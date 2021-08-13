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Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами

Посольство Грузии в Украине прокомментировал сообщение о том, что украинская компания организовывает туристические походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия.

Дипломатическое ведомство отметило, что дружеские отношения между двумя странами "в настоящее время находятся на высоком уровне", напомнив об обмене визитами между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Украины Владимиром Зеленским, в которых принимали участие также члены правительств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.

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Посольство добавило, что обратилось в Министерство иностранных дел Украины по этому поводу.

"Принимая во внимание наше стратегическое партнерство, мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры на оккупированной территории Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", - заключают в ведомстве.

Издание напомниает, что 10 августа блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания "Кулуар Поход" устраивает горные туры в России, а также в оккупированном грузинском регионе Абхазия.

В ответ в компании заявили, что не организовывают и не водят туры в Абхазию, а лишь консультируют туристов по выбору снаряжения и маршрута. Компания принесла извинения за "неправильно поданную информацию". При этом версия сайта "Кулуар Поход", сохраненная в кэше, содержит, в частности, информацию о походе горами Абхазии.

Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами 01
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Топ комментарии
+17
А грузины правы !
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13.08.2021 12:25
+16
Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 5251
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13.08.2021 12:25
+12
а шо тут удивляться ? если даже пресс-служба преЗЕ тупит... придумывая какую-то "границу"
Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 5619

...
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13.08.2021 12:24
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щя бабушка беня со своим клованом и остановят !
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13.08.2021 12:28 Ответить
Они бы ещё в Афганистан туры делали, дебилы
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13.08.2021 12:24 Ответить
Афганистан вполне норм. страна, то есть никем не оккупирована, правда перед туром надо будет завещание написать)
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13.08.2021 12:41 Ответить
А смысл? Действует последнее завещание, а оно будет откуда-то из Кандагара Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 6039
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13.08.2021 17:08 Ответить
а шо тут удивляться ? если даже пресс-служба преЗЕ тупит... придумывая какую-то "границу"
Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 5619

...
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13.08.2021 12:24 Ответить
А грузины правы !
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13.08.2021 12:25 Ответить
Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 5251
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13.08.2021 12:25 Ответить
Яка різниця кого призначати представником у ткг кравчука чи мудачука. - какая разніца в кого буде нафтопровід у мудачука чи в державі. так пан п"ятак?
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13.08.2021 12:30 Ответить
Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 33
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13.08.2021 12:34 Ответить
бред - прифотошопить иудею крестики.... хотя - может я ошибаюсь, но там Хрентоса Ису вроде как бы не считают божком? и да - я согласен с ними.
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13.08.2021 12:42 Ответить
зеплохиш
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13.08.2021 13:02 Ответить
Грузия... Тут туры в украинский Крым вовсю продают, хотя уж это точно должно было быть предметом дел в СБУ.
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13.08.2021 12:26 Ответить
Если не сложно, можешь ссылку какую-нибудь сбросить?
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13.08.2021 12:31 Ответить
Стовби обклеєні ось такими об"явамиПосольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 1378
Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 2155
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13.08.2021 12:42 Ответить
то есть нас опять абы кто опускает как всегда(((
Орбан тупо было дело - приехал вна Закарпатье, а Климкин просил его о встрече..... и был проигнорирован(!!)
так после такого этого орбана надо было драным веником изгнать и запретить шастать
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13.08.2021 12:44 Ответить
Ну, у нас то понятно, некоторые за деньги готовы на......, да на что угодно.
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13.08.2021 12:46 Ответить
фсбу зараз зайняте шипко.
Воно проти донбасівців справи фальсифікує.
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13.08.2021 12:35 Ответить
Бакланов, прокидайся!

У Вікіпедії написано, що власник фірми співпрацює з російськими військовими.
Вікіпедія знає, Бакланов НІ.

Тарас Володимирович Поздній (нар. 26 травня 1989) - український альпініст, перша людина у світі, яка підняла криптовалюту на Еверест[1].
Керівник туркомпанії «Кулуар», яка працює з російськими військовими.


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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13.08.2021 12:28 Ответить
От чому треба терміново приймати закон про колаборантів і обіцяний перед виборами закон про відклик депутатів. Посольство Грузии возмущено тем, что украинская компания делает туры в Абхазию: Существуют силы, которые хотят навредить отношениям между странами - Цензор.НЕТ 1450
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13.08.2021 12:28 Ответить
Та ну... Хіба це якась дивина? Он, в розділі "Блоги" купа статей про фірму Globalmoney, з українською реєстрацією, яка працює як банк в ЛДНР...
Бубочці та д'єрмакам не всрались подібні колаборанти.
Жри-те!
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13.08.2021 12:30 Ответить
Эти ублюдки для российских военных собирались тур по Карпатам организовывать Прикрыть эту контору побыстрей нужно.
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13.08.2021 12:31 Ответить
Как тур называется? По следам молодожена мотороллы?
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13.08.2021 12:33 Ответить
Реклама есть ,но самих туров нет. Если кто-то узнает про эти туры,вызывайте полицию ,чтоб зафиксировать этот факт.
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13.08.2021 12:33 Ответить
#какая разница
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13.08.2021 12:36 Ответить
КУДИ ??? В АБХАЗІЮ Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 6710 . .?? А нафіга ? Невже в країні є й такі суперекстремали , любителі потинятись по території , ще більш здичавілій ніж Чорнобильська зона . ?

Може туди возять ватнічків , для ознайомлення з наслідками приходу рудського міра . Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 9666 .
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13.08.2021 12:47 Ответить
https://youtu.be/RyKIlz_-BnU
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13.08.2021 12:48 Ответить
Посольство Грузії обурене тим, що українська компанія робить тури до Абхазії: Існують сили, які хочуть нашкодити відносинам між країнами - Цензор.НЕТ 731
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13.08.2021 12:59 Ответить
а организовать тур на ростовский ихтамнетский скотомогильник слабо ?
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13.08.2021 13:26 Ответить
Валера Маркус вместе с Вольновым поработали...засветили крысу!
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13.08.2021 13:42 Ответить
вздючить мразей и отобрать у животных лицензию....вообще оборзели твари.... сумно как то.... что с ними ялозится .жостко нужно действовать .всех сажать в тюрьмы, давать большие сроки...отбирать имущества и гражданства....иначе всё это было и есть как говорят что от дурной головы ни рукам ни ногам покоя нет... зато не без работы.....пустая суета и движняк....((
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13.08.2021 16:28 Ответить
 
 