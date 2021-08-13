Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посольство Грузии в Украине прокомментировал сообщение о том, что украинская компания организовывает туристические походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия.
Дипломатическое ведомство отметило, что дружеские отношения между двумя странами "в настоящее время находятся на высоком уровне", напомнив об обмене визитами между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским, в которых принимали участие также члены правительств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.
Посольство добавило, что обратилось в Министерство иностранных дел Украины по этому поводу.
"Принимая во внимание наше стратегическое партнерство, мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры на оккупированной территории Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", - заключают в ведомстве.
Издание напомниает, что 10 августа блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания "Кулуар Поход" устраивает горные туры в России, а также в оккупированном грузинском регионе Абхазия.
В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания принесла извинения за "неправильно поданную информацию". При этом версия сайта "Кулуар Поход", сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе горами Абхазии.
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Орбан тупо было дело - приехал вна Закарпатье, а Климкин просил его о встрече..... и был проигнорирован(!!)
так после такого этого орбана надо было драным веником изгнать и запретить шастать
Воно проти донбасівців справи фальсифікує.
У Вікіпедії написано, що власник фірми співпрацює з російськими військовими.
Вікіпедія знає, Бакланов НІ.
Тарас Володимирович Поздній (нар. 26 травня 1989) - український альпініст, перша людина у світі, яка підняла криптовалюту на Еверест[1].
Керівник туркомпанії «Кулуар», яка працює з російськими військовими.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Бубочці та д'єрмакам не всрались подібні колаборанти.
Жри-те!
Може туди возять ватнічків , для ознайомлення з наслідками приходу рудського міра . .