не закрывайте.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:39 Ответить
пусть радуются, они же не так как мы, они сразу в рай.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:52 Ответить
От нахера козі баян? Невже та новина така важлива,що ми всі про те маємо знати. Ми хочемо знати приблизно таке: у зв"язку із катастрофічним повторним поширенням ковід- вірусу на улусії Україна наглухо перекриває кордон із паРащією на строк до кінця війни.
показать весь комментарий
13.08.2021 13:53 Ответить
"Дельта"-штам атакує: Росія другий день поспіль б'є свій рекорд з добової смертності від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6906
показать весь комментарий
13.08.2021 14:25 Ответить
Пля, кому инетерсно что кацапню атакует очередной штамм вируса?
КОМУ, кроме самой кацапни?
показать весь комментарий
13.08.2021 16:54 Ответить
разве шо интересный случай - длб-ы атаковали сами себя
показать весь комментарий
13.08.2021 17:23 Ответить
 
 