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Украинские пограничники присутствовали при прохождении 102-го "гумконвоя" РФ в ОРДЛО, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские пограничники присутствовали при прохождении 102-го

Утром 12 августа на КПП "Донецк", на участок российско-украинской границы, который временно неподконтрольный Украине, прибыл 102-й российский грузовой конвой. Он состоял из одной машины эскорта и трех гражданских грузовиков с надписью "Гуманитарная помощь из Российской Федерации".

Об этом в тот же день сообщил официальный сайт ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Courier Ukraine.

Какой именно груз находился в машинах не сообщается.

В 6.23 утра наблюдатели ОБСЕ зафиксировали въезд конвоя на КПП "Донецк". Они прошли таможню, были извне осмотрены российскими пограничниками вместе с собаками.

По сообщению ОБСЕ "трое украинских пограничников и два сотрудника таможенной службы были замечены в сопровождении своих российских визави. Они также провели внешний осмотр транспортных средств (не заходя в грузовой отсек грузовиков). По состоянию на 6.47 конвой отправился в сторону Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина выразила протест из-за направления Россией "гуманитарных конвоев" в ОРДЛО, - МИД

"С 12.25 до 12.35 проходил таможенный контроль и досмотр грузовиков при возвращении их на территорию РФ. По сообщению источника, "трое украинских пограничников и два таможенника присутствовали при этой процедуре. Украинские служащие также выполнили визуальную внешнюю проверку грузовиков". После этого грузовики вернулись в Россию", - отмечает издание.
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Топ комментарии
+45
Странно, три года назад все зелеольгинцы бились в истерике "почему Порох не разбомбит эти гумконвои", а последние два года на эти тему совсем другие комменты?... Украинские пограничники помогли россиянам провести в ОРДЛО юбилейный 100-й гумконвой, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3731
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13.08.2021 12:40
+32
Дно.Дно.Дно.
****,как так можно? Не прочитать бы через месяц "Украинские погранички вместе с российскими обстреляли позиции воинов АТО".
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13.08.2021 12:40
+25
А щас зелебобики сидят тихо потому, что у них рот кое чем занят.
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13.08.2021 12:42
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Анальна. Українські прикордонники були присутні під час проходження 102-го "гумконвою" РФ в ОРДЛО, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7001 Українські прикордонники були присутні під час проходження 102-го "гумконвою" РФ в ОРДЛО, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7001 Українські прикордонники були присутні під час проходження 102-го "гумконвою" РФ в ОРДЛО, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7001
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13.08.2021 17:26 Ответить
Ну и на фуя,спрашивается,они там присутствуют????Придать легитимности???ДБЛ,БЛДЬ!!!
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13.08.2021 17:40 Ответить
а что это за гуманитарная такая помощь из одной всего машины грузовой?))
изначально кажется заголовок другой был)
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13.08.2021 17:58 Ответить
Внешний осмотр - хорош для бабы!
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13.08.2021 19:15 Ответить
может это были кацапы, переодетые в украинских пограничников, хотя наш говнокомандующий имитатор какой только конкурс не придумает
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13.08.2021 19:32 Ответить
Утром 12 августа на КПП "Донецк", на участок российско-украинской границы, который временно неподконтрольный Украине, прибыл 102-й российский грузовой конвой. Источник: https://censor.net/ru/n3282577

І якого х*ра там робили нащі прикордоники на окупованій території ?
Лайно новина.
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13.08.2021 21:41 Ответить
Що ж він побаче при "визуальном осмотре"?
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13.08.2021 22:01 Ответить
Зеленский опять подмахивает *****. Чмырь сцыкливый
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13.08.2021 23:04 Ответить
верху..вному головнокомандувачу ще на статейку ККУ набігло.
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18.08.2021 09:07 Ответить
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