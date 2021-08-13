"Дельта"-штамм атакует: Россия второй день подряд бьет свой рекорд по суточной смертности от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Еще 22 277 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ за минувшие сутки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает российский оперштаб.
Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни.
За минувшие сутки в РФ вновь был обновлен максимум по числу подтвержденных летальных исходов, за сутки от коронавируса умерли 815 человек. В четверг, 12 августа, было подтверждено 808 смертей. Наибольшее число умерших в Москве - 59, в Санкт-Петербурге - 42, в Краснодарском крае 33.
Общее число жертв COVID-19 в России достигло 168 864.
Поправились и выписаны 5,848 млн пациентов, в том числе 19 368 за все время пандемии.
Новые заболевшие фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве 2529 новых эпизодов, в Санкт-Петербурге - 1810, в Московской области - 1223.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 557 068 случаев коронавирусной инфекции.
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и главное - граница где она есть - открытая.
так шо Ляшко(не гей) министр видимо не зря не говорит от своего имени за статистику - потом с него как с гуся вода - вырячится и скажет шо статистику не он публикует то)
скоти включив спеціально шоб подивитись Що це за хрінь .... 20 секунд вистачило щоб оновити поняття що таке "бидло".... і це лайно у нас продукує цілий президент(!)
реально це просто дно - серіал "Солдати" любив дивитись, то це ж шедевр у порівнянні зі скотами. правда зараз теж би не дивився солдатів - майже ті ж скоти, просто в формі бойовиків Путіна
А то вдруг ***** разозлится, и клоун не увидит в
дуплеглазах мира...
Захворюваність на коронавірус знову зростає, треба суттєво наростити темпи вакцинації. Про це сказав п'ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко журналістам в Ужгороді.
«Нова хвиля невідворотна. Більше того, вона вже почалася. Кількість нових хворих, які захворіли на коронавірус, вже більше 1200 людей. Якщо брати статистику Національної академії наук, Україна вже заплатила дуже велику ціну - 150 тисяч людей померли від коронавірусу. Ніхто не вірить «статистиці» Зеленського, який каже, що померли менше 60 тисяч. Це брехня. Тому що кожна родина, кожна людина в Україні має близького друга, родича, знайомого, який, на жаль, пішов з життя, у зв'язку з тим, що він не отримав вакцинування, ліки, кисень і ліжко в лікарні. Чому? Бо кошти з коронавірусного фонду владою були розкрадені», - зауважив Петро Порошенко.
«Ще в березні минулого року я подав пропозиції у Верховну Раду для того, щоб сформувати коронавірусний фонд. Але кошти забрали з культури, ліквідувавши програми Українського культурного фонду, театру, мистецтва, освіти - зупинивши програму Нової української школи. Кошти забрали з децентралізації, забрали в громад. І куди ж вони передали? Чи створили вони нові ліжка? Чи вони побудували кисень? Чи вони зробили попередню оплату, щоб вже у другій половині 2020 року мати вакцину? Ні. Вони їх розкрадали через вдвічі завищені суми, які вони витрачають на «велике крадівництво». Бо вартість доріг при Зеленському зросла майже вдвічі в порівнянні з вартістю доріг, які розпочали при Порошенку», - обурився п'ятий Президент.
«Що відбувається зараз? Зараз є новий, надзвичайно небезпечний штам «Дельта». Ми маємо унікальну можливість зараз різко наростити вакцинування. Треба було це робити в січні, тоді коли робив це весь світ. Ми залишили зараз де-факто 95% населення України невакцинованим. Не ведеться кампанія пояснення населенню, що таке вакцинація. Чому? Бо всі відосики Зеленський знімає лише для того, щоб відволікти увагу від тих численних провалів, які на сьогоднішній день продемонструвала ця «зелена влада», - зауважує Порошенко.
«Треба терміново вакцинувати людей. Треба закупити вже зараз ******* ліки, які за ці 7-8 місяців світова фармакологія розробила. Вакциновані люди, навіть якщо вони і захворіють, набагато легше переносять хворобу. І я закликаю з цим не жартувати. Закупити якісні вакцини. Співпрацювати зі світовим співтовариством, забезпечити необхідні кроки для захисту людей і врятувати життя», - резюмує п'ятий Президент.
До вас воно жодного відношення не має.
І я не васьця.
А вас якщо мама з татом не виховали, так ідіть в спортзал, там багато критиків пеці ходить. Скажіть їм в лице що вони васці і за миску вареників і про скотину.
Подивимось, може вас спілкуванню культурному навчать.
До речі ви роботу так і не знайшли? Все тут працюєте? А чим ви краща за рашистських тролів? Вони також на хазяїна роблять і брешуть за це.
Мені не подобається пеца. Але жодної антипатії до вас у мене не має, я маю право сказати, що мені не подобається пеца, це моя особиста думка.
Чому ж ви з такою ненавистю відноситесь до людей в яких інші політичні погляди?
Чим ви відрізняєтесь від шайки х..ла, в них також один цар х..ло. а всіх решту вони ненавидять.
Херня это а не статистика
Надо так: "Август, Пятница, 13-е. 808 новых трупов в стране 404."
ФСБ РФ арестовано главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Куранова Александра Леонидовича (1972 г.р.) по обвинению в государственной измене и передаче данных иностранному государству. Арест связан с информацией о состоянии разработок в РФ гиперзвукового оружия, переданной США накануне двусторонней встречи Байдена и Путина в Женеве. (мы сообщали 09.06.2021)Група зовнішнього моніторингу tZE inform.
При Порохе такой фуйни не было.
КОМУ, кроме самой кацапни?