Украинские пограничники присутствовали при прохождении 102-го "гумконвоя" РФ в ОРДЛО, - ОБСЕ

Утром 12 августа на КПП "Донецк", на участок российско-украинской границы, который временно неподконтрольный Украине, прибыл 102-й российский грузовой конвой. Он состоял из одной машины эскорта и трех гражданских грузовиков с надписью "Гуманитарная помощь из Российской Федерации".

Об этом в тот же день сообщил официальный сайт ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Courier Ukraine.

Какой именно груз находился в машинах не сообщается.

В 6.23 утра наблюдатели ОБСЕ зафиксировали въезд конвоя на КПП "Донецк". Они прошли таможню, были извне осмотрены российскими пограничниками вместе с собаками.

По сообщению ОБСЕ "трое украинских пограничников и два сотрудника таможенной службы были замечены в сопровождении своих российских визави. Они также провели внешний осмотр транспортных средств (не заходя в грузовой отсек грузовиков). По состоянию на 6.47 конвой отправился в сторону Украины".

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"С 12.25 до 12.35 проходил таможенный контроль и досмотр грузовиков при возвращении их на территорию РФ. По сообщению источника, "трое украинских пограничников и два таможенника присутствовали при этой процедуре. Украинские служащие также выполнили визуальную внешнюю проверку грузовиков". После этого грузовики вернулись в Россию", - отмечает издание.